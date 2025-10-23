https://1prime.ru/20251023/es-863865294.html

Страны ЕС не согласовали предложение ЕК по использованию активов России

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – ПРАЙМ. Страны ЕС на саммите не смогли согласовать предложение ЕК по использованию активов РФ на нужды Киева, следует из письменных выводов встречи. "Европейский совет обязуется удовлетворить неотложные финансовые потребности Украины в 2026-2027 годах, включая ее военные и оборонные расходы. В связи с этим Европейский совет предлагает Европейской комиссии как можно скорее представить варианты финансовой поддержки, основанные на оценке финансовых потребностей Украины, и призывает Европейскую комиссию и Совет продолжить работу, чтобы Европейский совет мог вернуться к этому вопросу на своем следующем заседании", - указывается в документе. Также отмечается, что "в соответствии с законодательством ЕС, активы России должны оставаться иммобилизованными" до окончания конфликта и выплат ущерба Украине. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России. В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

