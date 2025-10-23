Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Русские побеждают". Заявление Рютте вызвало возмущение в Сети - 23.10.2025
"Русские побеждают". Заявление Рютте вызвало возмущение в Сети
"Русские побеждают". Заявление Рютте вызвало возмущение в Сети - 23.10.2025, ПРАЙМ
"Русские побеждают". Заявление Рютте вызвало возмущение в Сети
Пользователи социальной сети X уловили скрытые подтексты в высказывании генерального секретаря НАТО Марка Рютте о необходимости сохранять давление на Россию для | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T23:09+0300
2025-10-23T23:09+0300
украина
европа
марк рютте
сергей лавров
нато
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X уловили скрытые подтексты в высказывании генерального секретаря НАТО Марка Рютте о необходимости сохранять давление на Россию для достижения прекращения огня в Украине. "Ну, у Путина есть опыт с прекращением огня и Минскими соглашениями. Он ни за что не пойдет на прекращение огня, пока вы перевооружаете Украину", — написал читатель."Русские побеждают. Они не могут согласиться на перемирие, при котором Украина будет перевооружаться, реорганизовываться и отдыхать, при этом не имея никаких шансов на урегулирование, гарантирующее долгосрочный мир. Зеленский дал свой ответ и не согласится ни на какие территориальные уступки, если только на переговоры с ним вы не принесете дубинку", — отреагировал другой пользователь."Украина закончила свое существование, и вы это знаете. Это единственная причина, по которой вы хотите перемирия", — заметил очередной комментатор."Украина разваливается, и Россия должна покончить с ней раз и навсегда, чтобы преподать Европе урок", — подчеркнул еще один читатель.Россия заявляет, что поставки оружия Украине затрудняют процесс урегулирования конфликта, вовлекая страны НАТО и создавая опасную ситуацию. Министр иностранных дел Сергей Лавров утверждал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут допустимой целью для России. В Кремле отмечали, что вооружение Украины западными странами препятствует переговорам и может иметь отрицательные последствия.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
ПРАЙМ
23:09 23.10.2025
 

"Русские побеждают". Заявление Рютте вызвало возмущение в Сети

© РИА Новости . Павел Бедняков
Генсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Генсек НАТО Марк Рютте. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X уловили скрытые подтексты в высказывании генерального секретаря НАТО Марка Рютте о необходимости сохранять давление на Россию для достижения прекращения огня в Украине.
"Ну, у Путина есть опыт с прекращением огня и Минскими соглашениями. Он ни за что не пойдет на прекращение огня, пока вы перевооружаете Украину", — написал читатель.
Флаг США
В США назвали одну из причин новых санкций против России
23:04
"Русские побеждают. Они не могут согласиться на перемирие, при котором Украина будет перевооружаться, реорганизовываться и отдыхать, при этом не имея никаких шансов на урегулирование, гарантирующее долгосрочный мир. Зеленский дал свой ответ и не согласится ни на какие территориальные уступки, если только на переговоры с ним вы не принесете дубинку", — отреагировал другой пользователь.
"Украина закончила свое существование, и вы это знаете. Это единственная причина, по которой вы хотите перемирия", — заметил очередной комментатор.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
"Жесткая линия": в США объяснили план ЕС после срыва саммита в Будапеште
05:40
"Украина разваливается, и Россия должна покончить с ней раз и навсегда, чтобы преподать Европе урок", — подчеркнул еще один читатель.
Россия заявляет, что поставки оружия Украине затрудняют процесс урегулирования конфликта, вовлекая страны НАТО и создавая опасную ситуацию. Министр иностранных дел Сергей Лавров утверждал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут допустимой целью для России. В Кремле отмечали, что вооружение Украины западными странами препятствует переговорам и может иметь отрицательные последствия.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
В Европе смиряются с недолговечностью поставок оружия из США, пишут СМИ
Вчера, 14:40
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
УКРАИНА
ЕВРОПА
Марк Рютте
Сергей Лавров
НАТО
 
 
