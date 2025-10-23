https://1prime.ru/20251023/putin-863839249.html
Россия подпишет конвенцию ООН против киберпреступности
Россия подпишет конвенцию ООН против киберпреступности
2025-10-23T11:05+0300
россия
мировая экономика
рф
владимир путин
оон
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре подписать от имени РФ конвенцию ООН против киберпреступности, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Принять предложение правительства РФ о подписании РФ Конвенции Организации Объединенных Наций против киберпреступности; укрепление международного сотрудничества в борьбе с определенными преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных систем, и в обмене доказательствами в электронной форме, относящимися к серьезным преступлениям, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 24 декабря 2024 года. Поручить Генеральной прокуратуре РФ подписать от имени РФ указанную Конвенцию", - говорится в документе.
рф
Новости
