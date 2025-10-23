https://1prime.ru/20251023/putin--863849934.html

Путин назвал идею материнского капитала удачной

россия

общество

рф

владимир путин

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Идея материнского капитала оказалась очень удачной, заявил президент РФ Владимир Путин. "Теперь материнский капитал. Знаете, когда-то эта идея пришла в голову и мне, и коллегам в правительстве, с которыми я работал в то время, и она оказалась очень удачной", - сказал Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

