Минфин рассказал о росте экономик стран АТЭС - 23.10.2025
Минфин рассказал о росте экономик стран АТЭС
Минфин рассказал о росте экономик стран АТЭС - 23.10.2025, ПРАЙМ
Минфин рассказал о росте экономик стран АТЭС
Экономики стран АТЭС в условиях повышенной неопределенности в мировой экономике растут темпами значительно выше среднемировых благодаря внедрению инноваций и... | 23.10.2025, ПРАЙМ
мировая экономика
южная корея
атэс
минфин
мвф
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Экономики стран АТЭС в условиях повышенной неопределенности в мировой экономике растут темпами значительно выше среднемировых благодаря внедрению инноваций и диверсификации торговых связей, говорится в материалах Минфина РФ по итогам встречи министров финансов АТЭС. Встреча состоялась 20–22 октября в Инчхоне (Южная Корея). Мероприятия АТЭС были посвящены обсуждению ситуации в мировой экономике, вопросов бюджетной политики, инноваций в финансовом секторе и глобальной цифровой трансформации. Одним из ключевых аспектов дискуссии стало комплексное обсуждение роли искусственного интеллекта и цифровых финансовых активов в трансформации финансовой системы – от управления государственными финансами до организации международных расчетов. Главы делегаций подчеркнули высокий уровень неопределенности в глобальной экономике, вызванный как структурными факторами, так и торговой неопределенностью. "В условиях повышенной неопределенности мировой экономики членов АТЭС демонстрируют темпы роста, значительно превышающие среднемировые показатели, чему способствуют внедрение инноваций и диверсификация торговых связей. Взаимодействие России с экономиками АТЭС играет важную роль в укреплении устойчивости и снижении последствий фрагментации", – заявил директор департамента международных финансовых отношений Минфина РФ Павел Снисоренко, чьи слова приводятся в материалах. "Главы делегаций отметили трансформационный потенциал новых технологий, выходящий за рамки отдельных отраслей и меняющий основы роста мировой экономики. Вместе с тем участники встречи отметили и возрастающие риски, которые могут возникнуть при отсутствии ответственного подхода к внедрению цифровых решений", - отмечается там. Снисоренко рассказал о российском опыте использования передовых технологий в сфере государственных финансов. Так, ИИ применяется в управлении бюджетным процессом через внедрение системы для анализа и исполнения федерального бюджета, а цифровой рубль интегрируется в бюджетные операции для повышения прозрачности, безопасности и эффективности. Представители стран АТЭС подчеркнули, что для поддержания устойчивого роста в условиях структурных преобразований важно обеспечить большую предсказуемость экономической политики, придерживаться основанной на правилах торговой системы. Кроме того, отмечалась важность проведения бюджетной консолидации: сочетание высокого уровня госдолга и дорогих заимствований оказывает давление не только на долгосрочные темпы роста мировой экономики, но и ограничивает возможности для развития уже сегодня. По данным МВФ, мировая экономика постепенно адаптируется к новым условиям, но траектория роста остается нестабильной, а временные факторы в виде упреждающих закупок и инвестиций, поддерживающих деловую активность в первой половине 2025 года, постепенно утрачивают свое влияние. "Рост мирового ВВП, по прогнозам, сохранится на уровне чуть выше 3% (3,2% в 2025 году и 3,1% в 2026 году), что существенно ниже средних показателей, наблюдавшихся с 2000-х годов. По оценкам участников, перспективы роста смещены в сторону снижения, а риски накапливаются, что продолжит оказывать сдерживающее влияние на динамику развития", - отмечается в материалах Минфина. "По итогам встречи приняты совместное заявление министров финансов АТЭС и Инчхонский план – новая дорожная карта процесса министров финансов АТЭС Инчхонский план на ближайшие 5 лет станет ориентиром для дальнейшего сотрудничества в рамках финансового трека АТЭС в таких областях, как содействие инновациям, укрепление финансовой устойчивости и эффективности, повышение прозрачности бюджетной системы и расширение доступа к финансовым услугам", - сообщает Минфин РФ.
южная корея
мировая экономика, южная корея, атэс, минфин, мвф
Мировая экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, АТЭС, Минфин, МВФ
15:39 23.10.2025
 
