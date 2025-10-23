Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страны ЕС опасаются последствий экспроприации активов России, заявил Туск - 23.10.2025, ПРАЙМ
Страны ЕС опасаются последствий экспроприации активов России, заявил Туск
Страны ЕС опасаются последствий экспроприации активов России, заявил Туск - 23.10.2025, ПРАЙМ
Страны ЕС опасаются последствий экспроприации активов России, заявил Туск
Страны Европейского союза опасаются последствий экспроприации активов России, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после саммита Европейского... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T23:37+0300
2025-10-23T23:37+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860067897_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_fd57c966462af6f45109948fcb21f0a4.jpg
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – ПРАЙМ. Страны Европейского союза опасаются последствий экспроприации активов России, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после саммита Европейского совета. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. Этот вопрос был в центре обсуждения на саммите Евросовета в Брюсселе. "Это не бельгийские деньги, речь идет о замороженных российских активах, а конкретно Центрального банка России. Дебаты продолжаются все время. Ибо могут быть последствия. Пока никто нигде на свете не принял такого решения", - сказал Туск. Он отметил, что страны ЕС пытаются убедить Бельгию в том, что разделят с ней ответственность. "Бельгия боится, что на нее падет вся ответственность. Мы стараемся убедить наших бельгийских партнеров, что мы готовы строить механизм совместной европейской ответственности", - сказал польский премьер. Он добавил, что Венгрия в лице премьер-министра Виктора Орбана традиционно выступает против посягательств на российские активы. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России. В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
23:37 23.10.2025
 
Страны ЕС опасаются последствий экспроприации активов России, заявил Туск

Туск: ЕС боится последствий экспроприации активов России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск на заседании Совета Европы в Брюсселе
Председатель Европейского совета Дональд Туск на заседании Совета Европы в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Председатель Европейского совета Дональд Туск на заседании Совета Европы в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – ПРАЙМ. Страны Европейского союза опасаются последствий экспроприации активов России, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после саммита Европейского совета.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. Этот вопрос был в центре обсуждения на саммите Евросовета в Брюсселе.
"Это не бельгийские деньги, речь идет о замороженных российских активах, а конкретно Центрального банка России. Дебаты продолжаются все время. Ибо могут быть последствия. Пока никто нигде на свете не принял такого решения", - сказал Туск.
Он отметил, что страны ЕС пытаются убедить Бельгию в том, что разделят с ней ответственность. "Бельгия боится, что на нее падет вся ответственность. Мы стараемся убедить наших бельгийских партнеров, что мы готовы строить механизм совместной европейской ответственности", - сказал польский премьер.
Он добавил, что Венгрия в лице премьер-министра Виктора Орбана традиционно выступает против посягательств на российские активы.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Заголовок открываемого материала