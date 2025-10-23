Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили об аресте главы Агентства по страхованию вкладов - 23.10.2025
https://1prime.ru/20251023/melnikov-863853786.html
СМИ сообщили об аресте главы Агентства по страхованию вкладов
СМИ сообщили об аресте главы Агентства по страхованию вкладов - 23.10.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили об аресте главы Агентства по страхованию вкладов
В Москве был арестован руководитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников, сообщил Telegram-канал Mash | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T17:15+0300
2025-10-23T17:15+0300
москва
новосибирск
андрей мельник
агентство по страхованию вкладов
банки
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861738919_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_08e7abb23c7746809ef3f5304fc4de63.jpg
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. В Москве был арестован руководитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников, сообщил Telegram-канал Mash"Глава Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников арестован в Москве по подозрению в коррупции. Сейчас он находится в следственном изоляторе Лефортово", — говорится в сообщении. По информации Mash, задержание Мельникова состоялось накануне. Против него выступила с показаниями бывшая высокопоставленная сотрудница АСВ Ольга Долголева. Защитники Мельникова планируют обжаловать арест. Ранее, в мае, в СМИ появились сообщения об аресте самой Долголевой, которая занималась надзором за юридическими вопросами в АСВ. Как сообщал "Коммерсант" со ссылкой на свои источники, ей приписывали соучастие в мошеннических действиях, при этом основным фигурантом дела был экс-заместитель главы агентства Александр Попелюх. В материалах дела упоминались махинации с активами банкрота — Межтопэнергобанка в Новосибирске, включая один из крупнейших крытых аквапарков в России "Аквамир", находившийся под управлением АСВ. По данным Mash, бывшие руководители признали свою вину.
москва
новосибирск
москва, новосибирск, андрей мельник, агентство по страхованию вкладов, банки, финансы
МОСКВА, НОВОСИБИРСК, Андрей Мельник, Агентство по страхованию вкладов, Банки, Финансы
17:15 23.10.2025
 
СМИ сообщили об аресте главы Агентства по страхованию вкладов

Mash: главу Агентства по страхованию вкладов Мельникова арестовали в Москве

© РИА Новости . Виталий Белоусов
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. В Москве был арестован руководитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников, сообщил Telegram-канал Mash
"Глава Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников арестован в Москве по подозрению в коррупции. Сейчас он находится в следственном изоляторе Лефортово", — говорится в сообщении.
По информации Mash, задержание Мельникова состоялось накануне. Против него выступила с показаниями бывшая высокопоставленная сотрудница АСВ Ольга Долголева. Защитники Мельникова планируют обжаловать арест.
Ранее, в мае, в СМИ появились сообщения об аресте самой Долголевой, которая занималась надзором за юридическими вопросами в АСВ. Как сообщал "Коммерсант" со ссылкой на свои источники, ей приписывали соучастие в мошеннических действиях, при этом основным фигурантом дела был экс-заместитель главы агентства Александр Попелюх. В материалах дела упоминались махинации с активами банкрота — Межтопэнергобанка в Новосибирске, включая один из крупнейших крытых аквапарков в России "Аквамир", находившийся под управлением АСВ. По данным Mash, бывшие руководители признали свою вину.
МОСКВА НОВОСИБИРСК Андрей Мельник Агентство по страхованию вкладов Банки Финансы
 
 
