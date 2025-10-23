СМИ сообщили об аресте главы Агентства по страхованию вкладов

https://1prime.ru/20251023/melnikov-863853786.html

МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. В Москве был арестован руководитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников, сообщил Telegram-канал Mash"Глава Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников арестован в Москве по подозрению в коррупции. Сейчас он находится в следственном изоляторе Лефортово", — говорится в сообщении. По информации Mash, задержание Мельникова состоялось накануне. Против него выступила с показаниями бывшая высокопоставленная сотрудница АСВ Ольга Долголева. Защитники Мельникова планируют обжаловать арест. Ранее, в мае, в СМИ появились сообщения об аресте самой Долголевой, которая занималась надзором за юридическими вопросами в АСВ. Как сообщал "Коммерсант" со ссылкой на свои источники, ей приписывали соучастие в мошеннических действиях, при этом основным фигурантом дела был экс-заместитель главы агентства Александр Попелюх. В материалах дела упоминались махинации с активами банкрота — Межтопэнергобанка в Новосибирске, включая один из крупнейших крытых аквапарков в России "Аквамир", находившийся под управлением АСВ. По данным Mash, бывшие руководители признали свою вину.

