В Госдуму внесут проект о бесплатном проезде по платным дорогам

2025-10-23T01:20+0300

2025-10-23T01:20+0300

2025-10-23T01:20+0300

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить многодетным семьям, инвалидам и законным представителям детей-инвалидов право на бесплатный проезд по платным автодорогам, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг. "Целью законопроекта является создание правовых условий для освобождения от внесения платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального значения для инвалидов, лиц, являющихся законными представителями детей-инвалидов, а также для многодетных семей", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что сейчас такие льготы зависят от региона или "доброй воли" операторов дорог, что создаёт неравенство и правовую неопределённость. "Наш законопроект устраняет этот законодательный пробел, вводит единые, гарантированные и справедливые условия для поддержки социально уязвимых категорий граждан по всей стране", - добавил он. Лидер "Справедливой России" отметил, что в последние годы в России активно развивается сеть платных автомобильных дорог. "Они уже стали важным элементом транспортной инфраструктуры, позволяют быстро и комфортно добраться до нужного города или населённого пункта. Но за проезд надо платить, а у большинства инвалидов и многодетных семей нет на это средств", – считает Миронов. Лантратова, также комментируя инициативу, рассказала РИА Новости, что, согласно проекту, право на льготу будет подтверждаться официальным документом - удостоверением инвалида или статусом многодетной семьи, а порядок оформления и перечень документов утвердит правительство РФ, чтобы процедура была простой и понятной. "Законопроект направлен на повышение мобильности, доступность медицинской и социальной помощи, возможность свободно передвигаться по стране без барьеров и лишних затрат", - добавила она.

