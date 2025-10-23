Глава ЕК провела разговор с главой Минфина США

https://1prime.ru/20251023/glava-863826493.html
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что провела разговор с министром финансов США Скоттом Бессентом на фоне решения стран ЕС и США ввести новые санкции против России.
"Признательна за разговор со Скоттом Бессентом этим вечером и решение минфина (США - ред.) ввести санкции против крупных российских нефтяных компаний... С учетом предстоящего принятия 19-го пакета санкций ЕС это четкий сигнал с обеих сторон Атлантики о том, что мы продолжим коллективное давление", - написала глава ЕК на своей странице в соцсети X.
Ранее США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний.
Агентство Рейтер со ссылкой на датское председательство в ЕС ранее передавало, что страны Евросоюза одобрили 19-й пакет санкций против РФ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
