Макрон сделал новое заявление о России

МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о необходимости увеличивать давление на Россию, так как она, по его словам, не содействует завершению конфликта в Украине. "Мы твердо намерены усилить давление на Москву", — написал он в социальной сети X. Макрон отметил также, что поддерживает введение новых санкций против России от США и Европейского Союза. Ранее Кая Каллас, руководитель внешнеполитической службы, сообщила, что ЕС утвердил 19-й пакет ограничительных мер, под действие которых попали 63 физических и юридических лица, а также 117 морских танкеров. Некоторые из этих организаций зарегистрированы в таких странах, как Китай, Индия, Таиланд, Белоруссия, США и Великобритания. Новые санкции:В начале сентября Каллас признала, что разрабатывать новые меры против Москвы становится все сложнее. Россия неоднократно заявляла, что сможет противостоять санкционному давлению, оказываемому на страну в течение последних лет и продолжающему возрастать. В Москве подчеркивали, что у Запада не хватает смелости признать неудачу своих санкций. В странах Запада также нередко выражались сомнения в их эффективности. Президент Владимир Путин ранее утверждал, что стратегия сдерживания и ослабления России является долгосрочной целью Запада, а введенные санкции нанесли ощутимый ущерб мировой экономике. По его мнению, основная задача Запада — ухудшить условия жизни для миллионов людей.

