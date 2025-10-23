https://1prime.ru/20251023/es-863864942.html
Венгрия не поддержала использование доходов с замороженных активов России
Венгрия не поддержала использование доходов с замороженных активов России - 23.10.2025, ПРАЙМ
Венгрия не поддержала использование доходов с замороженных активов России
Венгрия не поддержала использование доходов с замороженных активов РФ, так как получила предупреждение от России об ответных мерах, заявил премьер-министр... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T23:46+0300
2025-10-23T23:46+0300
2025-10-23T23:46+0300
россия
венгрия
рф
виктор орбан
владимир путин
ес
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/79655/15/796551571_0:0:2819:1586_1920x0_80_0_0_c894fdb080f3a8aac4edf442a8976fbf.jpg
БУДАПЕШТ, 23 окт - ПРАЙМ. Венгрия не поддержала использование доходов с замороженных активов РФ, так как получила предупреждение от России об ответных мерах, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Венгерский премьер сообщил, что на прошлой неделе письменно спросил у президента РФ Владимира Путина позицию по контрмерам в случае конфискации российских активов, и получил ответ, что такие меры будут и их применение будет зависеть от того, поддержала ли страна ЕС это решение. "Поэтому теперь базовый экономический интерес Венгрии - не поддерживать это и не попадать под действие российских контрмер, которые могут затронуть крупные венгерские компании в России", - сказал Орбан в интервью порталу Patriota.
https://1prime.ru/20251023/es-863864722.html
венгрия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/79655/15/796551571_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a2c140ac2a2b60c3210857f986c210fa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венгрия, рф, виктор орбан, владимир путин, ес, мировая экономика
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, РФ, Виктор Орбан, Владимир Путин, ЕС, Мировая экономика
Венгрия не поддержала использование доходов с замороженных активов России
Орбан: Венгрия не поддержала использование доходов с замороженных активов РФ