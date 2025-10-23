https://1prime.ru/20251023/es-863859176.html
Путин пошутил об отмене поставок унитазов из ЕС в Россию
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, говоря об отмене поставок унитазов из стран Евросоюза в Россию, пошутил, что это им дорого обойдется. "То, что отменили приобретение наших унитазов - это им дорого обойдется. Они, в общем-то, мне кажется, были бы нужны в сегодняшней ситуации", - сказал глава государства журналистам.
Новые санкции ЕС не несут материальных последствий для ВТБ, заявил Пьянов