"Норникель" сохранил прогноз производства палладия в 2025 году - 23.10.2025
https://1prime.ru/20251023/nornikel-863845012.html
"Норникель" сохранил прогноз производства палладия в 2025 году
"Норникель" сохранил прогноз производства палладия в 2025 году - 23.10.2025, ПРАЙМ
"Норникель" сохранил прогноз производства палладия в 2025 году
"Норникель" сохранил прогноз производства палладия в 2025 году на уровне 2,677-2,729 миллиона тройских унций, платины - 645-662 тысячи тройских унций, следует... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T13:15+0300
2025-10-23T13:15+0300
промышленность
газ
норникель
https://cdnn.1prime.ru/img/76249/53/762495363_0:224:2447:1600_1920x0_80_0_0_7af13676a1d5f42aa50dfb57912509bb.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. "Норникель" сохранил прогноз производства палладия в 2025 году на уровне 2,677-2,729 миллиона тройских унций, платины - 645-662 тысячи тройских унций, следует из материалов компании. "Компания подтверждает прогноз производства металлов на 2025 год из собственного сырья на уровне ранее опубликованного", - приводятся в сообщении слова первого вице-президента - операционного директора "Норникеля" Евгения Федорова. В июле текущего года "Норникель" чуть сместил вниз прогнозные диапазоны производства основных цветных металлов на своих предприятиях на текущий год - до 645-662 тысяч унций по платине и 2,677-2,729 миллиона унций по палладию.
2025
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76249/53/762495363_8:0:2440:1824_1920x0_80_0_0_6893d922acaf639d03a1bd4f25305454.jpg
промышленность, газ, норникель
Промышленность, Газ, Норникель
13:15 23.10.2025
 
"Норникель" сохранил прогноз производства палладия в 2025 году

"Норникель" сохранил прогноз производства палладия и платины в 2025 году

© РИА Новости . Григорий Сысоев
Норильский никель
Норильский никель - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Норильский никель. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. "Норникель" сохранил прогноз производства палладия в 2025 году на уровне 2,677-2,729 миллиона тройских унций, платины - 645-662 тысячи тройских унций, следует из материалов компании.
"Компания подтверждает прогноз производства металлов на 2025 год из собственного сырья на уровне ранее опубликованного", - приводятся в сообщении слова первого вице-президента - операционного директора "Норникеля" Евгения Федорова.
В июле текущего года "Норникель" чуть сместил вниз прогнозные диапазоны производства основных цветных металлов на своих предприятиях на текущий год - до 645-662 тысяч унций по платине и 2,677-2,729 миллиона унций по палладию.
 
ПромышленностьГазНорникель
 
 
