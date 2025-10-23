Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Семейная ипотека превращается в столичную, заявила Матвиенко
2025-10-23T15:58+0300
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Семейная ипотека превращается в "столичную ипотеку", необходимо, чтобы семьи улучшали жилищные условия у себя в регионе, заявила председатель Совета Федерации, председатель Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко. "Семейная ипотека сегодня превращается в "столичную ипотеку", потому что более половины вот этих льготных кредитов, предназначенных для повышения рождаемости, приходится на Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области. Мы считаем, необходимо создать условия, чтобы семьи с детьми могли улучшать свои жилищные условия в районе, где они фактически проживают", - сказала она в ходе заседания Совета.
ПРАЙМ
15:58 23.10.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк Валентина Матвиенко
 Валентина Матвиенко - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Семейная ипотека превращается в "столичную ипотеку", необходимо, чтобы семьи улучшали жилищные условия у себя в регионе, заявила председатель Совета Федерации, председатель Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко.
"Семейная ипотека сегодня превращается в "столичную ипотеку", потому что более половины вот этих льготных кредитов, предназначенных для повышения рождаемости, приходится на Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области. Мы считаем, необходимо создать условия, чтобы семьи с детьми могли улучшать свои жилищные условия в районе, где они фактически проживают", - сказала она в ходе заседания Совета.
 
Заголовок открываемого материала