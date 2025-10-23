Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Греф оценил темпы роста российской экономики - 23.10.2025
Греф оценил темпы роста российской экономики
мировая экономика
рф
герман греф
сбербанк
росстат
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Рост российской экономики в этом году, скорее всего, составит порядка 0,8%, заявил глава Сбербанка Герман Греф на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики. "Темпы (роста - ред.) экономики России в ближайшие два года будут на уровне 1-1,5%... В этом году, скорее всего, рост будет порядка 0,8%, в следующем году мы дай бог, если выйдем на эти же цифры. И стоит задача возвращения экономики после ее охлаждения на запланированные темпы роста", - сказал он. Греф отметил, что рост экономики зависит от двух факторов - производительности труда и численности занятых. "Мы должны расти темпом не ниже среднемировых. Это означает, что по прогнозам до 2030 года мы должны расти темпом как минимум 3,2%", - добавил он. По данным Росстата, ВВП России в 2024 году вырос на 4,3%. Сейчас идет плановый и прогнозируемый процесс охлаждения экономики - как неоднократно заявляли власти РФ, это неизбежно после перегрева. Минэкономразвития в конце сентября ввиду постепенного охлаждения экономики понизило прогноз роста ВВП РФ на текущий год до 1%, на 2026 год - до 1,3%. При этом уже в 2027 году министерство ожидает ускорения роста до 2,8%.
мировая экономика, рф, герман греф, сбербанк, росстат
Мировая экономика, РФ, Герман Греф, Сбербанк, Росстат
17:12 23.10.2025
 
Греф оценил темпы роста российской экономики

Греф заявил, что ожидает роста экономики РФ в 2025 году примерно на 0,8 процента

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Рост российской экономики в этом году, скорее всего, составит порядка 0,8%, заявил глава Сбербанка Герман Греф на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
"Темпы (роста - ред.) экономики России в ближайшие два года будут на уровне 1-1,5%... В этом году, скорее всего, рост будет порядка 0,8%, в следующем году мы дай бог, если выйдем на эти же цифры. И стоит задача возвращения экономики после ее охлаждения на запланированные темпы роста", - сказал он.
Греф отметил, что рост экономики зависит от двух факторов - производительности труда и численности занятых.
"Мы должны расти темпом не ниже среднемировых. Это означает, что по прогнозам до 2030 года мы должны расти темпом как минимум 3,2%", - добавил он.
По данным Росстата, ВВП России в 2024 году вырос на 4,3%. Сейчас идет плановый и прогнозируемый процесс охлаждения экономики - как неоднократно заявляли власти РФ, это неизбежно после перегрева.
Минэкономразвития в конце сентября ввиду постепенного охлаждения экономики понизило прогноз роста ВВП РФ на текущий год до 1%, на 2026 год - до 1,3%. При этом уже в 2027 году министерство ожидает ускорения роста до 2,8%.
 
