https://1prime.ru/20251023/nalog-863808846.html

Раскрыто, кого освободят от налога на доходы по вкладам в 2025 году

Раскрыто, кого освободят от налога на доходы по вкладам в 2025 году - 23.10.2025, ПРАЙМ

Раскрыто, кого освободят от налога на доходы по вкладам в 2025 году

Платить налог на доход по вкладам в 2025 году не придется тем, у кого он не превышает необлагаемый минимум. Как изменится ситуация в 2026 году, агентству... | 23.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-23T03:03+0300

2025-10-23T03:03+0300

2025-10-23T03:03+0300

экономика

банки

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/84114/93/841149309_0:201:2927:1847_1920x0_80_0_0_1d50337e7e612d7f35292c8fdda5abbf.jpg

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Платить налог на доход по вкладам в 2025 году не придется тем, у кого он не превышает необлагаемый минимум. Как изменится ситуация в 2026 году, агентству “Прайм” рассказала доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.“В 2025 году уплата налогов происходит за 2024 год, а необлагаемой суммой является 210 тысяч рублей, поскольку максимальная ставка составляла 21%. Весь доход, полученный сверх этой суммы будет облагаться налогом по ставке 13 или 15 процентов”, - рассказала она.Иными словами, если суммарный доход составит 280 тысяч рублей, то под налогообложение подпадает только 70 тысяч рублей.Снижение ключевой ставки в 2025 году предварительно не отразится на сумме налога, которую придется выплачивать в следующем году. Необлагаемый лимит рассчитывается как один миллион рублей, умноженных на максимальное значение ключевой ставки ЦБ РФ за год. А это все те же 21% - на таком уровне ставка сохранялась вплоть до июня.При этом с 1 января 2025 года в России действует пятиступенчатая шкала НДФЛ. При общем доходе до 2,4 миллиона рублей налог исчисляется по ставке 13%, до 5 миллионов - 15% и так далее. Максимальная ставка - 22% - применяется к доходам от 50 миллионов рублей. Эта шкала будет применяться при расчете налогов за 2025 год. Платить по ней придется уже в 2026-м.“Уведомления об уплате налогов приходят либо в личный кабинет налогоплательщика, либо в личный кабинет на портале государственных услуг. Оплатить налоговое уведомление необходимо в течение 30 дней со дня получения, в противном случае будут начислены пени и штрафы”, - предупредила Коваленко.

https://1prime.ru/20250926/vklady-862765552.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы