JERA покупает доли Williams и Haynesville II в газовом проекте в США

ТОКИО, 23 окт — ПРАЙМ. Крупнейшая энергетическая компания Японии JERA объявила о достижении соглашения о покупке 100% долей компаний Williams и GEP Haynesville II в газовом проекте South Mansfield, расположенном на западе американского штата Луизиана. Сделка, осуществляемая через дочернюю структуру JERA Americas, оценивается в 1,5 миллиарда долларов и предусматривает дальнейшие инвестиции, направленные на увеличение добычи с нынешних 500 миллионов стандартных кубических футов в сутки до 1 миллиарда. Актив также включает около 200 неразработанных месторождений, что, по данным компании, создаёт значительный потенциал для роста. "Проект обладает важной стратегической ценностью благодаря стабильной добыче, доказанным запасам, развитой инфраструктуре транспортировки и близости к центрам производства сжиженного природного газа (СПГ) и дата-центрам на побережье Мексиканского залива", - отмечается в пресс-релизе. По мнению JERA, сделка позволит укрепить компетенции компании в сфере глобальной энергетической цепочки поставок, а также укрепит позиции компании в США, и будет способствовать диверсификации СПГ-цепочки и снижению рисков на волатильном энергетическом рынке. В последнее время JERA активно расширяет присутствие в США: ранее компания подписала крупнейший в ее истории контракт на закупку американского СПГ — 5,5 миллиона тонн в год сроком на 20 лет, а также реализует проект Blue Point по производству низкоуглеродного аммиака. Сделка будет завершена после получения необходимых разрешений регулирующих органов.

газ, сша, япония, jera