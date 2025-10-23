Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос показал, сколько россиян готовы заплатить за "тихий номер" в отеле - 23.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251023/opros-863830821.html
Опрос показал, сколько россиян готовы заплатить за "тихий номер" в отеле
Опрос показал, сколько россиян готовы заплатить за "тихий номер" в отеле - 23.10.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россиян готовы заплатить за "тихий номер" в отеле
Чуть более половины россиян готовы доплатить за "тихий номер" в отеле, из них 25% - от 3 до 5 тысяч рублей за ночь, говорится в исследовании сервиса по покупке... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T06:31+0300
2025-10-23T06:31+0300
бизнес
россия
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863830821.jpg?1761190270
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Чуть более половины россиян готовы доплатить за "тихий номер" в отеле, из них 25% - от 3 до 5 тысяч рублей за ночь, говорится в исследовании сервиса по покупке авиа- и железнодорожных билетов "Купибилет", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Чуть больше половины опрошенных (54%) признались, что готовы доплатить за "тихий номер" в отеле. Каждый четвертый готов доплатить 3-5 тысяч рублей в сутки за тишину (25%), каждый десятый – более 5 тысяч рублей за сутки. Еще 11% – от 1 до 3 тысяч рублей в сутки, а 7% - не более 1 тысячи рублей", - выяснили специалисты сервиса. По итогам опроса, в котором приняли участие более 1,2 тысячи человек, выяснилось, что россиянам чаще всего мешают спать в отелях шумные соседи и музыка из бара (по 23% соответственно). На втором месте – шум лифтов и лестничных пролетов (19%), а также дети, играющие в коридоре (16%). Лишь 15% опрошенных отметили, что хорошо спят в отелях и им ничего не мешает. В "Купибилет" посоветовали заранее при заселении просить размещение в "тихие зоны", вдали от бара, бассейна, ресторана или детской комнаты. Заселение в номера подальше от лифтовых шахт обычно не требует доплат.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество
Бизнес, РОССИЯ, Общество
06:31 23.10.2025
 
Опрос показал, сколько россиян готовы заплатить за "тихий номер" в отеле

Более половины россиян готовы доплатить за тихий номер в отеле

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Чуть более половины россиян готовы доплатить за "тихий номер" в отеле, из них 25% - от 3 до 5 тысяч рублей за ночь, говорится в исследовании сервиса по покупке авиа- и железнодорожных билетов "Купибилет", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Чуть больше половины опрошенных (54%) признались, что готовы доплатить за "тихий номер" в отеле. Каждый четвертый готов доплатить 3-5 тысяч рублей в сутки за тишину (25%), каждый десятый – более 5 тысяч рублей за сутки. Еще 11% – от 1 до 3 тысяч рублей в сутки, а 7% - не более 1 тысячи рублей", - выяснили специалисты сервиса.
По итогам опроса, в котором приняли участие более 1,2 тысячи человек, выяснилось, что россиянам чаще всего мешают спать в отелях шумные соседи и музыка из бара (по 23% соответственно). На втором месте – шум лифтов и лестничных пролетов (19%), а также дети, играющие в коридоре (16%). Лишь 15% опрошенных отметили, что хорошо спят в отелях и им ничего не мешает.
В "Купибилет" посоветовали заранее при заселении просить размещение в "тихие зоны", вдали от бара, бассейна, ресторана или детской комнаты. Заселение в номера подальше от лифтовых шахт обычно не требует доплат.
 
БизнесРОССИЯОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала