ЦБ установил официальные курсы валют на 24 октября
ЦБ установил официальные курсы валют на 24 октября
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 8,08 копейки, до 11,3733 рубля, доллара - на 38,59 копейки, до 81,269 рубля, евро - на 36,54 копейки, до 94,3889 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США в отношении Московской биржи ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Официальный курс юаня на пятницу составит 11.37 рубля
