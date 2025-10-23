Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД внесут проект о праве одиноких пенсионеров на соцпомощь - 23.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251023/gd-863825980.html
В ГД внесут проект о праве одиноких пенсионеров на соцпомощь
В ГД внесут проект о праве одиноких пенсионеров на соцпомощь - 23.10.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о праве одиноких пенсионеров на соцпомощь
Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить одиноко проживающим пенсионерам старше 80 лет право на получение... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T00:29+0300
2025-10-23T00:29+0300
экономика
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863825980.jpg?1761168558
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить одиноко проживающим пенсионерам старше 80 лет право на получение государственной социальной помощи и бесплатного социального обслуживания - независимо от размера их доходов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором инициативы стал первый заместитель председателя думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев, а также депутаты Госдумы Елена Драпеко, Николай Новичков, Михаил Делягин и Алексей Журавлёв. "Проект федерального закона направлен на совершенствование системы социальной поддержки старшего поколения за счёт расширения доступа к бесплатным социальным услугам и государственной социальной помощи для одиноко проживающих пенсионеров в возрасте старше 80 лет независимо от их дохода", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В настоящее время, согласно действующему законодательству, право на государственную социальную помощь и социальное обслуживание зависит от уровня доходов и наличия определенных обстоятельств, что, по мнению авторов проекта, ограничивает доступ к необходимой поддержке пожилых граждан, которые находятся в трудной жизненной ситуации. В документах депутаты отметили, что особенно это касается одиноких пенсионеров старшего возраста, нуждающихся в постоянном уходе и помощи. Предлагаемые изменения предусматривают включение данной категории граждан в число получателей государственной социальной помощи без учета среднедушевого дохода, а также признание их нуждающимися в социальном обслуживании без дополнительных условий. Принятие законопроекта, как считают авторы, позволит обеспечить более справедливую и адресную социальную защиту пожилых людей, снизить социальную изоляцию и повысить качество предоставляемых социальных услуг, а расширение категории получателей бесплатных социальных услуг также содействует профилактике ухудшения состояния здоровья и ухудшения качества жизни старшей возрастной группы. "Эти люди заслужили право на внимание и заботу государства. Многие из них живут одни и нуждаются не только в медицинской, но и в человеческой поддержке. Государство должно помогать им не по уровню дохода, а по фактической потребности в уходе и внимании", - сказал Гусев РИА Новости.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество
Экономика, Общество
00:29 23.10.2025
 
В ГД внесут проект о праве одиноких пенсионеров на соцпомощь

В ГД внесут проект о праве пенсионеров старше 80 лет на соцпомощь

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить одиноко проживающим пенсионерам старше 80 лет право на получение государственной социальной помощи и бесплатного социального обслуживания - независимо от размера их доходов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором инициативы стал первый заместитель председателя думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев, а также депутаты Госдумы Елена Драпеко, Николай Новичков, Михаил Делягин и Алексей Журавлёв.
"Проект федерального закона направлен на совершенствование системы социальной поддержки старшего поколения за счёт расширения доступа к бесплатным социальным услугам и государственной социальной помощи для одиноко проживающих пенсионеров в возрасте старше 80 лет независимо от их дохода", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В настоящее время, согласно действующему законодательству, право на государственную социальную помощь и социальное обслуживание зависит от уровня доходов и наличия определенных обстоятельств, что, по мнению авторов проекта, ограничивает доступ к необходимой поддержке пожилых граждан, которые находятся в трудной жизненной ситуации.
В документах депутаты отметили, что особенно это касается одиноких пенсионеров старшего возраста, нуждающихся в постоянном уходе и помощи.
Предлагаемые изменения предусматривают включение данной категории граждан в число получателей государственной социальной помощи без учета среднедушевого дохода, а также признание их нуждающимися в социальном обслуживании без дополнительных условий.
Принятие законопроекта, как считают авторы, позволит обеспечить более справедливую и адресную социальную защиту пожилых людей, снизить социальную изоляцию и повысить качество предоставляемых социальных услуг, а расширение категории получателей бесплатных социальных услуг также содействует профилактике ухудшения состояния здоровья и ухудшения качества жизни старшей возрастной группы.
"Эти люди заслужили право на внимание и заботу государства. Многие из них живут одни и нуждаются не только в медицинской, но и в человеческой поддержке. Государство должно помогать им не по уровню дохода, а по фактической потребности в уходе и внимании", - сказал Гусев РИА Новости.
 
ЭкономикаОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала