Исследование показало, какие бриллианты предпочитают россиянки - 23.10.2025
Исследование показало, какие бриллианты предпочитают россиянки
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Бриллианты размером больше одного карата предпочли бы 93% россиянок, тогда как 73% мужчин выбирают украшения с камнями до одного карата, говорится в исследовании компании "585 Золотой", которое есть у РИА Новости. "Идеальным размером драгоценного камня более половины опрошенных женщин считают 1-2 карата (51%). При этом каждая пятая хотела бы иметь украшение с бриллиантом в 3-5 карат (20%), а еще 9% мечтают о более крупном камне. Лишь 7% россиянок предпочитают украшения с бриллиантом до 1 карата. Однако именно такие ювелирные украшения с небольшим камнем выбирает в качестве подарка большинство мужчин (73%)", - отмечается в исследовании. При этом, по данным графика, приведенного в материалах, еще 13% россиянок предпочли бы бриллиант размером 2-3 карата. Таким образом, в сумме для 93% женщин подходящим камнем был бы любой бриллиант больше 1 карата. По данным исследования, более трети россиянок предпочтут украшение с крупным выращенным бриллиантом более скромному природному камню. При этом почти две трети девушек склоняются к натуральным драгоценным камням, но 78% будут счастливы получить в подарок ювелирное изделие с крупным выращенным бриллиантом. "Впечатляющая красота драгоценного камня и возможность похвастаться таким украшением часто перевешивают устоявшиеся в обществе стереотипы, связанные с происхождением бриллиантов", - пишут аналитики. Добавляется, что отношение россиян к выращенным бриллиантам меняется. По данным экспертов, 85% россиян отмечают, что благодаря выращенным камням могут себе позволить более крупный бриллиант, а стоимость украшения будет ниже. Также более половины считают, что внешний вид лабораторных драгоценностей совершеннее природных, поскольку они создаются в контролируемых условиях. Исследование показало, что для большинства девушек бриллианты - прежде всего показатель высокого статуса, так считают 65% опрошенных. Почти половина видят в этом возможность самовыражения, а 45% воспринимают как проявление сильных романтических чувств со стороны партнера. Подчеркивается, что каждая четвертая россиянка готова отказаться от предложения руки и сердца, если камень в помолвочном кольце покажется ей слишком скромным. Мужчины, в свою очередь, ассоциируют украшения с крупным бриллиантом с признаком статусности и символом большой любви к женщине.
07:01 23.10.2025
 
Исследование показало, какие бриллианты предпочитают россиянки

«585 Золотой»: 93% россиянок предпочитают бриллианты больше одного карата

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Бриллианты размером больше одного карата предпочли бы 93% россиянок, тогда как 73% мужчин выбирают украшения с камнями до одного карата, говорится в исследовании компании "585 Золотой", которое есть у РИА Новости.
"Идеальным размером драгоценного камня более половины опрошенных женщин считают 1-2 карата (51%). При этом каждая пятая хотела бы иметь украшение с бриллиантом в 3-5 карат (20%), а еще 9% мечтают о более крупном камне. Лишь 7% россиянок предпочитают украшения с бриллиантом до 1 карата. Однако именно такие ювелирные украшения с небольшим камнем выбирает в качестве подарка большинство мужчин (73%)", - отмечается в исследовании.
При этом, по данным графика, приведенного в материалах, еще 13% россиянок предпочли бы бриллиант размером 2-3 карата. Таким образом, в сумме для 93% женщин подходящим камнем был бы любой бриллиант больше 1 карата.
По данным исследования, более трети россиянок предпочтут украшение с крупным выращенным бриллиантом более скромному природному камню. При этом почти две трети девушек склоняются к натуральным драгоценным камням, но 78% будут счастливы получить в подарок ювелирное изделие с крупным выращенным бриллиантом. "Впечатляющая красота драгоценного камня и возможность похвастаться таким украшением часто перевешивают устоявшиеся в обществе стереотипы, связанные с происхождением бриллиантов", - пишут аналитики.
Добавляется, что отношение россиян к выращенным бриллиантам меняется. По данным экспертов, 85% россиян отмечают, что благодаря выращенным камням могут себе позволить более крупный бриллиант, а стоимость украшения будет ниже. Также более половины считают, что внешний вид лабораторных драгоценностей совершеннее природных, поскольку они создаются в контролируемых условиях.
Исследование показало, что для большинства девушек бриллианты - прежде всего показатель высокого статуса, так считают 65% опрошенных. Почти половина видят в этом возможность самовыражения, а 45% воспринимают как проявление сильных романтических чувств со стороны партнера.
Подчеркивается, что каждая четвертая россиянка готова отказаться от предложения руки и сердца, если камень в помолвочном кольце покажется ей слишком скромным. Мужчины, в свою очередь, ассоциируют украшения с крупным бриллиантом с признаком статусности и символом большой любви к женщине.
 
Заголовок открываемого материала