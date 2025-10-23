Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай призвал третьи страны не вмешиваться в отношения КНР и России - 23.10.2025
Китай призвал третьи страны не вмешиваться в отношения КНР и России
Китай призвал третьи страны не вмешиваться в отношения КНР и России - 23.10.2025, ПРАЙМ
Китай призвал третьи страны не вмешиваться в отношения КНР и России
Третьи страны не должны вмешиваться в сотрудничество Китая и России, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T22:52+0300
2025-10-23T22:52+0300
россия
мировая экономика
китай
вашингтон
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_b213ad8a89585c64cd423cf593015d51.jpg
ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ, Сергей Попов. Третьи страны не должны вмешиваться в сотрудничество Китая и России, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. "Обычное двустороннее сотрудничество Китая и России не направлено против третьих стран. В него не должны вмешиваться третьи страны", - заявил дипломат. Белый дом ранее сообщил о якобы имеющейся информации о том, что китайские компании станут закупать меньше российской нефти.
китай
вашингтон
россия, мировая экономика, китай, вашингтон
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, ВАШИНГТОН
22:52 23.10.2025
 
Китай призвал третьи страны не вмешиваться в отношения КНР и России

Посольство КНР в США: третьи страны не должны вмешиваться в сотрудничество Китая и РФ

© fotolia.com / Stripped PixelФлаг КНР
Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Флаг КНР. Архивное фото
© fotolia.com / Stripped Pixel
ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ, Сергей Попов. Третьи страны не должны вмешиваться в сотрудничество Китая и России, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
"Обычное двустороннее сотрудничество Китая и России не направлено против третьих стран. В него не должны вмешиваться третьи страны", - заявил дипломат.
Белый дом ранее сообщил о якобы имеющейся информации о том, что китайские компании станут закупать меньше российской нефти.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
США могут прекратить поставки запчастей для самолетов в КНР, заявил Трамп
20 октября, 19:38
 
РОССИЯ Мировая экономика КИТАЙ ВАШИНГТОН
 
 
