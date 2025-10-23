Макрон сделал новое заявление о России
Макрон заявил о намерении усилить давление на Москву
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о необходимости увеличивать давление на Россию, так как она, по его словам, не содействует завершению конфликта в Украине.
"Мы твердо намерены усилить давление на Москву", — написал он в социальной сети X.
Ранее Кая Каллас, руководитель внешнеполитической службы, сообщила, что ЕС утвердил 19-й пакет ограничительных мер, под действие которых попали 63 физических и юридических лица, а также 117 морских танкеров. Некоторые из этих организаций зарегистрированы в таких странах, как Китай, Индия, Таиланд, Белоруссия, США и Великобритания.
Новые санкции:
- запрещают финансирование компаний, работающих в специальных экономических и инновационных зонах России;
- ограничивают экспорт в страну солей, руды, резиновых изделий, шин и строительных материалов;
- запрещают оказывать услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью России;
- разрешают вводить процедуру одобрения въезда ее дипломатов;
- запрещают транзакции с Альфа-банком, "МТС Банком", "Абсолют Банком" и еще двумя финорганизациями;
- вводят поэтапный отказ от импорта газа с апреля 2026 года.
В начале сентября Каллас признала, что разрабатывать новые меры против Москвы становится все сложнее.
Россия неоднократно заявляла, что сможет противостоять санкционному давлению, оказываемому на страну в течение последних лет и продолжающему возрастать. В Москве подчеркивали, что у Запада не хватает смелости признать неудачу своих санкций. В странах Запада также нередко выражались сомнения в их эффективности.
Президент Владимир Путин ранее утверждал, что стратегия сдерживания и ослабления России является долгосрочной целью Запада, а введенные санкции нанесли ощутимый ущерб мировой экономике. По его мнению, основная задача Запада — ухудшить условия жизни для миллионов людей.