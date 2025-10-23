Иена дешевеет к доллару перед заседанием Банка Японии
Стоимость иены к доллару умеренно снижается перед заседанием Банка Японии
Доллары США. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару умеренно снижается в четверг утром, в преддверии октябрьского заседания Банка Японии аналитики прогнозируют возможные изменения курса денежно-кредитной политики на фоне инфляционных рисков, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 9.11 мск курс доллара к иене поднимался до 152,36 иены со 151,99 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. В это же время курс евро к доллару снижался до 1,1601 доллара с 1,161 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на символические 0,09%, до 99 пунктов.
В преддверии октябрьского заседания Банка Японии, которое состоится на следующей неделе, аналитики рассматривают возможные сценарии корректировки монетарной политики японского ЦБ.
"Банк Японии, возможно, уже несколько отстает в урегулировании инфляционных рисков, что приводит к некоторым диспропорциям в экономике", - прокомментировал агентству Рейтер бывший член Банка Японии Эйдзи Маэда (Eiji Maeda).
"Слишком медленные решения по нормализации экономической политики могут негативно отразиться на уровне средств существования людей из-за ослабления иены и ускорения инфляции", - добавил аналитик, предположив, что следующее повышение учетной ставки регулятора может произойти в декабре этого года или в январе 2026 года.