Китай призвал третьи страны не вмешиваться в отношения КНР и России

Китай призвал третьи страны не вмешиваться в отношения КНР и России

2025-10-23T22:52+0300

ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ, Сергей Попов. Третьи страны не должны вмешиваться в сотрудничество Китая и России, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. "Обычное двустороннее сотрудничество Китая и России не направлено против третьих стран. В него не должны вмешиваться третьи страны", - заявил дипломат. Белый дом ранее сообщил о якобы имеющейся информации о том, что китайские компании станут закупать меньше российской нефти.

