Правительство внесет поправки против отмены льготы для разработчиков ПО
Правительство внесет поправки, исключающие отмену льготы по НДС для разработчиков ПО
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Правительство России планирует не отменять нулевой налог на покупку отечественного программного обеспечения (ПО) для разработчиков, заявили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Правительство планирует ко второму чтению внести поправки, исключающие отмену льготы по НДС для разработчиков отечественного ПО", - сказали в аппарате Григоренко.
Там добавили, что правительство рассмотрело аргументы, приведенные в обращении отраслевых ассоциаций по вопросу отмены льготы по НДС на российское ПО, а также проанализировало позицию профильного ведомства по этому вопросу.
По итогам проведенных обсуждений с Минфином РФ, депутатами Госдумы и сенаторами, правительство полагает возможным отложить отмену действующей льготы по НДС, которая сейчас может негативно сказаться на темпах развития и внедрения российского ПО в экономике, пояснили в аппарате.
В сентябре глава Минцифры Шадаев сообщил о наличии планов увеличить для компаний из сферы информационных технологий тарифы на страховые взносы до 15% с 7,6% на оплату труда в пределах базы в 2,76 миллиона рублей в год, а также отмену льготы по НДС на покупку ПО из реестра. При этом планируется сохранить льготы по налогу на прибыль, льготная ипотека в регионах и отсрочка от военной службы.
Минфин оценил экономический эффект от отмены льгот по НДС для отечественного ПО в 25 миллиардов рублей.
Затем, в октябре профильные ассоциации направили письма председателю Госдумы Вячеславу Володину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой не отменять нулевой налог на покупку российского ПО, отмечая, что это позволит гарантировать развитие отрасли и ускорить переход на отечественные продукты.
Позже министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил журналистам, что рассматривает предложения отраслевых ассоциаций о сохранении нулевого НДС на покупку российского ПО.