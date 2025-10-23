Раскрыто, кого освободят от налога на доходы по вкладам в 2025 году

https://1prime.ru/20251023/nalog-863808846.html
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Платить налог на доход по вкладам в 2025 году не придется тем, у кого он не превышает необлагаемый минимум. Как изменится ситуация в 2026 году, агентству “Прайм” рассказала доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.“В 2025 году уплата налогов происходит за 2024 год, а необлагаемой суммой является 210 тысяч рублей, поскольку максимальная ставка составляла 21%. Весь доход, полученный сверх этой суммы будет облагаться налогом по ставке 13 или 15 процентов”, - рассказала она.Иными словами, если суммарный доход составит 280 тысяч рублей, то под налогообложение подпадает только 70 тысяч рублей.Снижение ключевой ставки в 2025 году предварительно не отразится на сумме налога, которую придется выплачивать в следующем году. Необлагаемый лимит рассчитывается как один миллион рублей, умноженных на максимальное значение ключевой ставки ЦБ РФ за год. А это все те же 21% - на таком уровне ставка сохранялась вплоть до июня.При этом с 1 января 2025 года в России действует пятиступенчатая шкала НДФЛ. При общем доходе до 2,4 миллиона рублей налог исчисляется по ставке 13%, до 5 миллионов - 15% и так далее. Максимальная ставка - 22% - применяется к доходам от 50 миллионов рублей. Эта шкала будет применяться при расчете налогов за 2025 год. Платить по ней придется уже в 2026-м.“Уведомления об уплате налогов приходят либо в личный кабинет налогоплательщика, либо в личный кабинет на портале государственных услуг. Оплатить налоговое уведомление необходимо в течение 30 дней со дня получения, в противном случае будут начислены пени и штрафы”, - предупредила Коваленко.
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Платить налог на доход по вкладам в 2025 году не придется тем, у кого он не превышает необлагаемый минимум. Как изменится ситуация в 2026 году, агентству “Прайм” рассказала доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.
“В 2025 году уплата налогов происходит за 2024 год, а необлагаемой суммой является 210 тысяч рублей, поскольку максимальная ставка составляла 21%. Весь доход, полученный сверх этой суммы будет облагаться налогом по ставке 13 или 15 процентов”, - рассказала она.
Иными словами, если суммарный доход составит 280 тысяч рублей, то под налогообложение подпадает только 70 тысяч рублей.
Снижение ключевой ставки в 2025 году предварительно не отразится на сумме налога, которую придется выплачивать в следующем году. Необлагаемый лимит рассчитывается как один миллион рублей, умноженных на максимальное значение ключевой ставки ЦБ РФ за год. А это все те же 21% - на таком уровне ставка сохранялась вплоть до июня.
При этом с 1 января 2025 года в России действует пятиступенчатая шкала НДФЛ. При общем доходе до 2,4 миллиона рублей налог исчисляется по ставке 13%, до 5 миллионов - 15% и так далее. Максимальная ставка - 22% - применяется к доходам от 50 миллионов рублей. Эта шкала будет применяться при расчете налогов за 2025 год. Платить по ней придется уже в 2026-м.
“Уведомления об уплате налогов приходят либо в личный кабинет налогоплательщика, либо в личный кабинет на портале государственных услуг. Оплатить налоговое уведомление необходимо в течение 30 дней со дня получения, в противном случае будут начислены пени и штрафы”, - предупредила Коваленко.