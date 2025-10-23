Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия не поддержала использование доходов с замороженных активов России - 23.10.2025, ПРАЙМ
Венгрия не поддержала использование доходов с замороженных активов России
2025-10-23T23:46+0300
2025-10-23T23:46+0300
БУДАПЕШТ, 23 окт - ПРАЙМ. Венгрия не поддержала использование доходов с замороженных активов РФ, так как получила предупреждение от России об ответных мерах, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Венгерский премьер сообщил, что на прошлой неделе письменно спросил у президента РФ Владимира Путина позицию по контрмерам в случае конфискации российских активов, и получил ответ, что такие меры будут и их применение будет зависеть от того, поддержала ли страна ЕС это решение. "Поэтому теперь базовый экономический интерес Венгрии - не поддерживать это и не попадать под действие российских контрмер, которые могут затронуть крупные венгерские компании в России", - сказал Орбан в интервью порталу Patriota.
23:46 23.10.2025
 
Венгрия не поддержала использование доходов с замороженных активов России

БУДАПЕШТ, 23 окт - ПРАЙМ. Венгрия не поддержала использование доходов с замороженных активов РФ, так как получила предупреждение от России об ответных мерах, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Венгерский премьер сообщил, что на прошлой неделе письменно спросил у президента РФ Владимира Путина позицию по контрмерам в случае конфискации российских активов, и получил ответ, что такие меры будут и их применение будет зависеть от того, поддержала ли страна ЕС это решение.
"Поэтому теперь базовый экономический интерес Венгрии - не поддерживать это и не попадать под действие российских контрмер, которые могут затронуть крупные венгерские компании в России", - сказал Орбан в интервью порталу Patriota.
Страны ЕС опасаются последствий экспроприации активов России, заявил Туск
Страны ЕС опасаются последствий экспроприации активов России, заявил Туск
Заголовок открываемого материала