Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Уборочная кампания в России почти завершилась - 23.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251023/minselkhoz-863861035.html
Уборочная кампания в России почти завершилась
Уборочная кампания в России почти завершилась - 23.10.2025, ПРАЙМ
Уборочная кампания в России почти завершилась
Уборочная кампания в РФ почти завершилась, российские аграрии собрали более 135 миллионов тонн зерна, 93,5 миллиона тонн пшеницы и 20,5 миллиона тонн ячменя,... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T20:34+0300
2025-10-23T20:34+0300
сельское хозяйство
россия
рф
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/77378/44/773784437_0:169:3167:1950_1920x0_80_0_0_1ddeee983503a45b8e5c832349a78b72.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Уборочная кампания в РФ почти завершилась, российские аграрии собрали более 135 миллионов тонн зерна, 93,5 миллиона тонн пшеницы и 20,5 миллиона тонн ячменя, сообщили журналистам в Минсельхозе. "Уборочная кампания в России близится к завершению. На сегодняшний день собрано уже 135 миллионов тонн зерна нового урожая в бункерном весе – это почти на 9 миллионов тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В том числе собрано 93,5 миллиона тонн пшеницы (+7,8%) и 20,5 миллиона тонн ячменя (+15,4%)", - говорится в сообщении. Также отмечается, что в рамках уборочной кампании в РФ обмолочено под зерновыми и зернобобовыми 93% от всех площадей или 42,5 миллиона гектаров. Добавляется, что в активной фазе уборка кукурузы, риса и гречихи.
https://1prime.ru/20250923/kartofel-862654544.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77378/44/773784437_171:0:2994:2117_1920x0_80_0_0_5e0bc8e11a3eaa4f26d7ca945db4f95d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, россия, рф, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, РФ, Минсельхоз
20:34 23.10.2025
 
Уборочная кампания в России почти завершилась

Российские аграрии собрали более 135 миллионов тонн зерна

© РИА Новости . Валерий Титиевский | Перейти в медиабанкПшеница
Пшеница - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Пшеница. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Титиевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Уборочная кампания в РФ почти завершилась, российские аграрии собрали более 135 миллионов тонн зерна, 93,5 миллиона тонн пшеницы и 20,5 миллиона тонн ячменя, сообщили журналистам в Минсельхозе.
"Уборочная кампания в России близится к завершению. На сегодняшний день собрано уже 135 миллионов тонн зерна нового урожая в бункерном весе – это почти на 9 миллионов тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В том числе собрано 93,5 миллиона тонн пшеницы (+7,8%) и 20,5 миллиона тонн ячменя (+15,4%)", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в рамках уборочной кампании в РФ обмолочено под зерновыми и зернобобовыми 93% от всех площадей или 42,5 миллиона гектаров.
Добавляется, что в активной фазе уборка кукурузы, риса и гречихи.
Сбор урожая картофеля в Красноярском крае - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Минсельхоз выступил против фиксации цен на картофель
23 сентября, 11:42
 
Сельское хозяйствоРОССИЯРФМинсельхоз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала