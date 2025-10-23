Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Богомаз рассказал об укомплектованности медучреждений в Брянской области - 23.10.2025
Богомаз рассказал об укомплектованности медучреждений в Брянской области
2025-10-23
МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Медицинские учреждения Брянской области укомплектованы специалистами на 90%, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в интервью РИА Новости. "Нехватка медицинских кадров она есть везде, в том числе и у нас. Это проблема, но я бы не сказал, что она серьезная. Но она есть. То есть, грубо там, на 90% укомплектованы, где-то не хватает, да. Но замещение идет", - сказал губернатор в ответ на вопрос о нехватке медицинских кадров. Богомаз рассказал, что за последние пять лет для молодых врачей приобрели 349 квартир. Жилье перейдет в собственность специалистов, когда они отработают в регионе десять лет.
МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Медицинские учреждения Брянской области укомплектованы специалистами на 90%, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в интервью РИА Новости.
"Нехватка медицинских кадров она есть везде, в том числе и у нас. Это проблема, но я бы не сказал, что она серьезная. Но она есть. То есть, грубо там, на 90% укомплектованы, где-то не хватает, да. Но замещение идет", - сказал губернатор в ответ на вопрос о нехватке медицинских кадров.
Богомаз рассказал, что за последние пять лет для молодых врачей приобрели 349 квартир. Жилье перейдет в собственность специалистов, когда они отработают в регионе десять лет.
