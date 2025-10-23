Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251023/plan-863853019.html
В Польше запаниковали из-за плана ЕС против России
2025-10-23T17:05+0300
2025-10-23T17:05+0300
мировая экономика
польша
европа
брюссель
кая каллас
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fcab760bc2fe0931bce8f227203b911.jpg
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Экономика Европы сталкивается с серьезными вызовами из-за санкций, введенных Европейским Союзом против России, пишет польское издание Mysl Polska."Если вы отказываетесь от крупнейших месторождений и максимально дешевых поставок энергоресурсов, если вы губите собственную промышленность, заставляя ее платить огромные суммы за энергоносители, и разрушаете конкурентоспособность собственной экономики… &lt;…&gt; Наверное, вы где-то ошиблись. Значит, Брюссель не прав", — отмечается в материале.Издание подчеркивает, что ЕС "впав в безумство тотальной русофобии", вынуждает свою экономику переходить на дорогое энергетическое сырье, добровольно отказываясь от сырья с богатых сибирских месторождений.Ранее глава внешнеполитической службы Кая Каллас заявила, что ЕС принял 19-й пакет санкций. Эти меры затронули 63 физических и юридических лица, а также 117 морских танкеров, при этом некоторые из организаций зарегистрированы в таких странах, как Китай, Индия, Таиланд, Белоруссия, США и Великобритания.После начала российской спецоперации на Украине западные государства усилили экономическое давление на Москву. Президент Владимир Путин указывал, что основной целью этих действий является ухудшение условий жизни для миллионов людей.Тем не менее власти неоднократно подчеркивали, что страна справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
мировая экономика, польша, европа, брюссель, кая каллас, владимир путин, ес
Мировая экономика, ПОЛЬША, ЕВРОПА, Брюссель, Кая Каллас, Владимир Путин, ЕС
17:05 23.10.2025
 
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Экономика Европы сталкивается с серьезными вызовами из-за санкций, введенных Европейским Союзом против России, пишет польское издание Mysl Polska.
"Если вы отказываетесь от крупнейших месторождений и максимально дешевых поставок энергоресурсов, если вы губите собственную промышленность, заставляя ее платить огромные суммы за энергоносители, и разрушаете конкурентоспособность собственной экономики… <…> Наверное, вы где-то ошиблись. Значит, Брюссель не прав", — отмечается в материале.
Издание подчеркивает, что ЕС "впав в безумство тотальной русофобии", вынуждает свою экономику переходить на дорогое энергетическое сырье, добровольно отказываясь от сырья с богатых сибирских месторождений.
Ранее глава внешнеполитической службы Кая Каллас заявила, что ЕС принял 19-й пакет санкций. Эти меры затронули 63 физических и юридических лица, а также 117 морских танкеров, при этом некоторые из организаций зарегистрированы в таких странах, как Китай, Индия, Таиланд, Белоруссия, США и Великобритания.
После начала российской спецоперации на Украине западные государства усилили экономическое давление на Москву. Президент Владимир Путин указывал, что основной целью этих действий является ухудшение условий жизни для миллионов людей.
Тем не менее власти неоднократно подчеркивали, что страна справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
