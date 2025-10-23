https://1prime.ru/20251023/gaz-863845688.html
Захарова назвала запрет ЕС на импорт российского газа полным мраком
Захарова назвала запрет ЕС на импорт российского газа полным мраком - 23.10.2025, ПРАЙМ
Захарова назвала запрет ЕС на импорт российского газа полным мраком
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "полным мраком" утверждение Евросоюзом запрета на импорт российского газа с 2028 года. | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T13:44+0300
2025-10-23T13:44+0300
2025-10-23T13:44+0300
газ
мария захарова
ес
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861445661_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_9f132b080f29b055a193de12a27ba8ca.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "полным мраком" утверждение Евросоюзом запрета на импорт российского газа с 2028 года. "Классическая история по реализации философской концепции "назло бабушке отморожу уши", Евросоюз давно поставил во главу угла нанесение максимально возможного ущерба российскому топливно-энергетическому комплексу, не считаясь при этом с негативными последствиями для самого себя, своих государств-членов... Это, конечно, полный мрак", - сказала Захарова на брифинге. Совет ЕС объявил в понедельник, что согласовал позицию по проекту регламента о поэтапном отказе от импорта российского газа с 1 января 2026 года. Регламент вводит "юридически обязывающий поэтапный запрет на импорт трубопроводного газа и СПГ из России". В среду Европейский парламент сообщил, что поддержал решение начать переговоры с Советом ЕС о запрете импорта российского газа и нефти с 1 января 2028 года, переговорщики Европарламента и Совета ЕС сразу начнут обсуждения с целью достижения соглашения в первом чтении.
https://1prime.ru/20251023/sanktsii-863836780.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861445661_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_1ce9a2bface8d87c27db858a12193863.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, мария захарова, ес, мид рф
Газ, Мария Захарова, ЕС, МИД РФ
Захарова назвала запрет ЕС на импорт российского газа полным мраком
Захарова назвала запрет ЕС на импорт российского газа с 2028 года полным мраком
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "полным мраком" утверждение Евросоюзом запрета на импорт российского газа с 2028 года.
"Классическая история по реализации философской концепции "назло бабушке отморожу уши", Евросоюз
давно поставил во главу угла нанесение максимально возможного ущерба российскому топливно-энергетическому комплексу, не считаясь при этом с негативными последствиями для самого себя, своих государств-членов... Это, конечно, полный мрак", - сказала Захарова
на брифинге.
Совет ЕС объявил в понедельник, что согласовал позицию по проекту регламента о поэтапном отказе от импорта российского газа с 1 января 2026 года. Регламент вводит "юридически обязывающий поэтапный запрет на импорт трубопроводного газа и СПГ из России".
В среду Европейский парламент сообщил, что поддержал решение начать переговоры с Советом ЕС о запрете импорта российского газа и нефти с 1 января 2028 года, переговорщики Европарламента и Совета ЕС сразу начнут обсуждения с целью достижения соглашения в первом чтении.
ЕС впервые ввел санкции против российского газового сектора