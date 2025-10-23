https://1prime.ru/20251023/naves-863826187.html

Навес высоких плановых погашений корпоративных облигаций поддержит рынок

Навес высоких плановых погашений корпоративных облигаций поддержит рынок - 23.10.2025, ПРАЙМ

Навес высоких плановых погашений корпоративных облигаций поддержит рынок

Навес высоких плановых погашений корпоративных облигаций в 2026 году в России поддержит объемы размещений новых облигаций, говорится в обзоре долгового рынка,... | 23.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-23T00:50+0300

2025-10-23T00:50+0300

2025-10-23T00:50+0300

рынок

россия

финансы

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863826187.jpg?1761169824

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Навес высоких плановых погашений корпоративных облигаций в 2026 году в России поддержит объемы размещений новых облигаций, говорится в обзоре долгового рынка, подготовленном "Эксперт РА". "Навес высоких плановых погашений долга в 2026 году поддержит объемы проводимых сделок на первичном рынке. Объем погашений долга в 2026 году составит около 4 триллионов рублей против 2,1 триллиона рублей погашений в 2025 году", - говорится в обзоре. По мнению аналитиков агентства, другим фактором для роста новых облигационных размещений в будущем станет потребность эмитентов рефинансировать дорогие займы, которые были взяты в 2024-2025 годах. "Мы ожидаем, что при подтверждении курса регулятором на продолжение смягчения денежно-кредитной политики в 2026 году и отсутствии эскалации санкционных рисков динамка облигационных заимствований в следующем году будет сопоставимой с 2025 годом", - считают в агентстве. Среди ключевых факторов, которые способны помешать тренду на снижение ставок и увеличение объемов рынка облигаций в 2026 году, "Эксперт РА" выделяет риски роста инфляционного давления, вероятности ухудшения геополитической ситуации и обострения торговых мировых войн, что может привести к пересмотру ожиданий рынка по скорости смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, снижение темпов роста ВВП сильнее прогнозов регуляторов. "С учетом притока ликвидности на облигационный рынок мы ожидаем, что последний сможет предоставить возможности эффективного финансирования и рефинансирования для всех категорий эмитентов. При реализации сценария агентства по снижению средней ставки ЦБ РФ за 2026 год до 13,5% мы полагаем, что темпы роста облигационного рынка будут на уровне не ниже среднегодовых темпов роста за 2021-2025 годы, в пределах 18-23%", - говорится в документе.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия, финансы, рф