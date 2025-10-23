Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство внесет поправки против отмены льготы для разработчиков ПО - 23.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251023/popravki-863834032.html
Правительство внесет поправки против отмены льготы для разработчиков ПО
Правительство внесет поправки против отмены льготы для разработчиков ПО - 23.10.2025, ПРАЙМ
Правительство внесет поправки против отмены льготы для разработчиков ПО
Правительство России планирует не отменять нулевой налог на покупку отечественного программного обеспечения (ПО) для разработчиков, заявили журналистам в... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T09:18+0300
2025-10-23T09:18+0300
технологии
бизнес
россия
рф
дмитрий григоренко
вячеслав володин
михаил мишустин
минфин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859710393_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_80f6c3963a56c494725bb2eaedbbf76c.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Правительство России планирует не отменять нулевой налог на покупку отечественного программного обеспечения (ПО) для разработчиков, заявили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Правительство планирует ко второму чтению внести поправки, исключающие отмену льготы по НДС для разработчиков отечественного ПО", - сказали в аппарате Григоренко. Там добавили, что правительство рассмотрело аргументы, приведенные в обращении отраслевых ассоциаций по вопросу отмены льготы по НДС на российское ПО, а также проанализировало позицию профильного ведомства по этому вопросу. По итогам проведенных обсуждений с Минфином РФ, депутатами Госдумы и сенаторами, правительство полагает возможным отложить отмену действующей льготы по НДС, которая сейчас может негативно сказаться на темпах развития и внедрения российского ПО в экономике, пояснили в аппарате. В сентябре глава Минцифры Шадаев сообщил о наличии планов увеличить для компаний из сферы информационных технологий тарифы на страховые взносы до 15% с 7,6% на оплату труда в пределах базы в 2,76 миллиона рублей в год, а также отмену льготы по НДС на покупку ПО из реестра. При этом планируется сохранить льготы по налогу на прибыль, льготная ипотека в регионах и отсрочка от военной службы. Минфин оценил экономический эффект от отмены льгот по НДС для отечественного ПО в 25 миллиардов рублей. Затем, в октябре профильные ассоциации направили письма председателю Госдумы Вячеславу Володину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой не отменять нулевой налог на покупку российского ПО, отмечая, что это позволит гарантировать развитие отрасли и ускорить переход на отечественные продукты. Позже министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил журналистам, что рассматривает предложения отраслевых ассоциаций о сохранении нулевого НДС на покупку российского ПО.
https://1prime.ru/20251014/robot-863490977.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859710393_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_2a48b192bda18c33a0221d01948cb1af.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, россия, рф, дмитрий григоренко, вячеслав володин, михаил мишустин, минфин, госдума
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Дмитрий Григоренко, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Минфин, Госдума
09:18 23.10.2025
 
Правительство внесет поправки против отмены льготы для разработчиков ПО

Правительство внесет поправки, исключающие отмену льготы по НДС для разработчиков ПО

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Дом правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Правительство России планирует не отменять нулевой налог на покупку отечественного программного обеспечения (ПО) для разработчиков, заявили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Правительство планирует ко второму чтению внести поправки, исключающие отмену льготы по НДС для разработчиков отечественного ПО", - сказали в аппарате Григоренко.
Там добавили, что правительство рассмотрело аргументы, приведенные в обращении отраслевых ассоциаций по вопросу отмены льготы по НДС на российское ПО, а также проанализировало позицию профильного ведомства по этому вопросу.
По итогам проведенных обсуждений с Минфином РФ, депутатами Госдумы и сенаторами, правительство полагает возможным отложить отмену действующей льготы по НДС, которая сейчас может негативно сказаться на темпах развития и внедрения российского ПО в экономике, пояснили в аппарате.
В сентябре глава Минцифры Шадаев сообщил о наличии планов увеличить для компаний из сферы информационных технологий тарифы на страховые взносы до 15% с 7,6% на оплату труда в пределах базы в 2,76 миллиона рублей в год, а также отмену льготы по НДС на покупку ПО из реестра. При этом планируется сохранить льготы по налогу на прибыль, льготная ипотека в регионах и отсрочка от военной службы.
Минфин оценил экономический эффект от отмены льгот по НДС для отечественного ПО в 25 миллиардов рублей.
Затем, в октябре профильные ассоциации направили письма председателю Госдумы Вячеславу Володину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой не отменять нулевой налог на покупку российского ПО, отмечая, что это позволит гарантировать развитие отрасли и ускорить переход на отечественные продукты.
Позже министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил журналистам, что рассматривает предложения отраслевых ассоциаций о сохранении нулевого НДС на покупку российского ПО.
Робот - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
В России разработают единый стандарт программирования роботов
14 октября, 13:34
 
ТехнологииБизнесРОССИЯРФДмитрий ГригоренкоВячеслав ВолодинМихаил МишустинМинфинГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала