Россия открыта к диалогу в сфере цифровой безопасности, заявил Путин - 23.10.2025
Россия открыта к диалогу в сфере цифровой безопасности, заявил Путин
2025-10-23T11:28+0300
2025-10-23T11:28+0300
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Россия открыта к обмену опытом и активному взаимодействию с зарубежными партнерами в сфере защиты цифровых прав граждан, сообщил президент РФ Владимир Путин. Глава государства направил приветствие участникам международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов". Путин подчеркнул, что в России последовательно реализуется комплекс мер по защите цифровых прав граждан. "Хотел бы подтвердить, что Россия открыта к обмену опытом и самому активному взаимодействию с зарубежными партнерами на данном направлении", - сообщил президент в приветствии, текст которого опубликован на сайте Кремля. Путин отметил, что конференция пользуется растущим авторитетом в мировом правозащитном сообществе. На мероприятии в Москве собрались делегаты из более чем 60 стран мира, в числе которых – национальные омбудсмены, сотрудники государственных ведомств, эксперты и ученые-правоведы. "Центральное место в повестке дня конференции занимает проблематика защиты прав человека в эпоху цифровой трансформации. Очевидно, что стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий, в том числе искусственного интеллекта, не только открывает новые возможности для экономического роста и повышения уровня жизни, но и сопряжено с весьма серьёзными рисками", - добавил Путин.
11:28 23.10.2025
 
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Россия открыта к обмену опытом и активному взаимодействию с зарубежными партнерами в сфере защиты цифровых прав граждан, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства направил приветствие участникам международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов". Путин подчеркнул, что в России последовательно реализуется комплекс мер по защите цифровых прав граждан.
"Хотел бы подтвердить, что Россия открыта к обмену опытом и самому активному взаимодействию с зарубежными партнерами на данном направлении", - сообщил президент в приветствии, текст которого опубликован на сайте Кремля.
Путин отметил, что конференция пользуется растущим авторитетом в мировом правозащитном сообществе. На мероприятии в Москве собрались делегаты из более чем 60 стран мира, в числе которых – национальные омбудсмены, сотрудники государственных ведомств, эксперты и ученые-правоведы.
"Центральное место в повестке дня конференции занимает проблематика защиты прав человека в эпоху цифровой трансформации. Очевидно, что стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий, в том числе искусственного интеллекта, не только открывает новые возможности для экономического роста и повышения уровня жизни, но и сопряжено с весьма серьёзными рисками", - добавил Путин.
Россия подпишет конвенцию ООН против киберпреступности
11:05
 
