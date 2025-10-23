https://1prime.ru/20251023/mishustin-863848789.html

Проект бюджета на ближайшие три года сбалансирован, заявил Мишустин

2025-10-23T15:45+0300

михаил мишустин

госдума

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Проект бюджета РФ на ближайшие три года учитывает текущие вызовы, является сбалансированным и направлен на развитие страны, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. На заседании правительства в четверг он напомнил, что накануне в среду Госдума одобрила в первом чтении проект федерального бюджета на следующие три года. "Бюджет формировался исходя из поставленных президентом национальных целей, учитывает текущие вызовы. Он сбалансирован, направлен на развитие страны", - сказал Мишустин.

