Щеголев предложил работодателям ввести корпоративный семейный капитал - 23.10.2025
Щеголев предложил работодателям ввести корпоративный семейный капитал
МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев предложил рекомендовать работодателям ввести корпоративный семейный капитал, выплачиваемый сотрудникам при рождении у них детей. Президент РФ Владимир Путин в четверг проводит первое заседание совета по реализации государственной демографической и семейной политики. "Половина работников на всех предприятиях страны не получают какой-либо поддержки для своей семьи от работодателя. При этом, согласно опросам, большинство людей такую помощь ждут. И вот мы уже часто говорим про такую, может быть, в чем-то показательную меру, не очень применимую для большинства компаний, - это миллион рублей за рождение третьего ребёнка, но надо сказать, что сейчас уже почти 50 компаний такую меру выбрали", - сказал Щеголев. Он отметил, что был проведен анализ, какая такая мера поддержки работников оказывает финансовую нагрузку на работодателя. В частности, по его словам, в этой работе участвовала группа компаний "Сибирский деловой союз", где работают более 20 тысяч человек. "Они ввели за каждого ребёнка по миллиону… И инвестиции по этой статье обходятся предприятию в одну десятую процента выручки. А если говорить про третьих и последующих, то это будет вообще на уровне статистической погрешности", - пояснил Щеголев. "Поэтому, может быть, стоит рекомендовать объединению наших работодателей заняться этим вопросом со своими участниками и как минимум для многодетных сотрудников рекомендовать ввести такой корпоративный семейный капитал", - резюмировал полпред.
МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев предложил рекомендовать работодателям ввести корпоративный семейный капитал, выплачиваемый сотрудникам при рождении у них детей.
Президент РФ Владимир Путин в четверг проводит первое заседание совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
"Половина работников на всех предприятиях страны не получают какой-либо поддержки для своей семьи от работодателя. При этом, согласно опросам, большинство людей такую помощь ждут. И вот мы уже часто говорим про такую, может быть, в чем-то показательную меру, не очень применимую для большинства компаний, - это миллион рублей за рождение третьего ребёнка, но надо сказать, что сейчас уже почти 50 компаний такую меру выбрали", - сказал Щеголев.
Он отметил, что был проведен анализ, какая такая мера поддержки работников оказывает финансовую нагрузку на работодателя. В частности, по его словам, в этой работе участвовала группа компаний "Сибирский деловой союз", где работают более 20 тысяч человек.
"Они ввели за каждого ребёнка по миллиону… И инвестиции по этой статье обходятся предприятию в одну десятую процента выручки. А если говорить про третьих и последующих, то это будет вообще на уровне статистической погрешности", - пояснил Щеголев.
"Поэтому, может быть, стоит рекомендовать объединению наших работодателей заняться этим вопросом со своими участниками и как минимум для многодетных сотрудников рекомендовать ввести такой корпоративный семейный капитал", - резюмировал полпред.
 
Заголовок открываемого материала