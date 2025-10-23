Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глобальная цифровая жизнь несет не только позитив, заявила Москалькова - 23.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251023/moskalkova-863844683.html
Глобальная цифровая жизнь несет не только позитив, заявила Москалькова
Глобальная цифровая жизнь несет не только позитив, заявила Москалькова - 23.10.2025, ПРАЙМ
Глобальная цифровая жизнь несет не только позитив, заявила Москалькова
Глобальная цифровая жизнь несет как позитив, так и риски правам и свободам человека, в этих условиях национальные правозащитные институты должны стать... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T13:07+0300
2025-10-23T13:07+0300
общество
россия
рф
африка
латинская америка
татьяна москалькова
вячеслав володин
валентина матвиенко
госдума
снг
https://cdnn.1prime.ru/img/83448/39/834483912_0:181:2997:1866_1920x0_80_0_0_54bdfc28166d90c960ff7570453cc25a.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Глобальная цифровая жизнь несет как позитив, так и риски правам и свободам человека, в этих условиях национальные правозащитные институты должны стать дополнительной силой соблюдения прав, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Международная научно-практическая конференция "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов" стартовала в четверг под председательством Москальковой. Омбудсмены государств СНГ, БРИКС, Африки, Латинской Америки и Европы собрались в Москве, чтобы обсудить защиту прав человека в условиях цифровизации общества. "Глобальная цифровая жизнь несет как позитив, так и риски правам и свободам человека и гражданина, о чем мы сегодня и хотим поговорить. В этих условиях национальные правозащитные институты могут и должны стать дополнительной эффективной силой соблюдения прав человека", - сказала уполномоченный. По её словам, формирование современного миропорядка требует от омбудсменов внедрения в правозащитную практику новых форм и методов, в том числе основанных на новых технологиях, на цифровизации. Приветствия участникам конференции направили президент России Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров, председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Володин в приветствии, которое в ходе конференции зачитала председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, подчеркнул, что омбудсменам предстоит обсудить актуальные вопросы защиты граждан в условиях широкого распространения информационных технологий, обменяться мнениями и опытом по темам обеспечения безопасности персональных данных, равного доступа к цифровым сервисам. Председатель Совфеда отметила, что ежегодная конференция омбудсменов занимает важное место в календаре мероприятий по правозащитной тематике. "Стремительное развитие цифровых технологий, их масштабное внедрение требуют поиска новых механизмов защиты прав и свобод граждан. Цифровые инновации открывают уникальные возможности, но вместе с тем создают угрозы безопасности персональных данных при их обороте. Для предотвращения таких угроз необходима консолидация усилий мирового сообщества, совершенствование законодательства и правоприменительной практики в этой сфере", - подчеркнула Матвиенко в приветствии, которое зачитал председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
https://1prime.ru/20251023/putin-863839249.html
рф
африка
латинская америка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83448/39/834483912_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_4caa1b2772dc6592a876b544c2aa36c9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, африка, латинская америка, татьяна москалькова, вячеслав володин, валентина матвиенко, госдума, снг, совет федерации
Общество , РОССИЯ, РФ, АФРИКА, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, Татьяна Москалькова, Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, Госдума, СНГ, Совет Федерации
13:07 23.10.2025
 
Глобальная цифровая жизнь несет не только позитив, заявила Москалькова

Москалькова: цифровая жизнь несет как позитив, так и риски для прав человека

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТелефон на клавиатуре компьютера
Телефон на клавиатуре компьютера - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Телефон на клавиатуре компьютера. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Глобальная цифровая жизнь несет как позитив, так и риски правам и свободам человека, в этих условиях национальные правозащитные институты должны стать дополнительной силой соблюдения прав, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Международная научно-практическая конференция "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов" стартовала в четверг под председательством Москальковой. Омбудсмены государств СНГ, БРИКС, Африки, Латинской Америки и Европы собрались в Москве, чтобы обсудить защиту прав человека в условиях цифровизации общества.
"Глобальная цифровая жизнь несет как позитив, так и риски правам и свободам человека и гражданина, о чем мы сегодня и хотим поговорить. В этих условиях национальные правозащитные институты могут и должны стать дополнительной эффективной силой соблюдения прав человека", - сказала уполномоченный.
По её словам, формирование современного миропорядка требует от омбудсменов внедрения в правозащитную практику новых форм и методов, в том числе основанных на новых технологиях, на цифровизации.
Приветствия участникам конференции направили президент России Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров, председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Володин в приветствии, которое в ходе конференции зачитала председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, подчеркнул, что омбудсменам предстоит обсудить актуальные вопросы защиты граждан в условиях широкого распространения информационных технологий, обменяться мнениями и опытом по темам обеспечения безопасности персональных данных, равного доступа к цифровым сервисам.
Председатель Совфеда отметила, что ежегодная конференция омбудсменов занимает важное место в календаре мероприятий по правозащитной тематике.
"Стремительное развитие цифровых технологий, их масштабное внедрение требуют поиска новых механизмов защиты прав и свобод граждан. Цифровые инновации открывают уникальные возможности, но вместе с тем создают угрозы безопасности персональных данных при их обороте. Для предотвращения таких угроз необходима консолидация усилий мирового сообщества, совершенствование законодательства и правоприменительной практики в этой сфере", - подчеркнула Матвиенко в приветствии, которое зачитал председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Россия подпишет конвенцию ООН против киберпреступности
11:05
 
ОбществоРОССИЯРФАФРИКАЛАТИНСКАЯ АМЕРИКАТатьяна МоскальковаВячеслав ВолодинВалентина МатвиенкоГосдумаСНГСовет Федерации
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала