Орбан прокомментировал возможную конфискацию российских активов ЕС

Орбан прокомментировал возможную конфискацию российских активов ЕС - 23.10.2025, ПРАЙМ

Орбан прокомментировал возможную конфискацию российских активов ЕС

Если ЕС конфискует российские замороженные активы, никто больше не станет размещать свои резервы в европейских финансовых институтах, заявил премьер-министр... | 23.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-23T23:56+0300

2025-10-23T23:56+0300

2025-10-23T23:56+0300

финансы

россия

венгрия

европа

виктор орбан

ес

мировая экономика

БУДАПЕШТ, 23 окт - ПРАЙМ. Если ЕС конфискует российские замороженные активы, никто больше не станет размещать свои резервы в европейских финансовых институтах, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Европе выгодно, чтобы другие страны мира резервировали часть своих денег в евро, то есть в валюте ЕС, и хранили их в Европе. Но если мы заберем их хотя бы у одной страны, то бизнесу конец, в современном мире никто больше не будет доверять ни одному европейскому финансовому институту, когда речь идёт о размещении своих резервов", - сказал Орбан в интервью порталу Patriota.

