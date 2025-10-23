Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
23.10.2025
Иена дешевеет к доллару перед заседанием Банка Японии
2025-10-23T09:20+0300
рынок
торги
сша
япония
банк японии
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару умеренно снижается в четверг утром, в преддверии октябрьского заседания Банка Японии аналитики прогнозируют возможные изменения курса денежно-кредитной политики на фоне инфляционных рисков, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 9.11 мск курс доллара к иене поднимался до 152,36 иены со 151,99 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. В это же время курс евро к доллару снижался до 1,1601 доллара с 1,161 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на символические 0,09%, до 99 пунктов. В преддверии октябрьского заседания Банка Японии, которое состоится на следующей неделе, аналитики рассматривают возможные сценарии корректировки монетарной политики японского ЦБ. "Банк Японии, возможно, уже несколько отстает в урегулировании инфляционных рисков, что приводит к некоторым диспропорциям в экономике", - прокомментировал агентству Рейтер бывший член Банка Японии Эйдзи Маэда (Eiji Maeda). "Слишком медленные решения по нормализации экономической политики могут негативно отразиться на уровне средств существования людей из-за ослабления иены и ускорения инфляции", - добавил аналитик, предположив, что следующее повышение учетной ставки регулятора может произойти в декабре этого года или в январе 2026 года.
рынок, торги, сша, япония, банк японии
Рынок, Торги, США, ЯПОНИЯ, Банк Японии
09:20 23.10.2025
 
Иена дешевеет к доллару перед заседанием Банка Японии

Стоимость иены к доллару умеренно снижается перед заседанием Банка Японии

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару умеренно снижается в четверг утром, в преддверии октябрьского заседания Банка Японии аналитики прогнозируют возможные изменения курса денежно-кредитной политики на фоне инфляционных рисков, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 9.11 мск курс доллара к иене поднимался до 152,36 иены со 151,99 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. В это же время курс евро к доллару снижался до 1,1601 доллара с 1,161 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на символические 0,09%, до 99 пунктов.
В преддверии октябрьского заседания Банка Японии, которое состоится на следующей неделе, аналитики рассматривают возможные сценарии корректировки монетарной политики японского ЦБ.
"Банк Японии, возможно, уже несколько отстает в урегулировании инфляционных рисков, что приводит к некоторым диспропорциям в экономике", - прокомментировал агентству Рейтер бывший член Банка Японии Эйдзи Маэда (Eiji Maeda).
"Слишком медленные решения по нормализации экономической политики могут негативно отразиться на уровне средств существования людей из-за ослабления иены и ускорения инфляции", - добавил аналитик, предположив, что следующее повышение учетной ставки регулятора может произойти в декабре этого года или в январе 2026 года.
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
ЦБ установил официальные курсы валют на 23 октября
Вчера, 18:11
 
