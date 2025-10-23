https://1prime.ru/20251023/gd-863825980.html

В ГД внесут проект о праве одиноких пенсионеров на соцпомощь

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить одиноко проживающим пенсионерам старше 80 лет право на получение государственной социальной помощи и бесплатного социального обслуживания - независимо от размера их доходов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором инициативы стал первый заместитель председателя думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев, а также депутаты Госдумы Елена Драпеко, Николай Новичков, Михаил Делягин и Алексей Журавлёв. "Проект федерального закона направлен на совершенствование системы социальной поддержки старшего поколения за счёт расширения доступа к бесплатным социальным услугам и государственной социальной помощи для одиноко проживающих пенсионеров в возрасте старше 80 лет независимо от их дохода", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В настоящее время, согласно действующему законодательству, право на государственную социальную помощь и социальное обслуживание зависит от уровня доходов и наличия определенных обстоятельств, что, по мнению авторов проекта, ограничивает доступ к необходимой поддержке пожилых граждан, которые находятся в трудной жизненной ситуации. В документах депутаты отметили, что особенно это касается одиноких пенсионеров старшего возраста, нуждающихся в постоянном уходе и помощи. Предлагаемые изменения предусматривают включение данной категории граждан в число получателей государственной социальной помощи без учета среднедушевого дохода, а также признание их нуждающимися в социальном обслуживании без дополнительных условий. Принятие законопроекта, как считают авторы, позволит обеспечить более справедливую и адресную социальную защиту пожилых людей, снизить социальную изоляцию и повысить качество предоставляемых социальных услуг, а расширение категории получателей бесплатных социальных услуг также содействует профилактике ухудшения состояния здоровья и ухудшения качества жизни старшей возрастной группы. "Эти люди заслужили право на внимание и заботу государства. Многие из них живут одни и нуждаются не только в медицинской, но и в человеческой поддержке. Государство должно помогать им не по уровню дохода, а по фактической потребности в уходе и внимании", - сказал Гусев РИА Новости.

