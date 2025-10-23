https://1prime.ru/20251023/nornikel-863845012.html

"Норникель" сохранил прогноз производства палладия в 2025 году

2025-10-23T13:15+0300

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. "Норникель" сохранил прогноз производства палладия в 2025 году на уровне 2,677-2,729 миллиона тройских унций, платины - 645-662 тысячи тройских унций, следует из материалов компании. "Компания подтверждает прогноз производства металлов на 2025 год из собственного сырья на уровне ранее опубликованного", - приводятся в сообщении слова первого вице-президента - операционного директора "Норникеля" Евгения Федорова. В июле текущего года "Норникель" чуть сместил вниз прогнозные диапазоны производства основных цветных металлов на своих предприятиях на текущий год - до 645-662 тысяч унций по платине и 2,677-2,729 миллиона унций по палладию.

промышленность, газ, норникель