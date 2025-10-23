https://1prime.ru/20251023/med-863836229.html
Стоимость меди умеренно растет
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг утром продолжает умеренную положительную динамику предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.37 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,64%, до 5,028 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В среду котировки металла поднялись на 0,44%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов предыдущего дня стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,37%, до 10 663 доллара, алюминия - на 0,93%, до 2 807 долларов, стоимость цинка - на 1,37%, до 3 029 долларов. Рынок обратил внимание на сообщение министра финансов США Скотта Бессента в среду о возможном введении страной новых ограничений на экспорт программного обеспечения в Китай в качестве ответа на аналогичные китайские меры в отношении редкоземельных металлов. По его словам, КНР ввел экспортные рестрикции на редкоземельные металлы не только в отношении США, но и всего мира. Китай является крупнейшим потребителем и импортером меди, поэтому инвесторы следят за внешнеторговыми новостями относительно страны.
