Путин соберет попечительский совет Русского географического общества
Путин соберет попечительский совет Русского географического общества - 23.10.2025, ПРАЙМ
Путин соберет попечительский совет Русского географического общества
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в работе очередного съезда Русского географического общества и соберет попечительский совет РГО. | 23.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в работе очередного съезда Русского географического общества и соберет попечительский совет РГО.
Глава государства давно участвует в жизни этого объединения. Президент держит на личном контроле важные проекты, связанные с защитой редких животных, возглавляет попечительский совет РГО и даже сам принимал участие в экспедициях общества.
ОЧЕРЕДНОЙ СЪЕЗД
Как сообщила пресс-служба президента, Путин 23 октября будет участвовать в заседании XVII съезда РГО, который проходит в эти дни в Москве. После этого президент проведет заседание попечительского совета РГО.
Участники съезда в четверг подведут итоги работы за последние пять лет, наметят векторы развития до 2030 года и приоритетные направления деятельности до 2035 года, уточнили в Кремле. Кроме того, делегаты изберут органы управления, включая президента РГО. Это объединение возглавляет секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Он является президентом РГО с 2009 года и несколько раз переизбирался на этот пост.
Предыдущий съезд состоялся в декабре 2020 года. Тогда из-за сложной эпидемиологической ситуации его впервые провели в заочном формате. Очередной съезд РГО проходит в этом году 22-23 октября. Главной целью станут выборы руководящих органов, в том числе управляющего совета, ученого совета, ревизионной комиссии и президента РГО.
Также в рамках съезда планируют утвердить новую редакцию устава и обсудить ряд рабочих вопросов. В качестве делегатов были избраны 216 человек. Это представители региональных отделений РГО, управляющего и ученого советов, Совета старейшин и Совета регионов РГО.
РАБОТА РГО
Вклад РГО в развитие и укрепление государства, в его научные и ратные триумфы, в приумножение национального богатства огромен, подчеркивал Путин. Глава государства упоминал, что именно это общество стало родоначальником отечественного заповедного дела и природоохраны, всеобщей переписи населения и системного сбора этнографических данных.
Сейчас, как и на протяжении всей своей долгой истории, РГО реализует просветительские и выставочные проекты, организует важные и интересные экспедиции, отмечал он. В некоторых из них президент и сам участвовал.
Например, в 2015 году Путин принял участие в одной из экспедиций РГО по обследованию затонувших в Чёрном море античных кораблей. Президент тогда погрузился на глубину 82 метра на борту спускаемого аппарата и осмотрел останки византийского судна, затонувшего недалеко от входа в Балаклавскую бухту Севастополя.
ОДНО ИЗ СТАРЕЙШИХ
Русское географическое общество в этом году отмечает 180-летие. Это не только одно из старейших и авторитетных общественных объединений страны, но и одно из старейших географических обществ мира. Оно объединяет специалистов в области географии и смежных наук, энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей. Сейчас основными направлениями деятельности РГО являются экспедиции и исследования, образование и просвещение, охрана природы, издание книг и работа с молодежью.
Президент отмечал, что РГО многое делает для развития международного гуманитарного сотрудничества и укрепления доверия между народами. Сейчас общество насчитывает более 27 тысяч членов в России и за рубежом. Отделения РГО открыты во всех российских регионах.
Общество в том числе ведет активную работу по изучению и охране редких животных и птиц. Среди них – амурский тигр, зубатый кит белуха, белый медведь. РГО выпускает более 200 научных изданий в год, оказывает грантовую и информационную поддержку производству фильмов о культурном и природном наследии России.
