https://1prime.ru/20251023/moskalkova-863844683.html

Глобальная цифровая жизнь несет не только позитив, заявила Москалькова

Глобальная цифровая жизнь несет не только позитив, заявила Москалькова - 23.10.2025, ПРАЙМ

Глобальная цифровая жизнь несет не только позитив, заявила Москалькова

Глобальная цифровая жизнь несет как позитив, так и риски правам и свободам человека, в этих условиях национальные правозащитные институты должны стать... | 23.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-23T13:07+0300

2025-10-23T13:07+0300

2025-10-23T13:07+0300

общество

россия

рф

африка

латинская америка

татьяна москалькова

вячеслав володин

валентина матвиенко

госдума

снг

https://cdnn.1prime.ru/img/83448/39/834483912_0:181:2997:1866_1920x0_80_0_0_54bdfc28166d90c960ff7570453cc25a.jpg

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Глобальная цифровая жизнь несет как позитив, так и риски правам и свободам человека, в этих условиях национальные правозащитные институты должны стать дополнительной силой соблюдения прав, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Международная научно-практическая конференция "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов" стартовала в четверг под председательством Москальковой. Омбудсмены государств СНГ, БРИКС, Африки, Латинской Америки и Европы собрались в Москве, чтобы обсудить защиту прав человека в условиях цифровизации общества. "Глобальная цифровая жизнь несет как позитив, так и риски правам и свободам человека и гражданина, о чем мы сегодня и хотим поговорить. В этих условиях национальные правозащитные институты могут и должны стать дополнительной эффективной силой соблюдения прав человека", - сказала уполномоченный. По её словам, формирование современного миропорядка требует от омбудсменов внедрения в правозащитную практику новых форм и методов, в том числе основанных на новых технологиях, на цифровизации. Приветствия участникам конференции направили президент России Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров, председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Володин в приветствии, которое в ходе конференции зачитала председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, подчеркнул, что омбудсменам предстоит обсудить актуальные вопросы защиты граждан в условиях широкого распространения информационных технологий, обменяться мнениями и опытом по темам обеспечения безопасности персональных данных, равного доступа к цифровым сервисам. Председатель Совфеда отметила, что ежегодная конференция омбудсменов занимает важное место в календаре мероприятий по правозащитной тематике. "Стремительное развитие цифровых технологий, их масштабное внедрение требуют поиска новых механизмов защиты прав и свобод граждан. Цифровые инновации открывают уникальные возможности, но вместе с тем создают угрозы безопасности персональных данных при их обороте. Для предотвращения таких угроз необходима консолидация усилий мирового сообщества, совершенствование законодательства и правоприменительной практики в этой сфере", - подчеркнула Матвиенко в приветствии, которое зачитал председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

https://1prime.ru/20251023/putin-863839249.html

рф

африка

латинская америка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, африка, латинская америка, татьяна москалькова, вячеслав володин, валентина матвиенко, госдума, снг, совет федерации