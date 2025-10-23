https://1prime.ru/20251023/nato-863863660.html
"Русские побеждают". Заявление Рютте вызвало возмущение в Сети
"Русские побеждают". Заявление Рютте вызвало возмущение в Сети - 23.10.2025, ПРАЙМ
"Русские побеждают". Заявление Рютте вызвало возмущение в Сети
Пользователи социальной сети X уловили скрытые подтексты в высказывании генерального секретаря НАТО Марка Рютте о необходимости сохранять давление на Россию для | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T23:09+0300
2025-10-23T23:09+0300
2025-10-23T23:09+0300
украина
европа
марк рютте
сергей лавров
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849488798_0:197:2940:1851_1920x0_80_0_0_abb858544c87617d6deb0f765fdb24a8.jpg
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X уловили скрытые подтексты в высказывании генерального секретаря НАТО Марка Рютте о необходимости сохранять давление на Россию для достижения прекращения огня в Украине. "Ну, у Путина есть опыт с прекращением огня и Минскими соглашениями. Он ни за что не пойдет на прекращение огня, пока вы перевооружаете Украину", — написал читатель."Русские побеждают. Они не могут согласиться на перемирие, при котором Украина будет перевооружаться, реорганизовываться и отдыхать, при этом не имея никаких шансов на урегулирование, гарантирующее долгосрочный мир. Зеленский дал свой ответ и не согласится ни на какие территориальные уступки, если только на переговоры с ним вы не принесете дубинку", — отреагировал другой пользователь."Украина закончила свое существование, и вы это знаете. Это единственная причина, по которой вы хотите перемирия", — заметил очередной комментатор."Украина разваливается, и Россия должна покончить с ней раз и навсегда, чтобы преподать Европе урок", — подчеркнул еще один читатель.Россия заявляет, что поставки оружия Украине затрудняют процесс урегулирования конфликта, вовлекая страны НАТО и создавая опасную ситуацию. Министр иностранных дел Сергей Лавров утверждал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут допустимой целью для России. В Кремле отмечали, что вооружение Украины западными странами препятствует переговорам и может иметь отрицательные последствия.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20251023/ssha-863863510.html
https://1prime.ru/20251023/ssha-863830069.html
https://1prime.ru/20251022/economist-863806138.html
украина
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849488798_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_68bb8e15f564cd13a3bec5b82c6156ea.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, европа, марк рютте, сергей лавров, нато
УКРАИНА, ЕВРОПА, Марк Рютте, Сергей Лавров, НАТО