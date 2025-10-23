Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин пошутил об отмене поставок унитазов из ЕС в Россию
Путин пошутил об отмене поставок унитазов из ЕС в Россию
Путин пошутил об отмене поставок унитазов из ЕС в Россию - 23.10.2025, ПРАЙМ
Путин пошутил об отмене поставок унитазов из ЕС в Россию
Президент РФ Владимир Путин, говоря об отмене поставок унитазов из стран Евросоюза в Россию, пошутил, что это им дорого обойдется. | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T19:28+0300
2025-10-23T19:28+0300
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, говоря об отмене поставок унитазов из стран Евросоюза в Россию, пошутил, что это им дорого обойдется. "То, что отменили приобретение наших унитазов - это им дорого обойдется. Они, в общем-то, мне кажется, были бы нужны в сегодняшней ситуации", - сказал глава государства журналистам.
бизнес, россия, рф, владимир путин, ес, мировая экономика
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, ЕС, Мировая экономика
19:28 23.10.2025
 
Путин пошутил об отмене поставок унитазов из ЕС в Россию

Путин пошутил, что отмена поставок унитазов из ЕС дорого обойдется Европе

© РИА Новости . Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости . Сергей Гунеев
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, говоря об отмене поставок унитазов из стран Евросоюза в Россию, пошутил, что это им дорого обойдется.
"То, что отменили приобретение наших унитазов - это им дорого обойдется. Они, в общем-то, мне кажется, были бы нужны в сегодняшней ситуации", - сказал глава государства журналистам.
Дмитрий Пьянов
Новые санкции ЕС не несут материальных последствий для ВТБ, заявил Пьянов
19:19
 
БизнесРОССИЯРФВладимир ПутинЕСМировая экономика
 
 
