Матвиенко предложила переориентировать программу маткапитала - 23.10.2025
Матвиенко предложила переориентировать программу маткапитала
Матвиенко предложила переориентировать программу маткапитала - 23.10.2025, ПРАЙМ
Матвиенко предложила переориентировать программу маткапитала
Председатель Совета Федерации, председатель Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T16:01+0300
2025-10-23T16:01+0300
бизнес
общество
россия
валентина матвиенко
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850534822_0:66:3077:1797_1920x0_80_0_0_c29355619ad5b219f0bc7900ca14d362.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Председатель Совета Федерации, председатель Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко предложила переориентировать программу материнского капитала на поддержку многодетности и рождение третьего и последующих детей. "Следует переориентировать её на поддержку многодетности, рождение третьего и последующих детей", - сказала она в ходе заседания Совета. Матвиенко отметила, что сегодня материнский капитал на второго и третьего ребенка ниже, чем на первого, причем существенно. "Такой же подход мы считаем правильным применять и при выплатах регионального маткапитала. И в целом должна быть идеология, все дополнительные меры поддержки федеральные, региональные должны быть сконцентрированы на поддержку рождения третьего, четвертого, последующих детей", - добавила она.
бизнес, общество , россия, валентина матвиенко, совет федерации
Бизнес, Общество , РОССИЯ, Валентина Матвиенко, Совет Федерации
16:01 23.10.2025
 
Матвиенко предложила переориентировать программу маткапитала

Матвиенко предложила переориентировать программу маткапитала на поддержку многодетности

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Председатель Совета Федерации, председатель Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко предложила переориентировать программу материнского капитала на поддержку многодетности и рождение третьего и последующих детей.
"Следует переориентировать её на поддержку многодетности, рождение третьего и последующих детей", - сказала она в ходе заседания Совета.
Матвиенко отметила, что сегодня материнский капитал на второго и третьего ребенка ниже, чем на первого, причем существенно.
"Такой же подход мы считаем правильным применять и при выплатах регионального маткапитала. И в целом должна быть идеология, все дополнительные меры поддержки федеральные, региональные должны быть сконцентрированы на поддержку рождения третьего, четвертого, последующих детей", - добавила она.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Путин назвал идею материнского капитала удачной
16:00
 
БизнесОбществоРОССИЯВалентина МатвиенкоСовет Федерации
 
 
