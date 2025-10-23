https://1prime.ru/20251023/nato-863863660.html

"Русские побеждают". Заявление Рютте вызвало возмущение в Сети

"Русские побеждают". Заявление Рютте вызвало возмущение в Сети - 23.10.2025, ПРАЙМ

"Русские побеждают". Заявление Рютте вызвало возмущение в Сети

Пользователи социальной сети X уловили скрытые подтексты в высказывании генерального секретаря НАТО Марка Рютте о необходимости сохранять давление на Россию для | 23.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-23T23:09+0300

2025-10-23T23:09+0300

2025-10-23T23:09+0300

украина

европа

марк рютте

сергей лавров

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849488798_0:197:2940:1851_1920x0_80_0_0_abb858544c87617d6deb0f765fdb24a8.jpg

МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X уловили скрытые подтексты в высказывании генерального секретаря НАТО Марка Рютте о необходимости сохранять давление на Россию для достижения прекращения огня в Украине. "Ну, у Путина есть опыт с прекращением огня и Минскими соглашениями. Он ни за что не пойдет на прекращение огня, пока вы перевооружаете Украину", — написал читатель."Русские побеждают. Они не могут согласиться на перемирие, при котором Украина будет перевооружаться, реорганизовываться и отдыхать, при этом не имея никаких шансов на урегулирование, гарантирующее долгосрочный мир. Зеленский дал свой ответ и не согласится ни на какие территориальные уступки, если только на переговоры с ним вы не принесете дубинку", — отреагировал другой пользователь."Украина закончила свое существование, и вы это знаете. Это единственная причина, по которой вы хотите перемирия", — заметил очередной комментатор."Украина разваливается, и Россия должна покончить с ней раз и навсегда, чтобы преподать Европе урок", — подчеркнул еще один читатель.Россия заявляет, что поставки оружия Украине затрудняют процесс урегулирования конфликта, вовлекая страны НАТО и создавая опасную ситуацию. Министр иностранных дел Сергей Лавров утверждал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут допустимой целью для России. В Кремле отмечали, что вооружение Украины западными странами препятствует переговорам и может иметь отрицательные последствия.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20251023/ssha-863863510.html

https://1prime.ru/20251023/ssha-863830069.html

https://1prime.ru/20251022/economist-863806138.html

украина

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, европа, марк рютте, сергей лавров, нато