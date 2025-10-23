https://1prime.ru/20251023/matvienko-863849730.html

Семейная ипотека превращается в столичную, заявила Матвиенко

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Семейная ипотека превращается в "столичную ипотеку", необходимо, чтобы семьи улучшали жилищные условия у себя в регионе, заявила председатель Совета Федерации, председатель Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко. "Семейная ипотека сегодня превращается в "столичную ипотеку", потому что более половины вот этих льготных кредитов, предназначенных для повышения рождаемости, приходится на Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области. Мы считаем, необходимо создать условия, чтобы семьи с детьми могли улучшать свои жилищные условия в районе, где они фактически проживают", - сказала она в ходе заседания Совета.

