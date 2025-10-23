https://1prime.ru/20251023/es-863864722.html

Страны ЕС опасаются последствий экспроприации активов России, заявил Туск

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – ПРАЙМ. Страны Европейского союза опасаются последствий экспроприации активов России, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после саммита Европейского совета. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. Этот вопрос был в центре обсуждения на саммите Евросовета в Брюсселе. "Это не бельгийские деньги, речь идет о замороженных российских активах, а конкретно Центрального банка России. Дебаты продолжаются все время. Ибо могут быть последствия. Пока никто нигде на свете не принял такого решения", - сказал Туск. Он отметил, что страны ЕС пытаются убедить Бельгию в том, что разделят с ней ответственность. "Бельгия боится, что на нее падет вся ответственность. Мы стараемся убедить наших бельгийских партнеров, что мы готовы строить механизм совместной европейской ответственности", - сказал польский премьер. Он добавил, что Венгрия в лице премьер-министра Виктора Орбана традиционно выступает против посягательств на российские активы. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России. В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

