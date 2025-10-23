Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белгородское издательство отказалось от иска к НКО "Филипп" - 23.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251023/izdatelstvo-863827470.html
Белгородское издательство отказалось от иска к НКО "Филипп"
Белгородское издательство отказалось от иска к НКО "Филипп" - 23.10.2025, ПРАЙМ
Белгородское издательство отказалось от иска к НКО "Филипп"
Белгородское издательство "Филиппок" отказалось от поданного им ранее в Суд по интеллектуальным правам иска к владеющему частным детским садом НКО "Филипп",... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T02:38+0300
2025-10-23T03:11+0300
бизнес
общество
россия
москва
алла пугачева
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863827470.jpg?1761178303
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Белгородское издательство "Филиппок" отказалось от поданного им ранее в Суд по интеллектуальным правам иска к владеющему частным детским садом НКО "Филипп", которое несколько лет назад пыталось отобрать товарный знак "Филипп" у Аллы Пугачевой, говорится в материалах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости. "Принять отказ общества с ограниченной ответственностью "Издательство "Филиппок" от исковых требований о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака", - указал суд в своем определении. Речь в исковом заявлении шла о комбинированном знаке обслуживания ответчика со словесным элементом "Филиппок". По мнению истца, правообладателем этот бренд не используется. В связи с отказом от иска суд прекратил производство по делу. Причины отказа не уточняются. Иск ООО "Издательство "Филиппок" к автономной некоммерческой дошкольной образовательной организации "Филипп" поступил в суд в августе. По данным Роспатента, знак "Филиппок" был зарегистрирован в 2010 году для большого перечня услуг единственного класса, включая воспитание, обеспечение учебного процесса, развлечения, услуги образовательно-воспитательные, а также издание книг, макетирование публикаций и т.д. При регистрации своего знака обслуживания НКО "Филипп" столкнулось с проблемами, так как Роспатент посчитал его сходным до степени смешения с товарным знаком "Филипп", принадлежавшим Пугачевой. По заявлению организации, ведомство в 2009 году частично прекратило правовую охрану бренда певицы для услуг, связанных с воспитанием и обучением, но в 2010 году арбитражный суд Москвы по иску Пугачевой это решение отменил. Тем не менее в том же году НКО "Филипп" смогло зарегистрировать свой знак "Филиппок". Товарный знак Пугачевой "Филипп" прекратил действие в 2017 году. Среди проектов издательства "Филиппок" - детские книжки-раскраски и журнал "Наш Филиппок", сообщает его сайт.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , россия, москва, алла пугачева, роспатент
Бизнес, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Алла Пугачева, Роспатент
02:38 23.10.2025 (обновлено: 03:11 23.10.2025)
 
Белгородское издательство отказалось от иска к НКО "Филипп"

Издательство "Филиппок" отказалось от иска к НКО "Филипп"

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Белгородское издательство "Филиппок" отказалось от поданного им ранее в Суд по интеллектуальным правам иска к владеющему частным детским садом НКО "Филипп", которое несколько лет назад пыталось отобрать товарный знак "Филипп" у Аллы Пугачевой, говорится в материалах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.
"Принять отказ общества с ограниченной ответственностью "Издательство "Филиппок" от исковых требований о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака", - указал суд в своем определении.
Речь в исковом заявлении шла о комбинированном знаке обслуживания ответчика со словесным элементом "Филиппок". По мнению истца, правообладателем этот бренд не используется. В связи с отказом от иска суд прекратил производство по делу. Причины отказа не уточняются.
Иск ООО "Издательство "Филиппок" к автономной некоммерческой дошкольной образовательной организации "Филипп" поступил в суд в августе.
По данным Роспатента, знак "Филиппок" был зарегистрирован в 2010 году для большого перечня услуг единственного класса, включая воспитание, обеспечение учебного процесса, развлечения, услуги образовательно-воспитательные, а также издание книг, макетирование публикаций и т.д.
При регистрации своего знака обслуживания НКО "Филипп" столкнулось с проблемами, так как Роспатент посчитал его сходным до степени смешения с товарным знаком "Филипп", принадлежавшим Пугачевой. По заявлению организации, ведомство в 2009 году частично прекратило правовую охрану бренда певицы для услуг, связанных с воспитанием и обучением, но в 2010 году арбитражный суд Москвы по иску Пугачевой это решение отменил. Тем не менее в том же году НКО "Филипп" смогло зарегистрировать свой знак "Филиппок".
Товарный знак Пугачевой "Филипп" прекратил действие в 2017 году.
Среди проектов издательства "Филиппок" - детские книжки-раскраски и журнал "Наш Филиппок", сообщает его сайт.
 
БизнесОбществоРОССИЯМОСКВААлла ПугачеваРоспатент
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала