https://1prime.ru/20251023/gosdolg-863842275.html
Госдолг США превысил рекордные 38 триллионов долларов
Госдолг США превысил рекордные 38 триллионов долларов - 23.10.2025, ПРАЙМ
Госдолг США превысил рекордные 38 триллионов долларов
Госдолг США впервые превысил 38 триллионов долларов, следует из данных американского минфина. | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T12:32+0300
2025-10-23T12:32+0300
2025-10-23T12:32+0300
мировая экономика
финансы
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/08/836390815_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4a7ef934a48f0e09853528f6a2a6aad9.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Госдолг США впервые превысил 38 триллионов долларов, следует из данных американского минфина. Согласно данным министерства по состоянию на 21 октября, показатель достиг рекордных 38,02 триллиона долларов. Суверенная задолженность Штатов превысила 37 триллионов долларов 11 августа. Еще один триллион она добавила всего за 2 месяца и 10 дней.
https://1prime.ru/20251022/finljandija-863788966.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/08/836390815_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_899438158dbf8f6a880c8181d639c6aa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, финансы, сша
Мировая экономика, Финансы, США
Госдолг США превысил рекордные 38 триллионов долларов
Госдолг США достиг рекордных 38,02 триллиона долларов
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Госдолг США впервые превысил 38 триллионов долларов, следует из данных американского минфина.
Согласно данным министерства по состоянию на 21 октября, показатель достиг рекордных 38,02 триллиона долларов.
Суверенная задолженность Штатов превысила 37 триллионов долларов 11 августа. Еще один триллион она добавила всего за 2 месяца и 10 дней.
Финляндия, Польша и Румыния быстрее всех в ЕС наращивали госдолг