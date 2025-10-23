Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин проведет первое заседание Совета по демографической политике - 23.10.2025
Путин проведет первое заседание Совета по демографической политике
Путин проведет первое заседание Совета по демографической политике - 23.10.2025, ПРАЙМ
Путин проведет первое заседание Совета по демографической политике
Президент России Владимир Путин проведет в четверг первое заседание Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики. | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T00:17+0300
2025-10-23T00:17+0300
экономика
общество
россия
рф
владимир путин
валентина матвиенко
совет федерации
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет в четверг первое заседание Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики. Совет был образован указом главы государства в конце 2024 года. Его состав Путин утвердил в феврале текущего года. Председателем Совета назначена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В ходе заседания будут обсуждаться региональный опыт, меры поддержки студенческих семей, внедрение корпоративных демографических стандартов, сохранение репродуктивного здоровья населения и предложения по решению жилищных вопросов семей с детьми, сообщили накануне в Кремле. БУДУЩЕЕ РОССИИ Путин не раз подчеркивал, как важна тема демографии для России, отмечал, что тема роста рождаемости является "одной из ключевых" для страны. С учетом территорий РФ и наличия "хороших, здоровых амбиций", вопрос является принципиальным. По словам главы государства, с учетом глобального демографического кризиса, который затронул и Россию, важнейшим направлением должна стать поддержка семьи и рождаемости. "От этого зависит будущее страны", - подчеркивал президент. В ходе декабрьской Прямой линии глава государства констатировал, что в стране низкие показатели рождаемости. Во времена СССР показатель роста уровня рождаемости составлял 2%, напомнил президент, сейчас он снизился до 1,41%. В качестве одной из причин снижения уровня рождаемости Путин отмечал сокращение количества женщин детородного возраста. На Совете по стратегическому развитию и национальным проектам в конце прошлого года Путин подчеркивал, что в России необходимо создать условия для перелома демографической ситуации. И созданы эти условия должны быть уже в 2025 году.
общество, россия, рф, владимир путин, валентина матвиенко, совет федерации
Экономика, Общество , РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации
00:17 23.10.2025
 
Путин проведет первое заседание Совета по демографической политике

Путин проведет заседание Совета по реализации государственной демографической политики

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет в четверг первое заседание Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.
Совет был образован указом главы государства в конце 2024 года. Его состав Путин утвердил в феврале текущего года. Председателем Совета назначена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В ходе заседания будут обсуждаться региональный опыт, меры поддержки студенческих семей, внедрение корпоративных демографических стандартов, сохранение репродуктивного здоровья населения и предложения по решению жилищных вопросов семей с детьми, сообщили накануне в Кремле.
БУДУЩЕЕ РОССИИ
Путин не раз подчеркивал, как важна тема демографии для России, отмечал, что тема роста рождаемости является "одной из ключевых" для страны. С учетом территорий РФ и наличия "хороших, здоровых амбиций", вопрос является принципиальным. По словам главы государства, с учетом глобального демографического кризиса, который затронул и Россию, важнейшим направлением должна стать поддержка семьи и рождаемости.
"От этого зависит будущее страны", - подчеркивал президент.
В ходе декабрьской Прямой линии глава государства констатировал, что в стране низкие показатели рождаемости. Во времена СССР показатель роста уровня рождаемости составлял 2%, напомнил президент, сейчас он снизился до 1,41%. В качестве одной из причин снижения уровня рождаемости Путин отмечал сокращение количества женщин детородного возраста.
На Совете по стратегическому развитию и национальным проектам в конце прошлого года Путин подчеркивал, что в России необходимо создать условия для перелома демографической ситуации. И созданы эти условия должны быть уже в 2025 году.
 