Минфин рассказал о росте экономик стран АТЭС

Снисоренко: экономика стран АТЭС растет в условиях повышенной неопределенности

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Экономики стран АТЭС в условиях повышенной неопределенности в мировой экономике растут темпами значительно выше среднемировых благодаря внедрению инноваций и диверсификации торговых связей, говорится в материалах Минфина РФ по итогам встречи министров финансов АТЭС.
Встреча состоялась 20–22 октября в Инчхоне (Южная Корея). Мероприятия АТЭС были посвящены обсуждению ситуации в мировой экономике, вопросов бюджетной политики, инноваций в финансовом секторе и глобальной цифровой трансформации. Одним из ключевых аспектов дискуссии стало комплексное обсуждение роли искусственного интеллекта и цифровых финансовых активов в трансформации финансовой системы – от управления государственными финансами до организации международных расчетов.
Главы делегаций подчеркнули высокий уровень неопределенности в глобальной экономике, вызванный как структурными факторами, так и торговой неопределенностью.
"В условиях повышенной неопределенности мировой экономики членов АТЭС демонстрируют темпы роста, значительно превышающие среднемировые показатели, чему способствуют внедрение инноваций и диверсификация торговых связей. Взаимодействие России с экономиками АТЭС играет важную роль в укреплении устойчивости и снижении последствий фрагментации", – заявил директор департамента международных финансовых отношений Минфина РФ Павел Снисоренко, чьи слова приводятся в материалах.
"Главы делегаций отметили трансформационный потенциал новых технологий, выходящий за рамки отдельных отраслей и меняющий основы роста мировой экономики. Вместе с тем участники встречи отметили и возрастающие риски, которые могут возникнуть при отсутствии ответственного подхода к внедрению цифровых решений", - отмечается там.
Снисоренко рассказал о российском опыте использования передовых технологий в сфере государственных финансов. Так, ИИ применяется в управлении бюджетным процессом через внедрение системы для анализа и исполнения федерального бюджета, а цифровой рубль интегрируется в бюджетные операции для повышения прозрачности, безопасности и эффективности.
Представители стран АТЭС подчеркнули, что для поддержания устойчивого роста в условиях структурных преобразований важно обеспечить большую предсказуемость экономической политики, придерживаться основанной на правилах торговой системы. Кроме того, отмечалась важность проведения бюджетной консолидации: сочетание высокого уровня госдолга и дорогих заимствований оказывает давление не только на долгосрочные темпы роста мировой экономики, но и ограничивает возможности для развития уже сегодня.
По данным МВФ, мировая экономика постепенно адаптируется к новым условиям, но траектория роста остается нестабильной, а временные факторы в виде упреждающих закупок и инвестиций, поддерживающих деловую активность в первой половине 2025 года, постепенно утрачивают свое влияние.
"Рост мирового ВВП, по прогнозам, сохранится на уровне чуть выше 3% (3,2% в 2025 году и 3,1% в 2026 году), что существенно ниже средних показателей, наблюдавшихся с 2000-х годов. По оценкам участников, перспективы роста смещены в сторону снижения, а риски накапливаются, что продолжит оказывать сдерживающее влияние на динамику развития", - отмечается в материалах Минфина.
"По итогам встречи приняты совместное заявление министров финансов АТЭС и Инчхонский план – новая дорожная карта процесса министров финансов АТЭС Инчхонский план на ближайшие 5 лет станет ориентиром для дальнейшего сотрудничества в рамках финансового трека АТЭС в таких областях, как содействие инновациям, укрепление финансовой устойчивости и эффективности, повышение прозрачности бюджетной системы и расширение доступа к финансовым услугам", - сообщает Минфин РФ.
Мировая экономикаЮЖНАЯ КОРЕЯАТЭСМинфинМВФ
 
 
