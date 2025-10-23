https://1prime.ru/20251023/meduchrezhdeniya--863834841.html

Богомаз рассказал об укомплектованности медучреждений в Брянской области

Богомаз рассказал об укомплектованности медучреждений в Брянской области - 23.10.2025, ПРАЙМ

Богомаз рассказал об укомплектованности медучреждений в Брянской области

Медицинские учреждения Брянской области укомплектованы специалистами на 90%, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в интервью РИА Новости. | 23.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-23T09:28+0300

2025-10-23T09:28+0300

2025-10-23T09:28+0300

общество

промышленность

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/83676/70/836767056_0:152:3099:1895_1920x0_80_0_0_9786322f7b10cc9cf44104168d632927.jpg

МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Медицинские учреждения Брянской области укомплектованы специалистами на 90%, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в интервью РИА Новости. "Нехватка медицинских кадров она есть везде, в том числе и у нас. Это проблема, но я бы не сказал, что она серьезная. Но она есть. То есть, грубо там, на 90% укомплектованы, где-то не хватает, да. Но замещение идет", - сказал губернатор в ответ на вопрос о нехватке медицинских кадров. Богомаз рассказал, что за последние пять лет для молодых врачей приобрели 349 квартир. Жилье перейдет в собственность специалистов, когда они отработают в регионе десять лет.

https://1prime.ru/20251014/vrachi-863489838.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , промышленность, бизнес