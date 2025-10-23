Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
JERA покупает доли Williams и Haynesville II в газовом проекте в США - 23.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251023/jera-863828563.html
JERA покупает доли Williams и Haynesville II в газовом проекте в США
JERA покупает доли Williams и Haynesville II в газовом проекте в США - 23.10.2025, ПРАЙМ
JERA покупает доли Williams и Haynesville II в газовом проекте в США
Крупнейшая энергетическая компания Японии JERA объявила о достижении соглашения о покупке 100% долей компаний Williams и GEP Haynesville II в газовом проекте... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T04:45+0300
2025-10-23T04:45+0300
энергетика
газ
сша
япония
jera
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863828563.jpg?1761183930
ТОКИО, 23 окт — ПРАЙМ. Крупнейшая энергетическая компания Японии JERA объявила о достижении соглашения о покупке 100% долей компаний Williams и GEP Haynesville II в газовом проекте South Mansfield, расположенном на западе американского штата Луизиана. Сделка, осуществляемая через дочернюю структуру JERA Americas, оценивается в 1,5 миллиарда долларов и предусматривает дальнейшие инвестиции, направленные на увеличение добычи с нынешних 500 миллионов стандартных кубических футов в сутки до 1 миллиарда. Актив также включает около 200 неразработанных месторождений, что, по данным компании, создаёт значительный потенциал для роста. "Проект обладает важной стратегической ценностью благодаря стабильной добыче, доказанным запасам, развитой инфраструктуре транспортировки и близости к центрам производства сжиженного природного газа (СПГ) и дата-центрам на побережье Мексиканского залива", - отмечается в пресс-релизе. По мнению JERA, сделка позволит укрепить компетенции компании в сфере глобальной энергетической цепочки поставок, а также укрепит позиции компании в США, и будет способствовать диверсификации СПГ-цепочки и снижению рисков на волатильном энергетическом рынке. В последнее время JERA активно расширяет присутствие в США: ранее компания подписала крупнейший в ее истории контракт на закупку американского СПГ — 5,5 миллиона тонн в год сроком на 20 лет, а также реализует проект Blue Point по производству низкоуглеродного аммиака. Сделка будет завершена после получения необходимых разрешений регулирующих органов.
сша
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, сша, япония, jera
Энергетика, Газ, США, ЯПОНИЯ, JERA
04:45 23.10.2025
 

JERA покупает доли Williams и Haynesville II в газовом проекте в США

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТОКИО, 23 окт — ПРАЙМ. Крупнейшая энергетическая компания Японии JERA объявила о достижении соглашения о покупке 100% долей компаний Williams и GEP Haynesville II в газовом проекте South Mansfield, расположенном на западе американского штата Луизиана.
Сделка, осуществляемая через дочернюю структуру JERA Americas, оценивается в 1,5 миллиарда долларов и предусматривает дальнейшие инвестиции, направленные на увеличение добычи с нынешних 500 миллионов стандартных кубических футов в сутки до 1 миллиарда. Актив также включает около 200 неразработанных месторождений, что, по данным компании, создаёт значительный потенциал для роста.
"Проект обладает важной стратегической ценностью благодаря стабильной добыче, доказанным запасам, развитой инфраструктуре транспортировки и близости к центрам производства сжиженного природного газа (СПГ) и дата-центрам на побережье Мексиканского залива", - отмечается в пресс-релизе.
По мнению JERA, сделка позволит укрепить компетенции компании в сфере глобальной энергетической цепочки поставок, а также укрепит позиции компании в США, и будет способствовать диверсификации СПГ-цепочки и снижению рисков на волатильном энергетическом рынке.
В последнее время JERA активно расширяет присутствие в США: ранее компания подписала крупнейший в ее истории контракт на закупку американского СПГ — 5,5 миллиона тонн в год сроком на 20 лет, а также реализует проект Blue Point по производству низкоуглеродного аммиака.
Сделка будет завершена после получения необходимых разрешений регулирующих органов.
 
ЭнергетикаГазСШАЯПОНИЯJERA
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала