Московская биржа объявила победителей ежегодного конкурса годовых отчетов

Московская биржа объявила победителей ежегодного конкурса годовых отчетов

2025-10-23T12:16+0300

финансы

мосбиржа

конкурс

отчет

МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Московская биржа в среду объявила победителей XXVIII ежегодного конкурса годовых отчетов и провела церемонию награждения."Мы уделяем особое внимание развитию практик качественного раскрытия информации, и конкурс годовых отчетов играет в этом одну из ключевых ролей. Для компании годовой отчет не формальность, а конкурентное и стратегическое преимущество. Для рынка это важнейший документ, в котором отражены ценности компании, ее ответственность перед инвесторами, акционерами и обществом", - прокомментировала старший управляющий директор по работе с эмитентами и органами власти Московской биржи Елена Курицына.Мосбиржа проводит конкурс годовых отчетов с 1997 года. Все это время совершенствуется качество оценки, расширяется перечень номинаций и состав экспертного жюри. Это способствует повышению прозрачности публичных компаний и эффективному раскрытию информации, добавила она.Среди победителей этого года – крупные отечественные компании, получившие гран-при и победившие в разных номинациях. Подробнее со списком номинантов и победителей можно познакомиться по ссылке.Участие в конкурсе приняли 119 компаний из разных отраслей экономики: финансов, ИТ, телекоммуникаций, электроэнергетики, металлургии, транспорта, потребительского сектора, лесной, нефтегазовой и химической промышленности.Дебютантами в этом году стали 23 организации, что на 64% больше, чем годом ранее. Среди них новые непубличные компании, входящие в сектор роста Московской биржи.Акции 25 компаний – участников конкурса входят в Индекс МосБиржи, бумаги 56 компаний – в Индекс МосБиржи широкого рынка, а акции еще восьми эмитентов вошли в топ-10 самых ликвидных с начала текущего года.

финансы, мосбиржа, конкурс, отчет