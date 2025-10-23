https://1prime.ru/20251023/matvienko--863849594.html
Матвиенко предложила дифференцировать ставку по семейной ипотеке
Матвиенко предложила дифференцировать ставку по семейной ипотеке - 23.10.2025, ПРАЙМ
Матвиенко предложила дифференцировать ставку по семейной ипотеке
Председатель Совета Федерации, председатель Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T15:57+0300
2025-10-23T15:57+0300
2025-10-23T15:57+0300
недвижимость
бизнес
валентина матвиенко
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850534822_0:66:3077:1797_1920x0_80_0_0_c29355619ad5b219f0bc7900ca14d362.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Председатель Совета Федерации, председатель Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко предложила дифференцировать ставку по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. "Учитывая акцент на многодетность, мы предлагаем также дифференцировать ставку семейной ипотеки в зависимости от количества детей – чем больше детей, тем ниже ставка", - сказала она в ходе заседания Совета.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850534822_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_179dfa3b7feca3eeb73e47c8de11ac62.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, бизнес, валентина матвиенко, совет федерации
Недвижимость, Бизнес, Валентина Матвиенко, Совет Федерации
Матвиенко предложила дифференцировать ставку по семейной ипотеке
Матвиенко предложила дифференцировать ставку по семейной ипотеке по количеству детей
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Председатель Совета Федерации, председатель Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко предложила дифференцировать ставку по семейной ипотеке в зависимости от количества детей.
"Учитывая акцент на многодетность, мы предлагаем также дифференцировать ставку семейной ипотеки в зависимости от количества детей – чем больше детей, тем ниже ставка", - сказала она в ходе заседания Совета.