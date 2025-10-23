https://1prime.ru/20251023/knr-863863356.html
Китай призвал третьи страны не вмешиваться в отношения КНР и России
Китай призвал третьи страны не вмешиваться в отношения КНР и России - 23.10.2025, ПРАЙМ
Китай призвал третьи страны не вмешиваться в отношения КНР и России
Третьи страны не должны вмешиваться в сотрудничество Китая и России, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T22:52+0300
2025-10-23T22:52+0300
2025-10-23T22:52+0300
россия
мировая экономика
китай
вашингтон
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_b213ad8a89585c64cd423cf593015d51.jpg
ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ, Сергей Попов. Третьи страны не должны вмешиваться в сотрудничество Китая и России, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. "Обычное двустороннее сотрудничество Китая и России не направлено против третьих стран. В него не должны вмешиваться третьи страны", - заявил дипломат. Белый дом ранее сообщил о якобы имеющейся информации о том, что китайские компании станут закупать меньше российской нефти.
https://1prime.ru/20251020/tramp-863728789.html
китай
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_114:0:1885:1328_1920x0_80_0_0_cc9b108d7e9c4b7935a815cd84e77d55.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, китай, вашингтон
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, ВАШИНГТОН
Китай призвал третьи страны не вмешиваться в отношения КНР и России
Посольство КНР в США: третьи страны не должны вмешиваться в сотрудничество Китая и РФ