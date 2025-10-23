https://1prime.ru/20251023/matvienko--863848499.html

Матвиенко призвала поощрять компании, внедряющие демографическую поддержку

Матвиенко призвала поощрять компании, внедряющие демографическую поддержку - 23.10.2025, ПРАЙМ

Матвиенко призвала поощрять компании, внедряющие демографическую поддержку

Компании, которые внедряют высокие стандарты демографической поддержки, должны иметь право на преференции со стороны государства, заявила председатель Совета... | 23.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-23T15:31+0300

2025-10-23T15:31+0300

2025-10-23T15:31+0300

россия

валентина матвиенко

совет федерации

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859876071_0:0:2824:1589_1920x0_80_0_0_2920dc0a66801bebb11b15b802afbd8b.jpg

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Компании, которые внедряют высокие стандарты демографической поддержки, должны иметь право на преференции со стороны государства, заявила председатель Совета Федерации, председатель Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко. "Считаем, что компании, которые внедряют высокие стандарты демографической поддержки, должны поощряться, и морально поощряться, иметь право на прочих равных на определённые преференции со стороны государства. Это было бы справедливо", - сказала она на заседании Совета.

https://1prime.ru/20251023/putin-863848346.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, валентина матвиенко, совет федерации