С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт- РИА Новости. Почти 90% российских мам считают рыбу полезной для детей, но только четверть из них покупают детское питание с рыбой, заявил РИА Новости глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев на полях международного рыбопромышленного форума.
ВАРПЭ провела опрос 17,5 тысяч человек, по результатам которого выяснилось, что "87% опрошенных российских мам считают рыбу полезной для детей, но только 24% покупают детское питание с ней".
"Рыба - источник легкоусвояемого белка, Омега-3, Омега-6, витаминов A, E, B, D и других. Все перечисленное необходимо растущему организму, и с этим согласны российские мамы", - сказал Зверев.
Тем не менее, по его словам, доля рыбного пюре в продажах детского пюре ничтожно мала, а сама категория представлена в большинстве своем импортными брендами.
"Главным барьером к покупке детского питания с рыбой оказалось отсутствие таких продуктов в ассортименте брендов, которым доверяют мамы, а это как раз российские производители. На втором месте - слабый ассортимент", - рассказал глава ВАРПЭ.
По его словам, трансформация "детской продуктовой полки" давно назрела - от этого во многом зависит будущее рыбного потребления в стране, которое формируется с детства.
Иначе реализовать утвержденную по поручению президента России "дорожную карту" по повышению внутреннего потребления отечественной рыбопродукции без комплексной работы с детским потреблением будет проблематично, заключил глава ВАРПЭ.
