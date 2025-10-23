https://1prime.ru/20251023/es-863865478.html
Орбан прокомментировал возможную конфискацию российских активов ЕС
БУДАПЕШТ, 23 окт - ПРАЙМ. Если ЕС конфискует российские замороженные активы, никто больше не станет размещать свои резервы в европейских финансовых институтах, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Европе выгодно, чтобы другие страны мира резервировали часть своих денег в евро, то есть в валюте ЕС, и хранили их в Европе. Но если мы заберем их хотя бы у одной страны, то бизнесу конец, в современном мире никто больше не будет доверять ни одному европейскому финансовому институту, когда речь идёт о размещении своих резервов", - сказал Орбан в интервью порталу Patriota.
