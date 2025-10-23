https://1prime.ru/20251023/likhachev-863845530.html

"Росатом" рассмотрит возможность сотрудничества с Бразилией в сфере РЗМ

"Росатом" рассмотрит возможность сотрудничества с Бразилией в сфере РЗМ

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. "Росатом" рассматривает возможность сотрудничества с Бразилией в сфере редкоземельных металлов (РЗМ), сообщил журналистам генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Да", - сказал Лихачев, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, инициатором обсуждения этой темы стала бразильская сторона.Глава "Росатома" отметил, что существуют разные оценки потенциала Бразилии с точки зрения и редкоземельных металлов, и месторождений урана."Работа сейчас ведется на стартовом уровне. Нынешнее руководство Бразилии крайне комфортно для организации совместных проектов", - заявил он.По словам Лихачева, две страны обсуждают много возможных совместных проектов как в сфере мирного атома, так и в смежных технологиях.

