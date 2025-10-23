https://1prime.ru/20251023/naves-863826187.html
Навес высоких плановых погашений корпоративных облигаций поддержит рынок
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Навес высоких плановых погашений корпоративных облигаций в 2026 году в России поддержит объемы размещений новых облигаций, говорится в обзоре долгового рынка, подготовленном "Эксперт РА".
"Навес высоких плановых погашений долга в 2026 году поддержит объемы проводимых сделок на первичном рынке. Объем погашений долга в 2026 году составит около 4 триллионов рублей против 2,1 триллиона рублей погашений в 2025 году", - говорится в обзоре.
По мнению аналитиков агентства, другим фактором для роста новых облигационных размещений в будущем станет потребность эмитентов рефинансировать дорогие займы, которые были взяты в 2024-2025 годах. "Мы ожидаем, что при подтверждении курса регулятором на продолжение смягчения денежно-кредитной политики в 2026 году и отсутствии эскалации санкционных рисков динамка облигационных заимствований в следующем году будет сопоставимой с 2025 годом", - считают в агентстве.
Среди ключевых факторов, которые способны помешать тренду на снижение ставок и увеличение объемов рынка облигаций в 2026 году, "Эксперт РА" выделяет риски роста инфляционного давления, вероятности ухудшения геополитической ситуации и обострения торговых мировых войн, что может привести к пересмотру ожиданий рынка по скорости смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, снижение темпов роста ВВП сильнее прогнозов регуляторов.
"С учетом притока ликвидности на облигационный рынок мы ожидаем, что последний сможет предоставить возможности эффективного финансирования и рефинансирования для всех категорий эмитентов. При реализации сценария агентства по снижению средней ставки ЦБ РФ за 2026 год до 13,5% мы полагаем, что темпы роста облигационного рынка будут на уровне не ниже среднегодовых темпов роста за 2021-2025 годы, в пределах 18-23%", - говорится в документе.
