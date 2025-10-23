https://1prime.ru/20251023/minselkhoz-863861035.html

Уборочная кампания в России почти завершилась

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Уборочная кампания в РФ почти завершилась, российские аграрии собрали более 135 миллионов тонн зерна, 93,5 миллиона тонн пшеницы и 20,5 миллиона тонн ячменя, сообщили журналистам в Минсельхозе. "Уборочная кампания в России близится к завершению. На сегодняшний день собрано уже 135 миллионов тонн зерна нового урожая в бункерном весе – это почти на 9 миллионов тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В том числе собрано 93,5 миллиона тонн пшеницы (+7,8%) и 20,5 миллиона тонн ячменя (+15,4%)", - говорится в сообщении. Также отмечается, что в рамках уборочной кампании в РФ обмолочено под зерновыми и зернобобовыми 93% от всех площадей или 42,5 миллиона гектаров. Добавляется, что в активной фазе уборка кукурузы, риса и гречихи.

