Опрос показал, сколько россиян готовы заплатить за "тихий номер" в отеле

2025-10-23T06:31+0300
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Чуть более половины россиян готовы доплатить за "тихий номер" в отеле, из них 25% - от 3 до 5 тысяч рублей за ночь, говорится в исследовании сервиса по покупке авиа- и железнодорожных билетов "Купибилет", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Чуть больше половины опрошенных (54%) признались, что готовы доплатить за "тихий номер" в отеле. Каждый четвертый готов доплатить 3-5 тысяч рублей в сутки за тишину (25%), каждый десятый – более 5 тысяч рублей за сутки. Еще 11% – от 1 до 3 тысяч рублей в сутки, а 7% - не более 1 тысячи рублей", - выяснили специалисты сервиса.
По итогам опроса, в котором приняли участие более 1,2 тысячи человек, выяснилось, что россиянам чаще всего мешают спать в отелях шумные соседи и музыка из бара (по 23% соответственно). На втором месте – шум лифтов и лестничных пролетов (19%), а также дети, играющие в коридоре (16%). Лишь 15% опрошенных отметили, что хорошо спят в отелях и им ничего не мешает.
В "Купибилет" посоветовали заранее при заселении просить размещение в "тихие зоны", вдали от бара, бассейна, ресторана или детской комнаты. Заселение в номера подальше от лифтовых шахт обычно не требует доплат.
