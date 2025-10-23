Матвиенко призвала поощрять компании, внедряющие демографическую поддержку

https://1prime.ru/20251023/matvienko--863848499.html
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Компании, которые внедряют высокие стандарты демографической поддержки, должны иметь право на преференции со стороны государства, заявила председатель Совета Федерации, председатель Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко. "Считаем, что компании, которые внедряют высокие стандарты демографической поддержки, должны поощряться, и морально поощряться, иметь право на прочих равных на определённые преференции со стороны государства. Это было бы справедливо", - сказала она на заседании Совета.
