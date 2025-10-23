Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова назвала запрет ЕС на импорт российского газа полным мраком
Захарова назвала запрет ЕС на импорт российского газа полным мраком
газ
мария захарова
ес
мид рф
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "полным мраком" утверждение Евросоюзом запрета на импорт российского газа с 2028 года. "Классическая история по реализации философской концепции "назло бабушке отморожу уши", Евросоюз давно поставил во главу угла нанесение максимально возможного ущерба российскому топливно-энергетическому комплексу, не считаясь при этом с негативными последствиями для самого себя, своих государств-членов... Это, конечно, полный мрак", - сказала Захарова на брифинге. Совет ЕС объявил в понедельник, что согласовал позицию по проекту регламента о поэтапном отказе от импорта российского газа с 1 января 2026 года. Регламент вводит "юридически обязывающий поэтапный запрет на импорт трубопроводного газа и СПГ из России". В среду Европейский парламент сообщил, что поддержал решение начать переговоры с Советом ЕС о запрете импорта российского газа и нефти с 1 января 2028 года, переговорщики Европарламента и Совета ЕС сразу начнут обсуждения с целью достижения соглашения в первом чтении.
газ, мария захарова, ес, мид рф
Газ, Мария Захарова, ЕС, МИД РФ
13:44 23.10.2025
 
Захарова назвала запрет ЕС на импорт российского газа полным мраком

Захарова назвала запрет ЕС на импорт российского газа с 2028 года полным мраком

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "полным мраком" утверждение Евросоюзом запрета на импорт российского газа с 2028 года.
"Классическая история по реализации философской концепции "назло бабушке отморожу уши", Евросоюз давно поставил во главу угла нанесение максимально возможного ущерба российскому топливно-энергетическому комплексу, не считаясь при этом с негативными последствиями для самого себя, своих государств-членов... Это, конечно, полный мрак", - сказала Захарова на брифинге.
Совет ЕС объявил в понедельник, что согласовал позицию по проекту регламента о поэтапном отказе от импорта российского газа с 1 января 2026 года. Регламент вводит "юридически обязывающий поэтапный запрет на импорт трубопроводного газа и СПГ из России".
В среду Европейский парламент сообщил, что поддержал решение начать переговоры с Советом ЕС о запрете импорта российского газа и нефти с 1 января 2028 года, переговорщики Европарламента и Совета ЕС сразу начнут обсуждения с целью достижения соглашения в первом чтении.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
ЕС впервые ввел санкции против российского газового сектора
Заголовок открываемого материала