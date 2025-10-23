https://1prime.ru/20251023/moskva-863825659.html

В Москве стартует юбилейный форум Общественной палаты "Сообщество"

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Юбилейный форум Общественной палаты РФ (ОП РФ) "Сообщество" стартует в Москве 31 октября и продлится три дня на площадке Национального центра "Россия", сообщили в ОП РФ. "В 2025 году Общественная палата отмечает 20-летие с момента своего создания: в 2005 году вступил в силу Федеральный закон "Об Общественной палате Российской Федерации" и был сформирован ее первый состав. За два десятилетия своей работы Общественная палата стала авторитетным и востребованным институтом гражданского общества… Ключевое событие юбилейного года - форум "Сообщество", который пройдет в преддверии Дня народного единства, 31 октября - 1 ноября 2025 года, в Москве на площадке национального центра "Россия", - говорится в сообщении на сайте ОП РФ. Уточняется, что тема форума - "Институты гражданского общества: вчера, сегодня, завтра". Участие в форуме бесплатно, для очного участия необходимо пройти регистрацию до 27 октября. "Мы приглашаем к участию в форуме лидеров мнений, активистов некоммерческого сектора, волонтеров, представителей органов власти, социально ориентированного бизнеса и СМИ, всех неравнодушных россиян, кто был с нами на протяжении 20 лет… За эти годы Общественная палата смогла стать значимой площадкой для диалога общества и власти, надеемся, что на этом форуме удастся добиться важных социальных решений", - сказала Секретарь ОП РФ Лидия Михеева, чьи слова приводятся в публикации на сайте. На площадке мероприятия ежегодно работают более пяти тысяч гражданских активистов со всей страны. По традиции к участникам обращается президент России Владимир Путин. Программа форума, описание мероприятий, состав спикеров будут опубликованы на официальном сайте форума "Сообщество". Уточняется, что в форуме примут участие экономист, автор книги "Кристалл роста. К русскому экономическому чуду" Александр Галушка, генеральный директор Музея Победы Александр Школьник, заслуженный тренер России Ирина Винер, президент Лиги здоровья нации, всемирно известный кардиохирург Лео Бокерия, народная артистка России Диана Гурцкая, директор Агентства социальной информации Елена Тополева-Солдунова, журналист Армен Гаспарян, блогер Дмитрий Пучков, скрипач Петр Лундстрем, предприниматель Олег Сирота, писатель Сергей Лукьяненко и другие лидеры общественного мнения. Форум "Сообщество" ежегодно проводится Общественной палатой РФ начиная с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой.

