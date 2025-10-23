https://1prime.ru/20251023/putin-863825423.html

Путин проведет первое заседание Совета по демографической политике

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет в четверг первое заседание Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики. Совет был образован указом главы государства в конце 2024 года. Его состав Путин утвердил в феврале текущего года. Председателем Совета назначена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В ходе заседания будут обсуждаться региональный опыт, меры поддержки студенческих семей, внедрение корпоративных демографических стандартов, сохранение репродуктивного здоровья населения и предложения по решению жилищных вопросов семей с детьми, сообщили накануне в Кремле. БУДУЩЕЕ РОССИИ Путин не раз подчеркивал, как важна тема демографии для России, отмечал, что тема роста рождаемости является "одной из ключевых" для страны. С учетом территорий РФ и наличия "хороших, здоровых амбиций", вопрос является принципиальным. По словам главы государства, с учетом глобального демографического кризиса, который затронул и Россию, важнейшим направлением должна стать поддержка семьи и рождаемости. "От этого зависит будущее страны", - подчеркивал президент. В ходе декабрьской Прямой линии глава государства констатировал, что в стране низкие показатели рождаемости. Во времена СССР показатель роста уровня рождаемости составлял 2%, напомнил президент, сейчас он снизился до 1,41%. В качестве одной из причин снижения уровня рождаемости Путин отмечал сокращение количества женщин детородного возраста. На Совете по стратегическому развитию и национальным проектам в конце прошлого года Путин подчеркивал, что в России необходимо создать условия для перелома демографической ситуации. И созданы эти условия должны быть уже в 2025 году.

