https://1prime.ru/20251023/mamy-863828653.html

Почти 90% российских мам считают рыбу полезной для детей

Почти 90% российских мам считают рыбу полезной для детей - 23.10.2025, ПРАЙМ

Почти 90% российских мам считают рыбу полезной для детей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт- РИА Новости. Почти 90% российских мам считают рыбу полезной для детей, но только четверть из них покупают детское питание с рыбой, заявил... | 23.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-23T04:51+0300

2025-10-23T04:51+0300

2025-10-23T04:51+0300

бизнес

экономика

варпэ

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863828653.jpg?1761184292

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт- РИА Новости. Почти 90% российских мам считают рыбу полезной для детей, но только четверть из них покупают детское питание с рыбой, заявил РИА Новости глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев на полях международного рыбопромышленного форума. ВАРПЭ провела опрос 17,5 тысяч человек, по результатам которого выяснилось, что "87% опрошенных российских мам считают рыбу полезной для детей, но только 24% покупают детское питание с ней". "Рыба - источник легкоусвояемого белка, Омега-3, Омега-6, витаминов A, E, B, D и других. Все перечисленное необходимо растущему организму, и с этим согласны российские мамы", - сказал Зверев. Тем не менее, по его словам, доля рыбного пюре в продажах детского пюре ничтожно мала, а сама категория представлена в большинстве своем импортными брендами. "Главным барьером к покупке детского питания с рыбой оказалось отсутствие таких продуктов в ассортименте брендов, которым доверяют мамы, а это как раз российские производители. На втором месте - слабый ассортимент", - рассказал глава ВАРПЭ. По его словам, трансформация "детской продуктовой полки" давно назрела - от этого во многом зависит будущее рыбного потребления в стране, которое формируется с детства. Иначе реализовать утвержденную по поручению президента России "дорожную карту" по повышению внутреннего потребления отечественной рыбопродукции без комплексной работы с детским потреблением будет проблематично, заключил глава ВАРПЭ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, варпэ