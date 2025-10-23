https://1prime.ru/20251023/izdatelstvo-863827470.html
Белгородское издательство отказалось от иска к НКО "Филипп"
2025-10-23T02:38+0300
2025-10-23T02:38+0300
2025-10-23T03:11+0300
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Белгородское издательство "Филиппок" отказалось от поданного им ранее в Суд по интеллектуальным правам иска к владеющему частным детским садом НКО "Филипп", которое несколько лет назад пыталось отобрать товарный знак "Филипп" у Аллы Пугачевой, говорится в материалах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости. "Принять отказ общества с ограниченной ответственностью "Издательство "Филиппок" от исковых требований о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака", - указал суд в своем определении. Речь в исковом заявлении шла о комбинированном знаке обслуживания ответчика со словесным элементом "Филиппок". По мнению истца, правообладателем этот бренд не используется. В связи с отказом от иска суд прекратил производство по делу. Причины отказа не уточняются. Иск ООО "Издательство "Филиппок" к автономной некоммерческой дошкольной образовательной организации "Филипп" поступил в суд в августе. По данным Роспатента, знак "Филиппок" был зарегистрирован в 2010 году для большого перечня услуг единственного класса, включая воспитание, обеспечение учебного процесса, развлечения, услуги образовательно-воспитательные, а также издание книг, макетирование публикаций и т.д. При регистрации своего знака обслуживания НКО "Филипп" столкнулось с проблемами, так как Роспатент посчитал его сходным до степени смешения с товарным знаком "Филипп", принадлежавшим Пугачевой. По заявлению организации, ведомство в 2009 году частично прекратило правовую охрану бренда певицы для услуг, связанных с воспитанием и обучением, но в 2010 году арбитражный суд Москвы по иску Пугачевой это решение отменил. Тем не менее в том же году НКО "Филипп" смогло зарегистрировать свой знак "Филиппок". Товарный знак Пугачевой "Филипп" прекратил действие в 2017 году. Среди проектов издательства "Филиппок" - детские книжки-раскраски и журнал "Наш Филиппок", сообщает его сайт.
