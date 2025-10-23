https://1prime.ru/20251023/matvienko--863850858.html
Матвиенко предложила переориентировать программу маткапитала
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Председатель Совета Федерации, председатель Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко предложила переориентировать программу материнского капитала на поддержку многодетности и рождение третьего и последующих детей. "Следует переориентировать её на поддержку многодетности, рождение третьего и последующих детей", - сказала она в ходе заседания Совета. Матвиенко отметила, что сегодня материнский капитал на второго и третьего ребенка ниже, чем на первого, причем существенно. "Такой же подход мы считаем правильным применять и при выплатах регионального маткапитала. И в целом должна быть идеология, все дополнительные меры поддержки федеральные, региональные должны быть сконцентрированы на поддержку рождения третьего, четвертого, последующих детей", - добавила она.
