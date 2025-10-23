Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдолг США превысил рекордные 38 триллионов долларов - 23.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251023/gosdolg-863842275.html
Госдолг США превысил рекордные 38 триллионов долларов
Госдолг США превысил рекордные 38 триллионов долларов - 23.10.2025, ПРАЙМ
Госдолг США превысил рекордные 38 триллионов долларов
Госдолг США впервые превысил 38 триллионов долларов, следует из данных американского минфина. | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T12:32+0300
2025-10-23T12:32+0300
мировая экономика
финансы
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/08/836390815_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4a7ef934a48f0e09853528f6a2a6aad9.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Госдолг США впервые превысил 38 триллионов долларов, следует из данных американского минфина. Согласно данным министерства по состоянию на 21 октября, показатель достиг рекордных 38,02 триллиона долларов. Суверенная задолженность Штатов превысила 37 триллионов долларов 11 августа. Еще один триллион она добавила всего за 2 месяца и 10 дней.
https://1prime.ru/20251022/finljandija-863788966.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/08/836390815_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_899438158dbf8f6a880c8181d639c6aa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, финансы, сша
Мировая экономика, Финансы, США
12:32 23.10.2025
 
Госдолг США превысил рекордные 38 триллионов долларов

Госдолг США достиг рекордных 38,02 триллиона долларов

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Денежные купюры США. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Госдолг США впервые превысил 38 триллионов долларов, следует из данных американского минфина.
Согласно данным министерства по состоянию на 21 октября, показатель достиг рекордных 38,02 триллиона долларов.
Суверенная задолженность Штатов превысила 37 триллионов долларов 11 августа. Еще один триллион она добавила всего за 2 месяца и 10 дней.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Финляндия, Польша и Румыния быстрее всех в ЕС наращивали госдолг
Вчера, 04:15
 
Мировая экономикаФинансыСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала