Китай поставил в Швейцарию вдвое больше часов, чем годом ранее

2025-10-23T06:16+0300

экономика

мировая экономика

китай

швейцария

кнр

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Китай за три квартала этого года поставил в Швейцарию вдвое больше часов, чем за аналогичный период прошлого года, при этом в общем китайском экспорте часов и часовых механизмов швейцарцы несколько лет остаются в первой десятке, выяснило РИА Новости, изучив данные статслужбы КНР. Так, по итогам января-сентября текущего года Швейцария приобрела у Китая часов на 16,6 миллиона долларов - это в 2,2 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Кроме того, за январь-сентябрь эта европейская страна нарастила импорт из КНР корпусов для наручных часов - на 11%, до 60,1 миллиона долларов, ремешков для часов - на 6%, до 38,8 миллиона долларов, а также различных устройств для регистрации времени - в 3,3 раза, до 168 тысяч долларов. При этом за отчетный период швейцарцы стали покупать у китайцев меньше наручных часов из драгоценных металлов - на 26% (26 миллионов долларов), частей и механизмов для часов - в 1,6 раза (6,7 миллиона долларов) и стационарных часов - на 7% (2,2 раза). Всего за девять месяцев Швейцария приобрела у КНР часов и часовых механизмов на 256,7 миллиона долларов - на 3% больше, чем год назад. По итогам трех кварталов Швейцария среди основных покупателей китайской часовой продукции заняла четвертое место. Примечательно, что как минимум последние десять она не выходила из десятки основных покупателей, а 6 лет подряд, с 2018 по 2023 годы, занимала третью строчку.

