Памфилова выступила с предупреждением из-за ситуации в Запорожской области - 23.10.2025, ПРАЙМ
Памфилова выступила с предупреждением из-за ситуации в Запорожской области
Памфилова выступила с предупреждением из-за ситуации в Запорожской области - 23.10.2025, ПРАЙМ
Памфилова выступила с предупреждением из-за ситуации в Запорожской области
Руководитель ЦИК России Элла Памфилова предупредила власти Запорожской области о недопустимости изменения местного законодательства, что могло бы поставить под... | 23.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 октября — ПРАЙМ. Руководитель ЦИК России Элла Памфилова предупредила власти Запорожской области о недопустимости изменения местного законодательства, что могло бы поставить под угрозу стабильность избирательной системы региона, как сообщается в Telegram-канале.Центральной избирательной комиссии. "Элла Памфилова направила телеграмму в Законодательное собрание Запорожской области с предупреждением о недопустимости внесения поправок в законодательство о выборах, ведущих к развалу избирательной системы региона.", — отмечено в публикации. Уточняется, что речь идет о законопроекте, дающем губернатору Евгению Балицкому и региональному законодательному органу возможность распустить областную избирательную комиссию. В августе Памфилова сообщила о том, что Центризбирком направил обращение в Генеральную прокуратуру России из-за поступившей информации о возможном сокращении числа сотрудников избирательной комиссии Запорожской области и задержке выплат зарплат её работникам. Она отметила, что ЦИК России совместно с председателем избирательной комиссии Запорожской области Галиной Катющенко неоднократно обращались к региональному руководству с просьбой разобраться с проблемой задержки выплаты зарплат сотрудникам регионального избиркома. Глава Центризбиркома уточнила, что финансирование избирательной комиссии Запорожской области осуществляется из федерального бюджета на 56 штатных единиц в соответствии с федеральным законодательством. Кроме того, она заявила, что требование руководства региона к облизбиркому освободить занимаемые помещения, оборудованные всем необходимым, в течение десяти дней без предоставления другого подходящего помещения, отвечающего всем стандартам безопасности, является недопустимым.
04:40 23.10.2025
 
Памфилова выступила с предупреждением из-за ситуации в Запорожской области

Памфилова предупредила о риске развала избирательной системы в Запорожской области

Элла Памфилова
Элла Памфилова
Элла Памфилова. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 октября — ПРАЙМ. Руководитель ЦИК России Элла Памфилова предупредила власти Запорожской области о недопустимости изменения местного законодательства, что могло бы поставить под угрозу стабильность избирательной системы региона, как сообщается в Telegram-канале.
Центральной избирательной комиссии. "Элла Памфилова направила телеграмму в Законодательное собрание Запорожской области с предупреждением о недопустимости внесения поправок в законодательство о выборах, ведущих к развалу избирательной системы региона.", — отмечено в публикации.
Уточняется, что речь идет о законопроекте, дающем губернатору Евгению Балицкому и региональному законодательному органу возможность распустить областную избирательную комиссию.
В августе Памфилова сообщила о том, что Центризбирком направил обращение в Генеральную прокуратуру России из-за поступившей информации о возможном сокращении числа сотрудников избирательной комиссии Запорожской области и задержке выплат зарплат её работникам.
Она отметила, что ЦИК России совместно с председателем избирательной комиссии Запорожской области Галиной Катющенко неоднократно обращались к региональному руководству с просьбой разобраться с проблемой задержки выплаты зарплат сотрудникам регионального избиркома.
Глава Центризбиркома уточнила, что финансирование избирательной комиссии Запорожской области осуществляется из федерального бюджета на 56 штатных единиц в соответствии с федеральным законодательством.
Кроме того, она заявила, что требование руководства региона к облизбиркому освободить занимаемые помещения, оборудованные всем необходимым, в течение десяти дней без предоставления другого подходящего помещения, отвечающего всем стандартам безопасности, является недопустимым.
 
ОбществоРОССИЯЗапорожская областьЭлла ПамфиловаЦИК
 
 
