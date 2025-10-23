https://1prime.ru/20251023/gosduma-863826292.html
В Госдуму внесут проект о бесплатном проезде по платным дорогам
В Госдуму внесут проект о бесплатном проезде по платным дорогам - 23.10.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесут проект о бесплатном проезде по платным дорогам
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить многодетным семьям,... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T01:20+0300
2025-10-23T01:20+0300
2025-10-23T01:20+0300
бизнес
экономика
общество
рф
сергей миронов
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863826292.jpg?1761171627
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить многодетным семьям, инвалидам и законным представителям детей-инвалидов право на бесплатный проезд по платным автодорогам, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг.
"Целью законопроекта является создание правовых условий для освобождения от внесения платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального значения для инвалидов, лиц, являющихся законными представителями детей-инвалидов, а также для многодетных семей", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что сейчас такие льготы зависят от региона или "доброй воли" операторов дорог, что создаёт неравенство и правовую неопределённость.
"Наш законопроект устраняет этот законодательный пробел, вводит единые, гарантированные и справедливые условия для поддержки социально уязвимых категорий граждан по всей стране", - добавил он.
Лидер "Справедливой России" отметил, что в последние годы в России активно развивается сеть платных автомобильных дорог. "Они уже стали важным элементом транспортной инфраструктуры, позволяют быстро и комфортно добраться до нужного города или населённого пункта. Но за проезд надо платить, а у большинства инвалидов и многодетных семей нет на это средств", – считает Миронов.
Лантратова, также комментируя инициативу, рассказала РИА Новости, что, согласно проекту, право на льготу будет подтверждаться официальным документом - удостоверением инвалида или статусом многодетной семьи, а порядок оформления и перечень документов утвердит правительство РФ, чтобы процедура была простой и понятной.
"Законопроект направлен на повышение мобильности, доступность медицинской и социальной помощи, возможность свободно передвигаться по стране без барьеров и лишних затрат", - добавила она.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , рф, сергей миронов, госдума
Бизнес, Экономика, Общество , РФ, Сергей Миронов, Госдума
В Госдуму внесут проект о бесплатном проезде по платным дорогам
В ГД внесут проект о бесплатном проезде многодетным семьям и инвалидам
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить многодетным семьям, инвалидам и законным представителям детей-инвалидов право на бесплатный проезд по платным автодорогам, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг.
"Целью законопроекта является создание правовых условий для освобождения от внесения платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального значения для инвалидов, лиц, являющихся законными представителями детей-инвалидов, а также для многодетных семей", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что сейчас такие льготы зависят от региона или "доброй воли" операторов дорог, что создаёт неравенство и правовую неопределённость.
"Наш законопроект устраняет этот законодательный пробел, вводит единые, гарантированные и справедливые условия для поддержки социально уязвимых категорий граждан по всей стране", - добавил он.
Лидер "Справедливой России" отметил, что в последние годы в России активно развивается сеть платных автомобильных дорог. "Они уже стали важным элементом транспортной инфраструктуры, позволяют быстро и комфортно добраться до нужного города или населённого пункта. Но за проезд надо платить, а у большинства инвалидов и многодетных семей нет на это средств", – считает Миронов.
Лантратова, также комментируя инициативу, рассказала РИА Новости, что, согласно проекту, право на льготу будет подтверждаться официальным документом - удостоверением инвалида или статусом многодетной семьи, а порядок оформления и перечень документов утвердит правительство РФ, чтобы процедура была простой и понятной.
"Законопроект направлен на повышение мобильности, доступность медицинской и социальной помощи, возможность свободно передвигаться по стране без барьеров и лишних затрат", - добавила она.