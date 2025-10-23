Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Московская биржа объявила победителей ежегодного конкурса годовых отчетов - 23.10.2025, ПРАЙМ
Московская биржа объявила победителей ежегодного конкурса годовых отчетов
Московская биржа объявила победителей ежегодного конкурса годовых отчетов - 23.10.2025, ПРАЙМ
Московская биржа объявила победителей ежегодного конкурса годовых отчетов
Московская биржа в среду объявила победителей XXVIII ежегодного конкурса годовых отчетов и провела церемонию награждения. | 23.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Московская биржа в среду объявила победителей XXVIII ежегодного конкурса годовых отчетов и провела церемонию награждения."Мы уделяем особое внимание развитию практик качественного раскрытия информации, и конкурс годовых отчетов играет в этом одну из ключевых ролей. Для компании годовой отчет не формальность, а конкурентное и стратегическое преимущество. Для рынка это важнейший документ, в котором отражены ценности компании, ее ответственность перед инвесторами, акционерами и обществом", - прокомментировала старший управляющий директор по работе с эмитентами и органами власти Московской биржи Елена Курицына.Мосбиржа проводит конкурс годовых отчетов с 1997 года. Все это время совершенствуется качество оценки, расширяется перечень номинаций и состав экспертного жюри. Это способствует повышению прозрачности публичных компаний и эффективному раскрытию информации, добавила она.Среди победителей этого года – крупные отечественные компании, получившие гран-при и победившие в разных номинациях. Подробнее со списком номинантов и победителей можно познакомиться по ссылке.Участие в конкурсе приняли 119 компаний из разных отраслей экономики: финансов, ИТ, телекоммуникаций, электроэнергетики, металлургии, транспорта, потребительского сектора, лесной, нефтегазовой и химической промышленности.Дебютантами в этом году стали 23 организации, что на 64% больше, чем годом ранее. Среди них новые непубличные компании, входящие в сектор роста Московской биржи.Акции 25 компаний – участников конкурса входят в Индекс МосБиржи, бумаги 56 компаний – в Индекс МосБиржи широкого рынка, а акции еще восьми эмитентов вошли в топ-10 самых ликвидных с начала текущего года.
12:16 23.10.2025
 

Московская биржа объявила победителей ежегодного конкурса годовых отчетов

МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Московская биржа в среду объявила победителей XXVIII ежегодного конкурса годовых отчетов и провела церемонию награждения.
"Мы уделяем особое внимание развитию практик качественного раскрытия информации, и конкурс годовых отчетов играет в этом одну из ключевых ролей. Для компании годовой отчет не формальность, а конкурентное и стратегическое преимущество. Для рынка это важнейший документ, в котором отражены ценности компании, ее ответственность перед инвесторами, акционерами и обществом", - прокомментировала старший управляющий директор по работе с эмитентами и органами власти Московской биржи Елена Курицына.
Мосбиржа проводит конкурс годовых отчетов с 1997 года. Все это время совершенствуется качество оценки, расширяется перечень номинаций и состав экспертного жюри. Это способствует повышению прозрачности публичных компаний и эффективному раскрытию информации, добавила она.
Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Вложения частных инвесторов на Мосбирже выросли в 2,4 раза
5 сентября, 17:29
Среди победителей этого года – крупные отечественные компании, получившие гран-при и победившие в разных номинациях. Подробнее со списком номинантов и победителей можно познакомиться по ссылке.
Участие в конкурсе приняли 119 компаний из разных отраслей экономики: финансов, ИТ, телекоммуникаций, электроэнергетики, металлургии, транспорта, потребительского сектора, лесной, нефтегазовой и химической промышленности.
Дебютантами в этом году стали 23 организации, что на 64% больше, чем годом ранее. Среди них новые непубличные компании, входящие в сектор роста Московской биржи.
Акции 25 компаний – участников конкурса входят в Индекс МосБиржи, бумаги 56 компаний – в Индекс МосБиржи широкого рынка, а акции еще восьми эмитентов вошли в топ-10 самых ликвидных с начала текущего года.
 
Заголовок открываемого материала