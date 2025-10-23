Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай поставил в Швейцарию вдвое больше часов, чем годом ранее - 23.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251023/kitaj-863830705.html
Китай поставил в Швейцарию вдвое больше часов, чем годом ранее
Китай поставил в Швейцарию вдвое больше часов, чем годом ранее - 23.10.2025, ПРАЙМ
Китай поставил в Швейцарию вдвое больше часов, чем годом ранее
Китай за три квартала этого года поставил в Швейцарию вдвое больше часов, чем за аналогичный период прошлого года, при этом в общем китайском экспорте часов и... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T06:16+0300
2025-10-23T06:16+0300
экономика
мировая экономика
китай
швейцария
кнр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863830705.jpg?1761189365
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Китай за три квартала этого года поставил в Швейцарию вдвое больше часов, чем за аналогичный период прошлого года, при этом в общем китайском экспорте часов и часовых механизмов швейцарцы несколько лет остаются в первой десятке, выяснило РИА Новости, изучив данные статслужбы КНР. Так, по итогам января-сентября текущего года Швейцария приобрела у Китая часов на 16,6 миллиона долларов - это в 2,2 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Кроме того, за январь-сентябрь эта европейская страна нарастила импорт из КНР корпусов для наручных часов - на 11%, до 60,1 миллиона долларов, ремешков для часов - на 6%, до 38,8 миллиона долларов, а также различных устройств для регистрации времени - в 3,3 раза, до 168 тысяч долларов. При этом за отчетный период швейцарцы стали покупать у китайцев меньше наручных часов из драгоценных металлов - на 26% (26 миллионов долларов), частей и механизмов для часов - в 1,6 раза (6,7 миллиона долларов) и стационарных часов - на 7% (2,2 раза). Всего за девять месяцев Швейцария приобрела у КНР часов и часовых механизмов на 256,7 миллиона долларов - на 3% больше, чем год назад. По итогам трех кварталов Швейцария среди основных покупателей китайской часовой продукции заняла четвертое место. Примечательно, что как минимум последние десять она не выходила из десятки основных покупателей, а 6 лет подряд, с 2018 по 2023 годы, занимала третью строчку.
китай
швейцария
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай, швейцария, кнр
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, ШВЕЙЦАРИЯ, КНР
06:16 23.10.2025
 
Китай поставил в Швейцарию вдвое больше часов, чем годом ранее

Китай поставил в Швейцарию вдвое больше часов, чем в прошлом году

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Китай за три квартала этого года поставил в Швейцарию вдвое больше часов, чем за аналогичный период прошлого года, при этом в общем китайском экспорте часов и часовых механизмов швейцарцы несколько лет остаются в первой десятке, выяснило РИА Новости, изучив данные статслужбы КНР.
Так, по итогам января-сентября текущего года Швейцария приобрела у Китая часов на 16,6 миллиона долларов - это в 2,2 раза больше, чем за такой же период прошлого года.
Кроме того, за январь-сентябрь эта европейская страна нарастила импорт из КНР корпусов для наручных часов - на 11%, до 60,1 миллиона долларов, ремешков для часов - на 6%, до 38,8 миллиона долларов, а также различных устройств для регистрации времени - в 3,3 раза, до 168 тысяч долларов.
При этом за отчетный период швейцарцы стали покупать у китайцев меньше наручных часов из драгоценных металлов - на 26% (26 миллионов долларов), частей и механизмов для часов - в 1,6 раза (6,7 миллиона долларов) и стационарных часов - на 7% (2,2 раза).
Всего за девять месяцев Швейцария приобрела у КНР часов и часовых механизмов на 256,7 миллиона долларов - на 3% больше, чем год назад.
По итогам трех кварталов Швейцария среди основных покупателей китайской часовой продукции заняла четвертое место. Примечательно, что как минимум последние десять она не выходила из десятки основных покупателей, а 6 лет подряд, с 2018 по 2023 годы, занимала третью строчку.
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙШВЕЙЦАРИЯКНР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала