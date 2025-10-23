Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Раскрыто, кого освободят от налога на доходы по вкладам в 2025 году - 23.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251023/nalog-863808846.html
Раскрыто, кого освободят от налога на доходы по вкладам в 2025 году
Раскрыто, кого освободят от налога на доходы по вкладам в 2025 году - 23.10.2025, ПРАЙМ
Раскрыто, кого освободят от налога на доходы по вкладам в 2025 году
Платить налог на доход по вкладам в 2025 году не придется тем, у кого он не превышает необлагаемый минимум. Как изменится ситуация в 2026 году, агентству... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T03:03+0300
2025-10-23T03:03+0300
экономика
банки
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/84114/93/841149309_0:201:2927:1847_1920x0_80_0_0_1d50337e7e612d7f35292c8fdda5abbf.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Платить налог на доход по вкладам в 2025 году не придется тем, у кого он не превышает необлагаемый минимум. Как изменится ситуация в 2026 году, агентству “Прайм” рассказала доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.“В 2025 году уплата налогов происходит за 2024 год, а необлагаемой суммой является 210 тысяч рублей, поскольку максимальная ставка составляла 21%. Весь доход, полученный сверх этой суммы будет облагаться налогом по ставке 13 или 15 процентов”, - рассказала она.Иными словами, если суммарный доход составит 280 тысяч рублей, то под налогообложение подпадает только 70 тысяч рублей.Снижение ключевой ставки в 2025 году предварительно не отразится на сумме налога, которую придется выплачивать в следующем году. Необлагаемый лимит рассчитывается как один миллион рублей, умноженных на максимальное значение ключевой ставки ЦБ РФ за год. А это все те же 21% - на таком уровне ставка сохранялась вплоть до июня.При этом с 1 января 2025 года в России действует пятиступенчатая шкала НДФЛ. При общем доходе до 2,4 миллиона рублей налог исчисляется по ставке 13%, до 5 миллионов - 15% и так далее. Максимальная ставка - 22% - применяется к доходам от 50 миллионов рублей. Эта шкала будет применяться при расчете налогов за 2025 год. Платить по ней придется уже в 2026-м.“Уведомления об уплате налогов приходят либо в личный кабинет налогоплательщика, либо в личный кабинет на портале государственных услуг. Оплатить налоговое уведомление необходимо в течение 30 дней со дня получения, в противном случае будут начислены пени и штрафы”, - предупредила Коваленко.
https://1prime.ru/20250926/vklady-862765552.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84114/93/841149309_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_f1382654fa73b9250e0c58ade64f696f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы
Экономика, Банки, Финансы
03:03 23.10.2025
 
Раскрыто, кого освободят от налога на доходы по вкладам в 2025 году

Коваленко: доходы по вкладам до 210 тысяч рублей не облагаются налогом

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭмблема ФНС
Эмблема ФНС - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Платить налог на доход по вкладам в 2025 году не придется тем, у кого он не превышает необлагаемый минимум. Как изменится ситуация в 2026 году, агентству “Прайм” рассказала доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.
“В 2025 году уплата налогов происходит за 2024 год, а необлагаемой суммой является 210 тысяч рублей, поскольку максимальная ставка составляла 21%. Весь доход, полученный сверх этой суммы будет облагаться налогом по ставке 13 или 15 процентов”, - рассказала она.
Иными словами, если суммарный доход составит 280 тысяч рублей, то под налогообложение подпадает только 70 тысяч рублей.
Снижение ключевой ставки в 2025 году предварительно не отразится на сумме налога, которую придется выплачивать в следующем году. Необлагаемый лимит рассчитывается как один миллион рублей, умноженных на максимальное значение ключевой ставки ЦБ РФ за год. А это все те же 21% - на таком уровне ставка сохранялась вплоть до июня.
Налог на вклады - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
"Заплатят все". Россиянам начал приходить налог на доходы по вкладам
26 сентября, 07:07
При этом с 1 января 2025 года в России действует пятиступенчатая шкала НДФЛ. При общем доходе до 2,4 миллиона рублей налог исчисляется по ставке 13%, до 5 миллионов - 15% и так далее. Максимальная ставка - 22% - применяется к доходам от 50 миллионов рублей. Эта шкала будет применяться при расчете налогов за 2025 год. Платить по ней придется уже в 2026-м.
“Уведомления об уплате налогов приходят либо в личный кабинет налогоплательщика, либо в личный кабинет на портале государственных услуг. Оплатить налоговое уведомление необходимо в течение 30 дней со дня получения, в противном случае будут начислены пени и штрафы”, - предупредила Коваленко.
 
ЭкономикаБанкиФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала