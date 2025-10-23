Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Навес высоких плановых погашений корпоративных облигаций поддержит рынок - 23.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251023/naves-863826187.html
Навес высоких плановых погашений корпоративных облигаций поддержит рынок
Навес высоких плановых погашений корпоративных облигаций поддержит рынок - 23.10.2025, ПРАЙМ
Навес высоких плановых погашений корпоративных облигаций поддержит рынок
Навес высоких плановых погашений корпоративных облигаций в 2026 году в России поддержит объемы размещений новых облигаций, говорится в обзоре долгового рынка,... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T00:50+0300
2025-10-23T00:50+0300
рынок
россия
финансы
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863826187.jpg?1761169824
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Навес высоких плановых погашений корпоративных облигаций в 2026 году в России поддержит объемы размещений новых облигаций, говорится в обзоре долгового рынка, подготовленном "Эксперт РА". "Навес высоких плановых погашений долга в 2026 году поддержит объемы проводимых сделок на первичном рынке. Объем погашений долга в 2026 году составит около 4 триллионов рублей против 2,1 триллиона рублей погашений в 2025 году", - говорится в обзоре. По мнению аналитиков агентства, другим фактором для роста новых облигационных размещений в будущем станет потребность эмитентов рефинансировать дорогие займы, которые были взяты в 2024-2025 годах. "Мы ожидаем, что при подтверждении курса регулятором на продолжение смягчения денежно-кредитной политики в 2026 году и отсутствии эскалации санкционных рисков динамка облигационных заимствований в следующем году будет сопоставимой с 2025 годом", - считают в агентстве. Среди ключевых факторов, которые способны помешать тренду на снижение ставок и увеличение объемов рынка облигаций в 2026 году, "Эксперт РА" выделяет риски роста инфляционного давления, вероятности ухудшения геополитической ситуации и обострения торговых мировых войн, что может привести к пересмотру ожиданий рынка по скорости смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, снижение темпов роста ВВП сильнее прогнозов регуляторов. "С учетом притока ликвидности на облигационный рынок мы ожидаем, что последний сможет предоставить возможности эффективного финансирования и рефинансирования для всех категорий эмитентов. При реализации сценария агентства по снижению средней ставки ЦБ РФ за 2026 год до 13,5% мы полагаем, что темпы роста облигационного рынка будут на уровне не ниже среднегодовых темпов роста за 2021-2025 годы, в пределах 18-23%", - говорится в документе.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, россия, финансы, рф
Рынок, РОССИЯ, Финансы, РФ
00:50 23.10.2025
 
Навес высоких плановых погашений корпоративных облигаций поддержит рынок

Навес высоких плановых погашений облигаций поддержит объемы новых облигаций

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Навес высоких плановых погашений корпоративных облигаций в 2026 году в России поддержит объемы размещений новых облигаций, говорится в обзоре долгового рынка, подготовленном "Эксперт РА".
"Навес высоких плановых погашений долга в 2026 году поддержит объемы проводимых сделок на первичном рынке. Объем погашений долга в 2026 году составит около 4 триллионов рублей против 2,1 триллиона рублей погашений в 2025 году", - говорится в обзоре.
По мнению аналитиков агентства, другим фактором для роста новых облигационных размещений в будущем станет потребность эмитентов рефинансировать дорогие займы, которые были взяты в 2024-2025 годах. "Мы ожидаем, что при подтверждении курса регулятором на продолжение смягчения денежно-кредитной политики в 2026 году и отсутствии эскалации санкционных рисков динамка облигационных заимствований в следующем году будет сопоставимой с 2025 годом", - считают в агентстве.
Среди ключевых факторов, которые способны помешать тренду на снижение ставок и увеличение объемов рынка облигаций в 2026 году, "Эксперт РА" выделяет риски роста инфляционного давления, вероятности ухудшения геополитической ситуации и обострения торговых мировых войн, что может привести к пересмотру ожиданий рынка по скорости смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, снижение темпов роста ВВП сильнее прогнозов регуляторов.
"С учетом притока ликвидности на облигационный рынок мы ожидаем, что последний сможет предоставить возможности эффективного финансирования и рефинансирования для всех категорий эмитентов. При реализации сценария агентства по снижению средней ставки ЦБ РФ за 2026 год до 13,5% мы полагаем, что темпы роста облигационного рынка будут на уровне не ниже среднегодовых темпов роста за 2021-2025 годы, в пределах 18-23%", - говорится в документе.
 
РынокРОССИЯФинансыРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала