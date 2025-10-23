https://1prime.ru/20251023/gosduma-863826953.html

В Госдуме рассказали, как переезд влияет на размер пенсии

В Госдуме рассказали, как переезд влияет на размер пенсии - 23.10.2025, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, как переезд влияет на размер пенсии

Если пенсионер переезжает с северной территории в Центральную часть России, он теряет "районный коэффициент", увеличивающий выплату, а также при переезде из... | 23.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-23T02:11+0300

2025-10-23T02:11+0300

2025-10-23T02:11+0300

россия

экономика

общество

норильск

воронеж

чукотка

социальный фонд

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863826953.jpg?1761174704

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Если пенсионер переезжает с северной территории в Центральную часть России, он теряет "районный коэффициент", увеличивающий выплату, а также при переезде из одного северного региона в другой размер пенсии может измениться, так как коэффициенты в них различаются, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. "Хочу подробно объяснить, как переезд в другой субъект влияет на размеры страховой пенсии по старости. Как известно, основа такого вида пенсии - стаж и пенсионные коэффициенты. Однако важный финансовый фактор здесь - и место жительства. Если пенсионер переезжает, например, с северной территории в Центральную часть России, он теряет так называемый "районный коэффициент", увеличивающий выплату", - сказал Нилов. Он уточнил, что это не касается только заработавших специальный "северный" стаж - для них вне зависимости от места жительства сохраняется надбавка за работу в сложных климатических условиях. "Допустим, гипотетический Иван Петрович 30 лет проработал на Севере - или приравненной к нему территории - и получает пенсию по старости с увеличенным коэффициентом 1,5, живя в Норильске. Если он решит переехать к детям в Воронеж, доплату за районный коэффициент он потеряет, но гарантировано сохранит постоянную прибавку за "северные" несколько десятилетий труда", - объяснил политик. Нилов отметил, что при переезде из одного северного региона в другой размер пенсии может измениться, поскольку коэффициенты в них различаются. Отдельная ситуация, по его словам, - это переезд неработающего пенсионера в сельскую местность, для жителей которой действуют свои меры поддержки. Как рассказал депутат, для тех, у кого "в активе" - минимум 30 лет сельского стажа, предусмотрена надбавка в 25%, при этом, если пенсия была назначена в городской местности, а затем получатель переехал в село, он может подать заявление и получить доплату, но также важно то, что, если он потом вернется в город, сельская надбавка за ним сохранится. "Однако не стоит пытаться "обмануть" систему, прописавшись, скажем, на Чукотке, живя при этом в Рязани и работая всю жизнь там. В Соцфонде аккумулируют все данные работодателей и, сопоставив информацию о сотруднике, выходящем на пенсию, в любом случае назначат то, что он заработал", - добавил парламентарий. Глава думского комитета подчеркнул, что также нельзя забывать и про социальные гарантии, ведь независимо от переездов, если пенсия оказывается ниже прожиточного минимума неработающего пенсионера в конкретном регионе, ее повысят до необходимого уровня, и поскольку прожиточный минимум в субъектах отличается, итоговая сумма доплаты при переезде может как вырасти, так и сократиться. "Напоминаю, что при смене постоянного места жительства в пределах страны необходимо обязательно уведомлять об этом Социальный фонд. Сделать это можно любым удобным способом: через портал "Госуслуги", на сайте Социального фонда или обратившись в ближайший МФЦ", - подытожил Нилов.

норильск

воронеж

чукотка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , норильск, воронеж, чукотка, социальный фонд, госдума