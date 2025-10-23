Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России начали действовать новые правила капремонта - 23.10.2025, ПРАЙМ
В России начали действовать новые правила капремонта
В России начали действовать новые правила капремонта - 23.10.2025, ПРАЙМ
В России начали действовать новые правила капремонта
В России начали действовать новые правила установления необходимости проведения капремонта многоквартирных домов, сообщила пресс-служба Минстроя. | 23.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. В России начали действовать новые правила установления необходимости проведения капремонта многоквартирных домов, сообщила пресс-служба Минстроя. "Новый свод правил призван создать удобный, современный и результативный инструментарий оценки технического состояния многоквартирных домов, основанный на объективных критериях и точных данных о фактическом физическом износе основных несущих конструкций и инженерных систем. Нововведения позволят не только повысить обоснованность планирования региональных программ капремонта, но и также оптимально распределять ресурсы и синхронизировать сроки работ с актуальным техническим состоянием дома", - приводятся в сообщении слова замглавы Минстроя Алексея Ересько. Как поясняется в нем, ключевым критерием определения необходимости капремонта станет оценка физического износа конструктивных элементов и инженерных систем, по результатам которой присваивается одна из четырех категорий. Первая категория, при износе от 0 до 30%, указывает на отсутствие необходимости в капремонте. Вторая категория, с износом 31-50%, означает, что ремонт требуется. Третья категория, при износе 51-65%, определяет необходимость ремонта в приоритетном порядке. Если же износ превышает 65%, дому присваивается четвертая категория, требующая проведения обязательного инструментального обследования состояния здания.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863854573_0:503:1389:1545_1920x0_80_0_0_da20f552f6c27cca5421add4544d1c75.jpg
17:30 23.10.2025
 
В России начали действовать новые правила капремонта

В России утвердили новые правила проведения капремонта многоквартирных домов

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. В России начали действовать новые правила установления необходимости проведения капремонта многоквартирных домов, сообщила пресс-служба Минстроя.
"Новый свод правил призван создать удобный, современный и результативный инструментарий оценки технического состояния многоквартирных домов, основанный на объективных критериях и точных данных о фактическом физическом износе основных несущих конструкций и инженерных систем. Нововведения позволят не только повысить обоснованность планирования региональных программ капремонта, но и также оптимально распределять ресурсы и синхронизировать сроки работ с актуальным техническим состоянием дома", - приводятся в сообщении слова замглавы Минстроя Алексея Ересько.
Как поясняется в нем, ключевым критерием определения необходимости капремонта станет оценка физического износа конструктивных элементов и инженерных систем, по результатам которой присваивается одна из четырех категорий. Первая категория, при износе от 0 до 30%, указывает на отсутствие необходимости в капремонте. Вторая категория, с износом 31-50%, означает, что ремонт требуется. Третья категория, при износе 51-65%, определяет необходимость ремонта в приоритетном порядке. Если же износ превышает 65%, дому присваивается четвертая категория, требующая проведения обязательного инструментального обследования состояния здания.
 
