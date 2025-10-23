https://1prime.ru/20251023/moskalkova-863844683.html
Глобальная цифровая жизнь несет не только позитив, заявила Москалькова
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Глобальная цифровая жизнь несет как позитив, так и риски правам и свободам человека, в этих условиях национальные правозащитные институты должны стать дополнительной силой соблюдения прав, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Международная научно-практическая конференция "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов" стартовала в четверг под председательством Москальковой. Омбудсмены государств СНГ, БРИКС, Африки, Латинской Америки и Европы собрались в Москве, чтобы обсудить защиту прав человека в условиях цифровизации общества. "Глобальная цифровая жизнь несет как позитив, так и риски правам и свободам человека и гражданина, о чем мы сегодня и хотим поговорить. В этих условиях национальные правозащитные институты могут и должны стать дополнительной эффективной силой соблюдения прав человека", - сказала уполномоченный. По её словам, формирование современного миропорядка требует от омбудсменов внедрения в правозащитную практику новых форм и методов, в том числе основанных на новых технологиях, на цифровизации. Приветствия участникам конференции направили президент России Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров, председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Володин в приветствии, которое в ходе конференции зачитала председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, подчеркнул, что омбудсменам предстоит обсудить актуальные вопросы защиты граждан в условиях широкого распространения информационных технологий, обменяться мнениями и опытом по темам обеспечения безопасности персональных данных, равного доступа к цифровым сервисам. Председатель Совфеда отметила, что ежегодная конференция омбудсменов занимает важное место в календаре мероприятий по правозащитной тематике. "Стремительное развитие цифровых технологий, их масштабное внедрение требуют поиска новых механизмов защиты прав и свобод граждан. Цифровые инновации открывают уникальные возможности, но вместе с тем создают угрозы безопасности персональных данных при их обороте. Для предотвращения таких угроз необходима консолидация усилий мирового сообщества, совершенствование законодательства и правоприменительной практики в этой сфере", - подчеркнула Матвиенко в приветствии, которое зачитал председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
общество , россия, рф, африка, латинская америка, татьяна москалькова, вячеслав володин, валентина матвиенко, госдума, снг, совет федерации
