Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава ЕК провела разговор с главой Минфина США - 23.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251023/glava-863826493.html
Глава ЕК провела разговор с главой Минфина США
Глава ЕК провела разговор с главой Минфина США - 23.10.2025, ПРАЙМ
Глава ЕК провела разговор с главой Минфина США
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что провела разговор с министром финансов США Скоттом Бессентом на фоне решения стран ЕС и США ввести... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T01:35+0300
2025-10-23T01:35+0300
экономика
мировая экономика
сша
рф
запад
скотт бессент
урсула фон дер ляйен
ес
ек
роснефть
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863826493.jpg?1761172532
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что провела разговор с министром финансов США Скоттом Бессентом на фоне решения стран ЕС и США ввести новые санкции против России. "Признательна за разговор со Скоттом Бессентом этим вечером и решение минфина (США - ред.) ввести санкции против крупных российских нефтяных компаний... С учетом предстоящего принятия 19-го пакета санкций ЕС это четкий сигнал с обеих сторон Атлантики о том, что мы продолжим коллективное давление", - написала глава ЕК на своей странице в соцсети X. Ранее США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Агентство Рейтер со ссылкой на датское председательство в ЕС ранее передавало, что страны Евросоюза одобрили 19-й пакет санкций против РФ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
сша
рф
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, рф, запад, скотт бессент, урсула фон дер ляйен, ес, ек, роснефть
Экономика, Мировая экономика, США, РФ, ЗАПАД, Скотт Бессент, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ЕК, Роснефть
01:35 23.10.2025
 
Глава ЕК провела разговор с главой Минфина США

Фон дер Ляйен обсудила с главой Минфина США новые санкции против России

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что провела разговор с министром финансов США Скоттом Бессентом на фоне решения стран ЕС и США ввести новые санкции против России.
"Признательна за разговор со Скоттом Бессентом этим вечером и решение минфина (США - ред.) ввести санкции против крупных российских нефтяных компаний... С учетом предстоящего принятия 19-го пакета санкций ЕС это четкий сигнал с обеих сторон Атлантики о том, что мы продолжим коллективное давление", - написала глава ЕК на своей странице в соцсети X.
Ранее США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний.
Агентство Рейтер со ссылкой на датское председательство в ЕС ранее передавало, что страны Евросоюза одобрили 19-й пакет санкций против РФ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАРФЗАПАДСкотт БессентУрсула фон дер ЛяйенЕСЕКРоснефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала