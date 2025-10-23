Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Макрон сделал новое заявление о России - 23.10.2025
Макрон сделал новое заявление о России
Макрон сделал новое заявление о России - 23.10.2025
Макрон сделал новое заявление о России
Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о необходимости увеличивать давление на Россию, так как она, по его словам, не содействует завершению конфликта в... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T21:14+0300
2025-10-23T21:14+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322428_0:0:3111:1751_1920x0_80_0_0_91c2e7e63396b141d461dfded373b5f9.jpg
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о необходимости увеличивать давление на Россию, так как она, по его словам, не содействует завершению конфликта в Украине. "Мы твердо намерены усилить давление на Москву", — написал он в социальной сети X. Макрон отметил также, что поддерживает введение новых санкций против России от США и Европейского Союза. Ранее Кая Каллас, руководитель внешнеполитической службы, сообщила, что ЕС утвердил 19-й пакет ограничительных мер, под действие которых попали 63 физических и юридических лица, а также 117 морских танкеров. Некоторые из этих организаций зарегистрированы в таких странах, как Китай, Индия, Таиланд, Белоруссия, США и Великобритания. Новые санкции:В начале сентября Каллас признала, что разрабатывать новые меры против Москвы становится все сложнее. Россия неоднократно заявляла, что сможет противостоять санкционному давлению, оказываемому на страну в течение последних лет и продолжающему возрастать. В Москве подчеркивали, что у Запада не хватает смелости признать неудачу своих санкций. В странах Запада также нередко выражались сомнения в их эффективности. Президент Владимир Путин ранее утверждал, что стратегия сдерживания и ослабления России является долгосрочной целью Запада, а введенные санкции нанесли ощутимый ущерб мировой экономике. По его мнению, основная задача Запада — ухудшить условия жизни для миллионов людей.
21:14 23.10.2025
 
Макрон сделал новое заявление о России

Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о необходимости увеличивать давление на Россию, так как она, по его словам, не содействует завершению конфликта в Украине.
"Мы твердо намерены усилить давление на Москву", — написал он в социальной сети X.
Макрон отметил также, что поддерживает введение новых санкций против России от США и Европейского Союза.
Ранее Кая Каллас, руководитель внешнеполитической службы, сообщила, что ЕС утвердил 19-й пакет ограничительных мер, под действие которых попали 63 физических и юридических лица, а также 117 морских танкеров. Некоторые из этих организаций зарегистрированы в таких странах, как Китай, Индия, Таиланд, Белоруссия, США и Великобритания.
Новые санкции:
  • запрещают финансирование компаний, работающих в специальных экономических и инновационных зонах России;
  • ограничивают экспорт в страну солей, руды, резиновых изделий, шин и строительных материалов;
  • запрещают оказывать услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью России;
  • разрешают вводить процедуру одобрения въезда ее дипломатов;
  • запрещают транзакции с Альфа-банком, "МТС Банком", "Абсолют Банком" и еще двумя финорганизациями;
  • вводят поэтапный отказ от импорта газа с апреля 2026 года.
В начале сентября Каллас признала, что разрабатывать новые меры против Москвы становится все сложнее.
Россия неоднократно заявляла, что сможет противостоять санкционному давлению, оказываемому на страну в течение последних лет и продолжающему возрастать. В Москве подчеркивали, что у Запада не хватает смелости признать неудачу своих санкций. В странах Запада также нередко выражались сомнения в их эффективности.
Президент Владимир Путин ранее утверждал, что стратегия сдерживания и ослабления России является долгосрочной целью Запада, а введенные санкции нанесли ощутимый ущерб мировой экономике. По его мнению, основная задача Запада — ухудшить условия жизни для миллионов людей.
