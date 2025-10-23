https://1prime.ru/20251023/gaz-863845688.html

Захарова назвала запрет ЕС на импорт российского газа полным мраком

Захарова назвала запрет ЕС на импорт российского газа полным мраком

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "полным мраком" утверждение Евросоюзом запрета на импорт российского газа с 2028 года. | 23.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "полным мраком" утверждение Евросоюзом запрета на импорт российского газа с 2028 года. "Классическая история по реализации философской концепции "назло бабушке отморожу уши", Евросоюз давно поставил во главу угла нанесение максимально возможного ущерба российскому топливно-энергетическому комплексу, не считаясь при этом с негативными последствиями для самого себя, своих государств-членов... Это, конечно, полный мрак", - сказала Захарова на брифинге. Совет ЕС объявил в понедельник, что согласовал позицию по проекту регламента о поэтапном отказе от импорта российского газа с 1 января 2026 года. Регламент вводит "юридически обязывающий поэтапный запрет на импорт трубопроводного газа и СПГ из России". В среду Европейский парламент сообщил, что поддержал решение начать переговоры с Советом ЕС о запрете импорта российского газа и нефти с 1 января 2028 года, переговорщики Европарламента и Совета ЕС сразу начнут обсуждения с целью достижения соглашения в первом чтении.

