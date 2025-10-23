https://1prime.ru/20251023/putin--863849934.html
Путин назвал идею материнского капитала удачной
Путин назвал идею материнского капитала удачной - 23.10.2025, ПРАЙМ
Путин назвал идею материнского капитала удачной
Идея материнского капитала оказалась очень удачной, заявил президент РФ Владимир Путин. | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T16:00+0300
2025-10-23T16:00+0300
2025-10-23T16:00+0300
россия
общество
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_f3d3aa3b3de44b2ad8ca19d1d3bbe831.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Идея материнского капитала оказалась очень удачной, заявил президент РФ Владимир Путин. "Теперь материнский капитал. Знаете, когда-то эта идея пришла в голову и мне, и коллегам в правительстве, с которыми я работал в то время, и она оказалась очень удачной", - сказал Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_457:0:3186:2047_1920x0_80_0_0_5c7cd4dd308f467767938a89693cb11d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, владимир путин
РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин
Путин назвал идею материнского капитала удачной
Путин заявил, что идея материнского капитала оказалась очень удачной