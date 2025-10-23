Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость меди умеренно растет - 23.10.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди умеренно растет
Стоимость меди умеренно растет - 23.10.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди умеренно растет
Стоимость меди в четверг утром продолжает умеренную положительную динамику предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов. | 23.10.2025, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/83957/15/839571592_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_c3ca60152b83fbf55d04c7e40397e3b3.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг утром продолжает умеренную положительную динамику предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.37 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,64%, до 5,028 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В среду котировки металла поднялись на 0,44%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов предыдущего дня стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,37%, до 10 663 доллара, алюминия - на 0,93%, до 2 807 долларов, стоимость цинка - на 1,37%, до 3 029 долларов. Рынок обратил внимание на сообщение министра финансов США Скотта Бессента в среду о возможном введении страной новых ограничений на экспорт программного обеспечения в Китай в качестве ответа на аналогичные китайские меры в отношении редкоземельных металлов. По его словам, КНР ввел экспортные рестрикции на редкоземельные металлы не только в отношении США, но и всего мира. Китай является крупнейшим потребителем и импортером меди, поэтому инвесторы следят за внешнеторговыми новостями относительно страны.
© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПроизводство цветных металлов
Производство цветных металлов - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Производство цветных металлов. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг утром продолжает умеренную положительную динамику предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.37 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,64%, до 5,028 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В среду котировки металла поднялись на 0,44%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов предыдущего дня стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,37%, до 10 663 доллара, алюминия - на 0,93%, до 2 807 долларов, стоимость цинка - на 1,37%, до 3 029 долларов.
Рынок обратил внимание на сообщение министра финансов США Скотта Бессента в среду о возможном введении страной новых ограничений на экспорт программного обеспечения в Китай в качестве ответа на аналогичные китайские меры в отношении редкоземельных металлов. По его словам, КНР ввел экспортные рестрикции на редкоземельные металлы не только в отношении США, но и всего мира.
Китай является крупнейшим потребителем и импортером меди, поэтому инвесторы следят за внешнеторговыми новостями относительно страны.
