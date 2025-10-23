https://1prime.ru/20251023/popravki-863834032.html

Правительство внесет поправки против отмены льготы для разработчиков ПО

технологии

бизнес

россия

рф

дмитрий григоренко

вячеслав володин

михаил мишустин

минфин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859710393_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_80f6c3963a56c494725bb2eaedbbf76c.jpg

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Правительство России планирует не отменять нулевой налог на покупку отечественного программного обеспечения (ПО) для разработчиков, заявили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Правительство планирует ко второму чтению внести поправки, исключающие отмену льготы по НДС для разработчиков отечественного ПО", - сказали в аппарате Григоренко. Там добавили, что правительство рассмотрело аргументы, приведенные в обращении отраслевых ассоциаций по вопросу отмены льготы по НДС на российское ПО, а также проанализировало позицию профильного ведомства по этому вопросу. По итогам проведенных обсуждений с Минфином РФ, депутатами Госдумы и сенаторами, правительство полагает возможным отложить отмену действующей льготы по НДС, которая сейчас может негативно сказаться на темпах развития и внедрения российского ПО в экономике, пояснили в аппарате. В сентябре глава Минцифры Шадаев сообщил о наличии планов увеличить для компаний из сферы информационных технологий тарифы на страховые взносы до 15% с 7,6% на оплату труда в пределах базы в 2,76 миллиона рублей в год, а также отмену льготы по НДС на покупку ПО из реестра. При этом планируется сохранить льготы по налогу на прибыль, льготная ипотека в регионах и отсрочка от военной службы. Минфин оценил экономический эффект от отмены льгот по НДС для отечественного ПО в 25 миллиардов рублей. Затем, в октябре профильные ассоциации направили письма председателю Госдумы Вячеславу Володину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой не отменять нулевой налог на покупку российского ПО, отмечая, что это позволит гарантировать развитие отрасли и ускорить переход на отечественные продукты. Позже министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил журналистам, что рассматривает предложения отраслевых ассоциаций о сохранении нулевого НДС на покупку российского ПО.

