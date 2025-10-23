https://1prime.ru/20251023/iena--863834232.html

Иена дешевеет к доллару перед заседанием Банка Японии

Иена дешевеет к доллару перед заседанием Банка Японии - 23.10.2025, ПРАЙМ

Иена дешевеет к доллару перед заседанием Банка Японии

Стоимость иены к доллару умеренно снижается в четверг утром, в преддверии октябрьского заседания Банка Японии аналитики прогнозируют возможные изменения курса... | 23.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-23T09:20+0300

2025-10-23T09:20+0300

2025-10-23T09:20+0300

рынок

торги

сша

япония

банк японии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567957_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_25ff4e482833e42b02951d30e2222d70.jpg

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару умеренно снижается в четверг утром, в преддверии октябрьского заседания Банка Японии аналитики прогнозируют возможные изменения курса денежно-кредитной политики на фоне инфляционных рисков, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 9.11 мск курс доллара к иене поднимался до 152,36 иены со 151,99 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. В это же время курс евро к доллару снижался до 1,1601 доллара с 1,161 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на символические 0,09%, до 99 пунктов. В преддверии октябрьского заседания Банка Японии, которое состоится на следующей неделе, аналитики рассматривают возможные сценарии корректировки монетарной политики японского ЦБ. "Банк Японии, возможно, уже несколько отстает в урегулировании инфляционных рисков, что приводит к некоторым диспропорциям в экономике", - прокомментировал агентству Рейтер бывший член Банка Японии Эйдзи Маэда (Eiji Maeda). "Слишком медленные решения по нормализации экономической политики могут негативно отразиться на уровне средств существования людей из-за ослабления иены и ускорения инфляции", - добавил аналитик, предположив, что следующее повышение учетной ставки регулятора может произойти в декабре этого года или в январе 2026 года.

https://1prime.ru/20251022/kurs-863812767.html

сша

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, япония, банк японии