Венгрия не поддержала использование доходов с замороженных активов России

Венгрия не поддержала использование доходов с замороженных активов России

2025-10-23T23:46+0300

БУДАПЕШТ, 23 окт - ПРАЙМ. Венгрия не поддержала использование доходов с замороженных активов РФ, так как получила предупреждение от России об ответных мерах, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Венгерский премьер сообщил, что на прошлой неделе письменно спросил у президента РФ Владимира Путина позицию по контрмерам в случае конфискации российских активов, и получил ответ, что такие меры будут и их применение будет зависеть от того, поддержала ли страна ЕС это решение. "Поэтому теперь базовый экономический интерес Венгрии - не поддерживать это и не попадать под действие российских контрмер, которые могут затронуть крупные венгерские компании в России", - сказал Орбан в интервью порталу Patriota.

