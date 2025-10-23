https://1prime.ru/20251023/gosdolg-863842275.html

Госдолг США превысил рекордные 38 триллионов долларов

Госдолг США превысил рекордные 38 триллионов долларов - 23.10.2025, ПРАЙМ

Госдолг США превысил рекордные 38 триллионов долларов

Госдолг США впервые превысил 38 триллионов долларов, следует из данных американского минфина. | 23.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-23T12:32+0300

2025-10-23T12:32+0300

2025-10-23T12:32+0300

мировая экономика

финансы

сша

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Госдолг США впервые превысил 38 триллионов долларов, следует из данных американского минфина. Согласно данным министерства по состоянию на 21 октября, показатель достиг рекордных 38,02 триллиона долларов. Суверенная задолженность Штатов превысила 37 триллионов долларов 11 августа. Еще один триллион она добавила всего за 2 месяца и 10 дней.

сша

2025

Новости

мировая экономика, финансы, сша