В России начали действовать новые правила капремонта

2025-10-23T17:30+0300

общество

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. В России начали действовать новые правила установления необходимости проведения капремонта многоквартирных домов, сообщила пресс-служба Минстроя. "Новый свод правил призван создать удобный, современный и результативный инструментарий оценки технического состояния многоквартирных домов, основанный на объективных критериях и точных данных о фактическом физическом износе основных несущих конструкций и инженерных систем. Нововведения позволят не только повысить обоснованность планирования региональных программ капремонта, но и также оптимально распределять ресурсы и синхронизировать сроки работ с актуальным техническим состоянием дома", - приводятся в сообщении слова замглавы Минстроя Алексея Ересько. Как поясняется в нем, ключевым критерием определения необходимости капремонта станет оценка физического износа конструктивных элементов и инженерных систем, по результатам которой присваивается одна из четырех категорий. Первая категория, при износе от 0 до 30%, указывает на отсутствие необходимости в капремонте. Вторая категория, с износом 31-50%, означает, что ремонт требуется. Третья категория, при износе 51-65%, определяет необходимость ремонта в приоритетном порядке. Если же износ превышает 65%, дому присваивается четвертая категория, требующая проведения обязательного инструментального обследования состояния здания.

