Проект бюджета на ближайшие три года сбалансирован, заявил Мишустин
2025-10-23T15:45+0300
россия
рф
михаил мишустин
госдума
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Проект бюджета РФ на ближайшие три года учитывает текущие вызовы, является сбалансированным и направлен на развитие страны, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. На заседании правительства в четверг он напомнил, что накануне в среду Госдума одобрила в первом чтении проект федерального бюджета на следующие три года. "Бюджет формировался исходя из поставленных президентом национальных целей, учитывает текущие вызовы. Он сбалансирован, направлен на развитие страны", - сказал Мишустин.
россия, рф, михаил мишустин, госдума
